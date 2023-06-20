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Axie Infinity’nin (AXS) fiyatı, ABD SEC’e karşı devam eden yasal savaşın ortasında üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Fiyat düşüşüne ek olarak, zincir üzerindeki veriler oyuncuların GameFi protokolünü giderek daha fazla terk ettiğini gösteriyor. AXS devam eden düşüş eğiliminden kurtulabilir mi?

TheSanbox (SAND) ve Decentraland’ın (MANA) ardından Axie Infinity (AXS), piyasa değerine göre küresel GameFi sıralamasında üçüncü sıraya geriledi. Son fiyat düzeltmesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun AXS’yi menkul kıymet olarak tanımlanan kripto para birimleri arasında listelemesinin ardından tetiklendi. Bu son derece olumsuz havanın ortasında AXS fiyatının toparlanma şansı nedir?

Axie Infinity Son Durum

Axie Infinity yerel token’ı AXS, faydasının ve çekiciliğinin çoğunu, oyun içi varlıklar için ödeme yapmak ve kritik ekosistem avantajlarına ve özelliklerine özel erişim sağlamak için kullanan oyunculardan elde ediyor.

SEC kaynaklı piyasa FUD’u Axie Infinity ekosistemine yayıldıkça, aktif oyuncular da GameFi protokolünü terk etmeye başladı. 10 Haziran’da AXS 2.000 aktif adrese sahipti. Ancak, 19 Haziran’ın kapanışında bu rakam %89 oranında azalarak 229 aktif cüzdan adresine düştü. Günlük Aktif Adresler (DAA) metriği, günlük olarak etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını toplayarak bir blok zinciri ağının temel hizmetine yönelik temel talebi ölçer.

Yukarıdaki grafik Axie Infinity’nin, AXS’in fiyatının düşmesinden daha hızlı bir şekilde ağ çekişini kaybettiğini gösteriyor. Bu gerçekleştiğinde, altta yatan token’ın ileride bazı zor zamanlar yaşayabileceğine işaret ediyor olabilir.

AXS’e Olan Güven Azalıyor

Ayrıca, büyük kurumsal yatırımcılar, mevcut piyasa duyarlılığının ortasında AXS fiyat beklentilerine olan güvenlerini kaybetmiş görünüyorlar. IntoTheBlock’un aşağıdaki grafiği, AXS’in son 6 işlem gününde yalnızca 2 büyük işlem kaydettiğini gösteriyor. Ve dikkat çekici bir şekilde, son iki işlem gününde sıfır.

Büyük İşlemler metriği, değeri 100.000 doları aşan onaylanmış işlemlerin sayısını izler. Yukarıdaki grafik, kurumsal yatırımcıların Axie Infinity’den giderek daha fazla kaçındığını gösteriyor. Balinalar alım satım faaliyetlerini minimumda tutmaya devam ederse, AXS önümüzdeki haftalarda muhtemelen 4 doların altına düşebilir.

AXS Fiyat Tahmini

IntoTheBlock’un IOMAP dağıtım verilerine göre, UNI fiyatı muhtemelen 3,75 dolara doğru düşüş eğilimine girebilir. Ancak şu anda, minimum 4,70 dolar fiyatla 55.000 AXS token satın alan 35 yatırımcının önemli bir destek sunması bekleniyor. Bununla birlikte, bu destek beklendiği gibi katlanırsa, Axie Infinity fiyatı 4,05 dolara doğru düşebilir.

Yine de, AXS boğaları, oyun akışına karşı 5 doların üzerine çıkarsa bu düşüş yapısını da reddedebilir. Ancak yukarıda görüldüğü gibi, maksimum 5,02 dolar fiyatla 2 milyon AXS token’ı tutan 1.020 adres önemli bir direnç oluşturabilir. Ve eğer bu direnç seviyesi kırılırsa, fiyat nihayet 6 dolarlık önemli seviyeyi geri kazanabilir.