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  •   Ne Olacak Bu Shiba Inu’nun (SHIB) Hali? Bitcoin’in Tek Bir Hareketi Shiba Yatırımcısını Mutlu Edecek!

Ne Olacak Bu Shiba Inu’nun (SHIB) Hali? Bitcoin’in Tek Bir Hareketi Shiba Yatırımcısını Mutlu Edecek!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) 0,000007 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • SHIB'nin 0,00008 dolara yükselmesi için Bitcoin'de hareket bekleniliyor.
  • 15 Trilyon Shib zararda işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:00
20 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası dalgalanmalarla boğuşmaya devam ederken, Shiba Inu (SHIB) mercek altına girdi. Popüler kültürden ve köpeklerden ilham alan kripto para birimi şu anda 0,000007 dolardan işlem görüyor ve bu fiyat seviyesinde yaklaşık dört trilyon SHIB token’ı dolaşımda bulunuyor.

Shiba Coin Yorum

IntoTheBlock’un “In/Out of the Money” (IOM) göstergesi, mevcut SHIB dağılımı hakkında bir perspektif sunuyor. Göstergeye göre, herhangi bir adreste tutulan token’lar için, bu token’ların satın alındığı ortalama maliyeti tanımlar ve mevcut fiyatla karşılaştırır.

Mevcut fiyat ortalama maliyetten yüksekse, adresin “kar durumunda” olduğu kabul edilir. Tersine, mevcut fiyat ortalama maliyetin altındaysa, adres zararda demektir. Şu anda, mevcut seviyeden +/- %15 fiyat farkı bulunan SHIB sahipleri kümeleri bulunmakta. Bu kümeler, fiyat hareketine bağlı olarak potansiyel satış baskısını ya da alım gücünü temsil etmekte.

Shiba Fiyat Grafiği

Bununla birlikte, bir sonraki fiyat eşiği olan 0,00008 dolara giden yolculuk SHIB için sorunsuz olmayabilir. Şu anda zararına işlem gören yaklaşık 15 trilyon SHIB token’ı bulunmakta. Başka bir deyişle, bu token’lar mevcut seviyeden daha yüksek bir fiyattan satın alındı ve böylece potansiyel bir satış baskısı duvarı oluşturdu.

SHIB’in 0,00008 dolar seviyesine yükselmesi için bu duvarı aşması gerekecek ve bu da önemli bir alım gücü girişi gerektirecek. Bitcoin’in 28.000 doları aşarak 30.000 dolara gitmesi Shiba Inu için bu itici gücü sağlayabilir.

IOM göstergesi, SHIB’in fiyat performansının potansiyel yörüngesini anlamada güçlü bir araç olarak tanımlanıyor. Fiyat artmaya devam ederse, zararda tutulan SHIB token’ları kar durumuna geçebilir, bu da satış baskısını hafifletebilir ve fiyatın daha da yükselmesine yardımcı olabilir. Tersine, fiyat düşerse, daha fazla token zararda kalabilir ve bu da potansiyel olarak satış baskısını artırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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