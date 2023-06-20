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  •   Popüler Altcoinde Alarmlar Çalıyor! Balinalar 4 Doların Bile Altını Hedefliyor!

Popüler Altcoinde Alarmlar Çalıyor! Balinalar 4 Doların Bile Altını Hedefliyor!

Özet

  • Axie Infinity'nin aktif kullanıcıları hızla azalıyor.
  • Balina ilgisi fazlasıyla zayıfladı.
  • AXS Coin fiyatı 4 doların altına kadar düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
21:25
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin piyasa hakimiyetindeki artış ve SEC davaları nedeniyle altcoinler pek iyi günler geçirmiyor. Popüler P2E tokeni 4 doların bile altına inebilir. Ayıların yeni dip için hedeflediği bölge gelebilir mi? Güncel veriler bize ne anlatıyor? Uzun vadede ciddi kazanç getirebilecek popüler altcoin kritik eşiğe yaklaşıyor.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity‘nin (AXS) fiyatı, ABD SEC’e karşı devam eden yasal savaşın ortasında üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Fiyat düşüşüne ek olarak, on-chain veriler oyuncuların GameFi protokolünü her geçen gün terk ettiklerini gösteriyor. TheSanbox (SAND) ve Decentraland’ın (MANA) arkasında yer alan  Axie Infinity (AXS), piyasa değerine göre küresel GameFi sıralamasında üçüncü sıraya geriledi. Son fiyat düzeltmesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun AXS’yi menkul kıymet olarak tanımlanan kripto para birimleri arasında listelemesinin ardından tetiklendi.

Axie Infinity yerel tokenı AXS, faydasının ve çekiciliğinin çoğunu, oyun içi varlıklar için ödeme yapmak ve kritik ekosistem avantajlarına ve özelliklerine özel erişim sağlamak için kullanan oyunculardan elde ediyor. SEC kaynaklı piyasa FUD’u Axie Infinity ekosistemine yayıldıkça, aktif oyuncular da GameFi protokolünü terk etmeye başladı. Bu da tokene olan talebi sınırlandırdı.

AXS Coin Yorum

10 Haziran’da AXS 2.000 aktif adrese sahipti. Ancak, 19 Haziran kapanışında bu rakam %89’luk bir düşüşle 229 aktif cüzdana geriledi. Günlük Aktif Adresler (DAA) metriği, günlük olarak etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısını toplayarak uygulamaya talebi ölçer. Aşağıdaki grafik Axie Infinity’nin, AXS’in fiyatının düşmesinden daha hızlı bir şekilde popülerliğini kaybettiğini göstermektedir. Eğer platformu kullananların sayısı bu hızla azalmaya devam ederse sonu pek iyi olmayabilir.

Ayrıca, büyük kurumsal yatırımcılar, mevcut piyasa duyarlılığının ortasında AXS fiyat beklentilerine olan güvenlerini kaybetmiş görünüyorlar. IntoTheBlock’un aşağıdaki grafiği, AXS‘in son 6 işlem gününde yalnızca 2 büyük işlem kaydettiğini gösteriyor. Ve dikkat çekici bir şekilde, son iki işlem gününde sıfır. Bu da balina ilgisinin durumunu gözler önüne seriyor.

IntoTheBlock’un IOMAP dağıtım verilerine göre, UNI fiyatı muhtemelen 3,75 dolara doğru daha derin bir dibe niyetleniyor. AXS boğaları sürpriz biçimde fiyatı mevcut seviyesinden 5 doların üstüne taşıyabilirse düşüş beklentisi tersine dönebilir.

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