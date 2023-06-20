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Kripto para piyasalarındaki aylardır devam eden düşüş likiditeyi kuruttu. Yatırım şirketlerininse eli fazlasıyla sıkı. Boğa sezonunda milyar dolarlık değerlemelerden bahsederken bugünlerde devasa şirketlerin birkaç milyon dolarlık fonları bile ses getiriyor. 3 altcoine bugün 20 milyon dolarlık yatırım müjdesi geldi ve ayı sezonunda rakam küçümsenecek gibi değil.

Reserve Yatırım Duyurusu

Stablecoin protokolü Reserve, 20 Haziran’da yaptığı bir duyuruya göre, Curve (CRV), Convex (CVX) ve Stake DAO (SDT) adlı yield farming uygulamalarının yönetişim tokenlerine 20 milyon dolar yatırım yaptı. Yatırım, Reserve’ün RTokens adı verilen stablecoinlerinin likiditesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca Reserve’ün bu uygulamaların yönetişim sistemleri içindeki oylama gücünü de artıracak.

Reserve, kullanıcıların diledikleri herhangi bir varlık tarafından desteklenen kendi coinlerini oluşturmalarına olanak tanıyan bir stablecoin protokolüdür. Electronic USD (eUSD), High-Yield USD (hyUSD), Reserve (RSV), Reserve Dollar (RSD) ve ETH+, Rezerv aracılığıyla oluşturulan stablecoinlere örnektir.

Duyurudan önce Reserve, Mochi, Redacted, JPGd, Badger, Clever ve FRAX’ın ardından yedinci en büyük Convex token sahibiydi. Protokol, kullanıcılarına getiri sağlamak için Convex’i kapsamlı bir şekilde kullanarak bu tokenleri kazanmıştır.

CRV Coin Yorum

CRV 15 Haziran’da bir yılın en düşük seviyesine ulaştığından, 20 milyon dolarlık yatırım CRV token sahipleri için sevindirici bir haber olabilir. Duyurunun ardından mumların cılız da olsa yeşile dönmeye başladığını düşünürken ilerleyen günlerde gerçek bir geri dönüşü başlatabilir.

Ocak 2022 tarihinde 6 doların üzerine çıkan fiyat Haziran, Aralık 2022 tarihlerinde yeni dipler yaptı. CRV teminatlı kredi tasfiyesi riski birçok kez popüler altcoinde aşırı satışlara neden oldu. Bu ay da benzer bir FUD gördük ve CRV fiyatı 0,56 dolara indi.

Kısa vadede 0,66-68 dolar aralığındaki direncin aşılması halinde fiyatın 0,76 dolara kadar toparlandığını görebiliriz. 10 Haziran Cumartesi düşüşü yaşanmadan önce fiyat bu bölgede alıcı buluyordu. SEC davası nedeniyle altcoin risklerini azaltan yatırımcılar artmaya devam eden BTCD’nin de söylediği gibi doğru olanı yapmış olabilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 27.500 dolar seviyesini ikinci kez test etmeye hazırlanıyordu.