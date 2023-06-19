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Altcoin Kralının Fiyatı Uçabilir! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki! LTC, DOGE, BTC de Bu Yüzden Artmıştı!

Özet

  • 17 Haziran tarihinde Ethscription protokolü başlatıldı.
  • Bitcoin ordinalleri ağ aktifliğini katladımıştı ve Ethscription bunun Ethereum versiyonu olacak.
  • Ağ aktifliğinin artması daha fazla ETH yakılacağı anlamına geliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:00
19 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Nisan sonu ve Mayıs başında Bitcoin’in ordinalleri birçok yeni tokenin büyük ilgi görmesine neden olmuştu. Ardından LTC, DOGE geliştiricileri aynı yolu izleyip bu coşkudan faydalanmaya çalıştı. Şimdi artık oyunun kralı geldi. Ethereum ağında da benzer bir protokol başlatıldı ve sadece iki gün oldu. Önümüzdeki günlerde bu gelişmenin önemi daha iyi anlaşılabilir.

Ethereum (ETH) Fiyatı Yükselebilir

Haziran ayının çalkantılı bir şekilde başlamasının ardından Ethereum (ETH) fiyatı geçtiğimiz hafta %6 değer kazandı. Ethscriptions isimli protokolünün ortaya çıkmasının önümüzdeki haftalarda dramatik ETH fiyat hareketlerini tetiklemesi muhtemel. Bu protokol 17 Haziran’da geliştirici Tom Lehman tarafından başlatıldı. Bitcoin Ordinals ve diğerlerinden ilham alan protokol ağ aktifliğini katlayabilir. Bu da daha fazla ETH yakılması, altcoine ilginin artması ve fiyatının yükselmesi anlamına gelebilir.

Tom Lehman protokolü finansal olmayan ve keyfi verilerin ana Ethereum blockchain’ine yazılmasını sağlayan” Ethereum’a özgü bir Ordinals protokolü olarak tanımladı. Geliştiricisine göre protokol şu anda yalnızca görsellere izin veriyor. Ancak gelecekte kullanıcılar 96 kilobaytın altındaki diğer dosya türlerini de yazabilecekler.

Ethscription Nedir?

Eğer Bitcoin ordinals’ten geç haberiniz olduysa bu bir fırsat olabilir. Çünkü protokol başlatılalı sadece 2 gün oldu. Erken dönemde protokolü kullanmaya başlayanlar ilk 18 saat içinde 30.000’den fazla “Ethscription” oluşturdu. Bitcoin’in BRC-20 ve Dogecoin’in DRC-20 ordinatları tarafından belirlenen son emsaller göz önüne alındığında, ‘Ethscriptions’ potansiyel olarak ETH İşlem Hacimlerinde ve Ücretlerinde büyük artışları tetikleyebilir.

Ordinal yazıtların en önemli özelliklerinden biri, işlem hacimlerini büyük ölçüde artırmalarıdır. Bitcoin‘den (BRC-20) Dogecoin’e (DRC-20) ve Litecoin’e (LTC-20) kadar, ordinaller ağ tıkanıklığına ve ücret artışlarına neden oldukları için sürekli olarak eleştirildi. Fakat ETH için daha fazla işlem daha büyük yakımlar anlamına geldiği için sonuçları pozitif olabilir.

Yukarıdaki faktörler göz önüne alındığında, eğer çok ciddi bir yeni FUD doğmazsa Ethereum‘un fiyatı muhtemelen 1.900 dolara yükselecektir.  Ancak, boğaların pozitif bir fiyat hareketinden emin olabilmesi için ETH’nin ilk direnci 1.800 dolarda temizlemesi gerekiyor.

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