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Son Dakika: BTC 28.000 Dolar, Neler Oluyor? Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Özet

  • Deutsche Bank kripto için lisans başvurusunda bulundu.
  • BlackRock ETF başvurusu yaptı ve onay ihtimali yüksek görünüyor.
  • Fidelity, Charles Schwab ve Citadel Securities ortak kripto platformunu faaliyete geçirdi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
21:15
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaç yıldır kripto paralarla ilgileniyorsunuz? Eğer 3’ten fazlaysa düşüş ve yükselişin neye benzediğini biliyor olmalısınız. Kripto para piyasaları son 3 yılda bile buraya girenlere birçok ders verdi. Onlar artık mezun olmaya hazırlanıyor. Peki bugün kripto paralar neden yükseliyor? Yatırımcıların çıkarması gereken dersler neler?

Kripto Paralar Ders Verdi

Boğa sezonunda kendini yatırım dâhisi zanneden çoğu “degen’e (!)” o işlerin öyle olmadığını öğretti. Boğada ne alsam çıkıyor mottosuyla kendinden geçen yatırımcıların nasıl bir hatanın içine düştüklerini öğretti. LUNA faciasıyla düşen bıçağın neden tutulmayacağını piyasadan 40 milyar doları silerek öğretti. Borsaların ne gibi riskleri olduğunu FTX çöküşüyle öğrendik. Ve geriye son bir ders kaldı.

Onlarca dersin ardından şimdi son ders “boğaya giriş” olacak. Eğer tarihsel veriler bize geleceğe dair doğru fikirler veriyorsa BTC hakimiyetinin %70’e yakın seviyelere doğru koştuğunu göreceğiz. Bu süreçte yatırımcıların çoğu BTC yükselişine inanmayacak. Tıpkı düşüşte fiyatın dip yapacağına inanmadıkları gibi. Sonrasında yeni bir tarihi BTC zirvesi ve bu süreçte düşüşe geçen BTCD ile doğru altcoin projelerinin onlarca kat değerlendiği yeni bir dönem.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

BTC gayet güçlü, altcoinler de nispeten düşüşlerini yavaşlattı. 10 Haziran Cumartesi dibinden neredeyse hepsinin net biçimde uzaklaştığını görüyoruz. Kral kripto para birimi de 28.000 doları aşmak için mücadelesine devam ediyordu ve 21:14 itibariyle aştı.

Son fiyat yükselişi Almanya’nın en büyük bankası olan 1,4 trilyon dolarlık kredi kuruluşu Deutsche Bank‘ın kripto varlıklarını saklamak için lisans başvurusunda bulunmasının ardından geldi. Fidelity, Charles Schwab ve Citadel Securities gibi kurucu yatırımcılara sahip yeni bir kripto borsası olan EDX Markets gün içinde kapılarını açtı. EDX CEO’su Jamil Nazarali açılışa eşlik eden bir basın açıklamasında şunları söyledi;

“Temel kurumsal en iyi uygulamaları yerleştirmek için piyasa uzmanları tarafından inşa edilen bir altyapı ile geleneksel finansın en iyisini kripto para piyasalarına getirmeye kararlıyız”.

Ayrıca geçen hafta gelen BlackRock ETF başvurusu da rallinin temelini oluşturuyordu. 2020 yılındaki PayPal müjdesinden daha büyük şeyler görüyoruz ve fiyat şimdilik istenen yöne doğru gidiyor. 2024 şimdiden umut verici görünüyor.

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