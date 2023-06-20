Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi akşam saatlerinde türev ve spot borsalardaki güçlü alımlarla 27.050 doların üstüne çıktı. Ancak fiyat burada çok uzun süre geçiremedi. Kar satışları nedeniyle yaşanan hızlı düşüş aşırı volatilitenin sonucuydu. Fiyatın 700 doları aşan aralıklarda yaptığı hareketler nispeten pozitif fakat kısa vadeli traderların bu aralıkları kazanç için kullanıyor olması şimdilik yön konusunda belirsizliği besliyor.

Bitcoin (BTC) Yorum Tahmin

2022 yılında yaşanan düşüşü hatırlayalım. Fiyat 30.000 dolar desteğini kaybetmemeli, test etti ancak geri alacak tarzında yorumları her destek bölgesi için duyduk. Bu şekilde BTC fiyatı 15.500 dolara kadar yavaş ancak istikrarlı düşüş yaşadı. Boğa piyasalarında bu tam tersidir. Fiyat direnç bölgelerini aşamayacak beklentisindeki yatırımcılar sürekli geri düşüş bekler ancak BTC daha yüksek dipler yaparak yoluna devam eder. Eğer ayı piyasalarının (birçoğunun tahmin ettiği gibi) son evrelerindeysek fiyatın istikrarlı biçimde daha yüksek dipler yaptığını görmeliyiz. Bu noktada 30.000 dolar desteğinin kalıcı olarak (tıpkı bugün 20.000 dolarda olduğu gibi) geri alındığını görmemiz önemli.

Alıcılar fiyatı kanalın direnç çizgisine itmeye çalışacak. Bu, ayıların savunması için önemli bir seviye çünkü üzerinde bir kırılma ve kapanış yeni bir yukarı hareket başlatabilir. Alternatif olarak, fiyat mevcut seviyeden keskin bir şekilde düşerse, ayıların rallilerde satmaya devam ettiğini gösterecektir. BTC/USDT çifti daha sonra 25.250 ve 24.800 dolar aralığındaki güçlü desteğe dönebilir.

Bitcoin Düşer Mi?

Aşağıdaki gelişmeler fiyatın seyri açısından belirleyici olur;

BlackRock başvurusuyla alakalı erken onay/ret

Binance davasına ABD Adalet Bakanlığının dahil olması

Son tarih olan 2 Ağustos tarihinden önce Genesis’in anlaşmaya vardığını açıklaması veya resmen iflas ettiğini duyurması

Grayscale ve SEC arasında devam eden ETF davasıyla alakalı gelişmeler. Dava devam ederken BlackRock onayının gelmesi zor belki de Grayscale davayı geçerek SEC’in onay için elini rahatlatır. Veya SEC davada anlaşmaya gider GBTC ve BlackRock onayları peş peşe gelir.

ve SEC arasında devam eden davasıyla alakalı gelişmeler. Dava devam ederken BlackRock onayının gelmesi zor belki de Grayscale davayı geçerek SEC’in onay için elini rahatlatır. Veya SEC davada anlaşmaya gider ve BlackRock onayları peş peşe gelir. Makro cephede gelecek verilerin, bu haftaki Powell+üye açıklamalarının aşırı şahin tonda oluşu

Rusya, Tayvan ve diğer askeri gerilimlerin artması

Ve daha yüzlerce sürpriz gelişme fiyata yön verebilir. Ancak ilk 4 madde çok sıcak.