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2023 Temmuz Asgari Ücretiyle Kaç BTC, ETH, SHIB, XRP Coin Alınır?

Özet

  • Asgari ücrete bugün yaklaşık yüzde 34 zam geldi.
  • Hissedilen enflasyonun altındaki zamla yatırımcılar 0,01790 BTC alabilir.
  • 2022 yılından bu yana ücretlere yüzde 300'e yakın zam yapıldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:06
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye’deki heyecanla beklediği yeni asgari ücret bugün öğleden önce açıklandı. Zam beklenen seviyede oldu. Peki kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bölüme odaklanırsak 1 aylık asgari ücretle ne kadarlık BTC, ETH, SHIB, XRP Coin alınabiliyor?

Temmuz Asgari Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ülkedeki enflasyon üç haneleri gördüğü için yıllık maaş zamları yetersiz kalmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bir ara zam yapıldı ardından Ocak ayında bir zam daha ve bugün son zammı gördük. Asgari ücret son 1,5 yılda TL bazında yaklaşık 3 kat arttı.

2021 yılında net 2825 TL olan ücret geçen yılki iki zamla yaklaşık iki katına çıktı ve 5500 TL oldu. Bu yılın Ocak ayında ücretler 8506 TL’ye çıktı ancak hız kesmeyen enflasyon bu rakamın da alım gücünü sildi süpürdü. Bugün yapılan zamla birlikte yaklaşık %34’lük artışla ücretler 11.402 TL’ye taban ücretler çekildi. Asgari ücret yeniden 5 haneli rakamları gördü.

Doğalgaz indirim nedeniyle resmi enflasyon hissedilenin çok altında çıksa da bu yıl da alım gücü erimeye devam etti. 2022 Ocak ayındaki ücretlere göre asgari ücret tam %270 artmış oldu.

Aşağıdaki tablo son 3 yılın brüt ücretlerini gösteriyor.

Brüt asgari ücret artışı

Asgari Ücretle Ne Kadar Kripto Para Alınır?

Enflasyon, düşük alım gücü, sürekli artan kurlar derken Türkiye’deki kripto yatırımcılarının 1,5 yıldır morali bir de kripto düşüşü nedeniyle bozuluyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.350 dolara tırmanmış olsa da altcoinlerde %95’i aşan zararlar gördük. Peki asgari ücret artışıyla birlikte yeni maaş ne kadarlık BTC, ETH, SHIB, XRP Coin alabiliyor? TL fiyatlarını kontrol etmek için 21milyon.com‘a gidiyoruz. Burası yerel borsalardaki altcoin fiyatlarını tek bir merkezden takip etme imkanı sunuyor.

  • Bitcoin: 0,01790 BTC
  • Ethereum: 0,27 ETH
  • Shiba Coin: 68.562.838 SHIB
  • Ripple (XRP): 23.754 XRP

Kiraların büyük şehirlerde en az 6-8 bin TL arasında olduğunu, gıda enflasyonunun acı verici seviyelere ulaştığını düşünürken asgari ücretlinin kripto para yatırımı yapması pek mümkün görünmüyor. Özellikle TL’nin değer kaybı nedeniyle dolar paritesinde değer kaybeden altcoinlerin çoğu için hissedilen kayıp TL bazlı daha sınırlı oldu.

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