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Kripto para piyasaları birkaç dakika önce gelen Silkroad BTC’leri hareket etti haberiyle hafif bir düşüş yaşadı. Bitcoin fiyatı karmaşanın ortasında 28.000 dolara yakın kalmaya devam ediyor. Transfer henüz onaylanmadı ancak ilk izlenim korkulacak bir şey olmadığı yönünde.

ABD BTC Satıyor Mu?

Son dakika olarak sosyal medyada duyurduğumuz hareketlilik BTC fiyatının 27.900 doların altına düşmesine neden oldu. Fakat hareketin detayları incelendiğinde 3 bin doların altında bir transfer görünüyor. Cüzdanda ise 1501 BTC yerini koruyor.

Bu hedef cüzdana deneme olarak gönderilmiş olabilir. Eğer öyleyse ilk işlem onaylandıktan sonra asıl transferin gerçekleşmesiyle gerçek düşüşü görebiliriz.

Alıcı cüzdanlar sıfır ve yapılan işlemin iki gerekçesi olabilir. Bunlardan ilki alıcı cüzdanı teyit için test bakiyesi gönderimi. Fakat burada bir sorun var ABD daha önceki satışlarını tek işlemde kolayca yapmıştı ve bu konuda bir sorunla karşılaşmadı.

İkinci ihtimal daha kuvvetli. Alıcılardan birinin adresi 3 ile başlıyor ve bu Pay-to-Script-Hash adresi yani multisig (çoklu imza) cüzdanı. O halde bu transfer satış için değil daha güvenli cüzdana taşınma için yapılıyor olabilir. P2SH cüzdanı bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

Gizem Çözüldü

Öncelikle on-chain analistleri yazı hazırlandığı sırada henüz konuya açıklık getirmiş değil. Ancak transferin onaylanmasıyla birlikte gizem büyük ölçüde çözüldü. Öncelikle 1500 BTC çok büyük ihtimalle satışa gönderilmedi. Asıl yapılmak istenen transfer 10 BTC değerindeydi ve P2SH cüzdanına bu gönderildi. Kalan bakiye ise aynı cüzdan uygulamasını kullanan ikinci adrese yani bc1qa7rc5skutrhrq4vktuswhu6rr4fpjje8rh9axc adresine taşındı. Bu tek bir cüzdan uygulamasının kullanan ABD’li yetkililerin yan adresi gibi düşünülebilir.

Gönderici adres olan bc1qzd8c8h8dcgwuy5zdafdzdce2ap0nayf8v3xrez cüzdanında ise yaklaşık 11.000 dolar bakiye kaldı. 1 yıl önce de benzer bir transfer yapıldığını görüyoruz ve 10 BTC’nin neden bölündüğünü ABD Adalet Bakanlığı açıklamadıkça ancak tahmin edebiliriz. Soğuk cüzdan olma ihtimali yüksek ve asıl gönderici olan cüzdanın Silkroad dosyasında olduğunu biliyoruz.

Sonuç: Transfer onaylanmadan önce paylaştığımız bilgi doğru ve satış baskısına neden olabilecek boyutta bir transfer olmadı. Transfer onayının ardından sadece 10 BTC farklı bir cüzdana gitti. Kalan 1490 BTC ise değişim cüzdanında (gönderi adresle kardeş) duruyor.