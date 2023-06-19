Okuma Süresi: 6 Dakika

Küresel yatırım yönetimi şirketi ve dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, kurulduğu 1988 yılından bu yana katlanarak büyümüştür. Şirket, kurumsal ve bireysel yatırımcılara geniş bir yelpazede yatırım ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Merkezi New York’ta bulunan BlackRock, küresel yatırım stratejilerinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayarak finans sektöründe baskın bir şirket olmuştur. Bu yazımızda BlackRock nedir, BlackRock’ın risk yönetimi ve Aladdin platformu ve yaptığı spot Bitcoin ETF başvurusu ile kripto para piyasasını ne yönde etkileyebilir başta olmak üzere BlockRock ile ilgili hemen hemen her konuyu ele alacağız.

BlackRock Nedir?

BlackRock 1988 yılında Larry Fink, Robert Kapito, Susan Wagner, Ben Golub, Hugh Frater ve Ralph Schlosstein tarafından kurulmuştur. Kurucular, müşteriler için güvenilir bir danışman ve varlık yöneticisi olarak hizmet verecek, yenilikçi yatırım çözümleri sunacak ve uzun vadeli değer sağlayacak bir şirket yaratmayı amaçladılar. BlackRock en başından beri müşterilerinin çıkarlarını ön planda tutmaya odaklanmış ve bu ilkenin merkezinde faaliyet göstermeye devam etmektedir.

BlackRock’ın iş modeli, emeklilik fonları, bağışlar, vakıflar, hükümetler, şirketler ve bireysel yatırımcılar dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilere hizmet veren yatırım yönetimi ve danışmanlık hizmetleri etrafında dönmektedir. Şirket, hisse senetleri, sabit gelir, gayrimenkul ve alternatifler de dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıflarında geniş bir yatırım ürünleri ve çözümleri yelpazesi sunmaktadır.

Şirketin kayda değer yatırım ürünlerinden biri de yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarından (ETF’lerden) oluşan ürün yelpazesidir. BlackRock, iShares markası aracılığıyla yatırımcılara çeşitli varlık sınıflarına, sektörlere ve coğrafi bölgelere maruz kalma imkanı veren kapsamlı bir ETF yelpazesi sunmaktadır. Bu fonlar belirli piyasa endekslerini takip edecek şekilde tasarlanmıştır ve yatırımcıların piyasanın çeşitli segmentlerine çeşitlendirilmiş bir şekilde maruz kalmasını kolaylaştırır.

BlackRock pasif yatırım stratejileriyle tanınmakla birlikte, yetenekli portföy yöneticilerinden oluşan ekibi aracılığıyla aktif yönetim hizmetleri de sunmaktadır. Bu yöneticiler, alfa yaratmayı ve piyasadan daha iyi performans göstermeyi amaçlayan yatırım kararları almak için derinlemesine araştırma, temel analiz ve piyasa uzmanlığını kullanmaktadırlar. BlackRock’ın aktif stratejileri, farklı risk profillerine ve hedeflere hitap eden çeşitli varlık sınıflarını ve yatırım stillerini kapsamaktadır.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi özel sermaye, gayrimenkul, altyapı ve hedge fonları, Bitcoin (BTC) özelinde kripto paralar gibi alternatif yatırımlara yönelik artan talebinde farkında olarak hareket etmektedir. BlackRock, özel fonlar ve yatırım araçları aracılığıyla bu alternatif varlık sınıflarına erişim sağlayarak müşterilerin portföylerini çeşitlendirmelerine ve potansiyel olarak daha yüksek riske göre ayarlanmış getiriler elde etmelerine olanak tanır.

BlackRock’ın Risk Yönetimi ve Aladdin Platformu

BlackRock, Aladdin (Varlık Yükümlülük ve Borç ve Türev Yatırım Ağı) adlı tescilli risk yönetim sistemini geliştirmiştir. Aladdin, müşterilerin yatırım portföyleri genelinde riski değerlendirmelerini ve yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Gelişmiş analitik, risk modelleme ve portföy yönetimi araçlarını bir araya getirerek müşterilerin bilinçli yatırım kararları almalarına ve maruz kaldıkları riskleri etkin bir şekilde izlemelerine yardımcı olur.

BlackRock’ın Yaptığı Spot Bitcoin ETF’sinin Önemi

Bugüne kadar 576 ETF başvurusunda bulunan ve bu başvurularında 575 onay alan BlackRock, 15 Haziran’da yaptığı spot Bitcoin ETF’si başvurusu ile kripto para dünyasının gündemine oturdu. Üzerine onlarca komplo teorisinin üretildiği spot Bitcoin ETF’si başvurusu için ABD merkezli Coinbase’in Coinbase Custody Trust Company’si saklama hizmeti verecek. Teknik olarak BlackRock’ın spot Bitcoin ETF‘si bir tröst için, ancak bu itfalara izin veren bir tröst ve bu yüzden tıpkı bir ETF gibi işlev görüyor.

Spot Bitcoin ETF’si, yatırımcıların dayanak varlığa doğrudan sahip olmadan Bitcoin’e maruz kalmalarını sağlayan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar Bitcoin’i kendileri satın almak ve depolamak yerine, fon tarafından tutulan Bitcoin’in kısmi sahipliğini temsil eden ETF hisselerini veya birimlerini satın alırlar. ABD’de potansiyel bir spot Bitcoin ETF’sinin piyasaya sürülmesi, kripto para piyasası ve daha geniş yatırım ortamı için birçok önemli etkiye sahip olarak kabul edilmektedir. Spot Bitcoin ETF’si konusunda BlackRock gibi dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketinin adım atmış olması ise durumu daha da etkileyici hale getiriyor. Genel olarak bir spot Bitcoin ETF’sinin önemi şu şekilde açıklanabilir:

Ana Akımın Benimsenmesi: Spot Bitcoin ETF’si geleneksel kurumsal yatırımcıların ve bireysel yatırımcıların kripto para piyasasına girişini kolaylaştırabilir. Bu yatırımcılar genellikle bir varlık sınıfına maruz kalmak için tanıdık ve erişilebilir bir yol sağlayan ETF’ler gibi düzenlenmiş yatırım araçlarını tercih etmektedir. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların artan katılımı Bitcoin piyasasının genel büyümesine, likiditesine ve olgunlaşmasına katkıda bulunabilir.

Spot Bitcoin ETF’si geleneksel kurumsal yatırımcıların ve bireysel yatırımcıların kripto para piyasasına girişini kolaylaştırabilir. Bu yatırımcılar genellikle bir varlık sınıfına maruz kalmak için tanıdık ve erişilebilir bir yol sağlayan ETF’ler gibi düzenlenmiş yatırım araçlarını tercih etmektedir. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların artan katılımı Bitcoin piyasasının genel büyümesine, likiditesine ve olgunlaşmasına katkıda bulunabilir. Erişilebilirlik ve Kolaylık: Spot itcoin ETF’si, yatırımcıların özel anahtarları, cüzdanları ve güvenli depolamayı doğrudan yönetme karmaşıklığı olmadan Bitcoin’e yatırım yapmaları için uygun bir yol sunmaktadır. ETF yapısı, yatırımcıların geleneksel aracılık hesapları üzerinden hisse alıp satmasına imkan tanıyarak hisse senetlerine veya diğer ETF’lere yatırım yapmaya benzer sorunsuz bir deneyim sağlar. Bu erişilebilirlik, Bitcoin’e sahip olmanın ve güvenliğini sağlamanın teknik yönlerine aşina olmayan veya bu konuda rahat olmayan daha geniş bir yatırımcı yelpazesini kendine çekebilir.

Spot itcoin ETF’si, yatırımcıların özel anahtarları, cüzdanları ve güvenli depolamayı doğrudan yönetme karmaşıklığı olmadan Bitcoin’e yatırım yapmaları için uygun bir yol sunmaktadır. ETF yapısı, yatırımcıların geleneksel aracılık hesapları üzerinden hisse alıp satmasına imkan tanıyarak hisse senetlerine veya diğer ETF’lere yatırım yapmaya benzer sorunsuz bir deneyim sağlar. Bu erişilebilirlik, Bitcoin’e sahip olmanın ve güvenliğini sağlamanın teknik yönlerine aşina olmayan veya bu konuda rahat olmayan daha geniş bir yatırımcı yelpazesini kendine çekebilir. Risk Azaltma: Spot Bitcoin ETF’si, kripto paralara yatırım yapmakla ilişkili bazı riskleri potansiyel olarak azaltır. ETF, ilgili finansal otoritelerin gözetimine tabi olarak düzenlenmiş bir çerçeve içinde faaliyet gösterir. Bu düzenleyici gözetim, yatırımcının korunmasını artırabilir, şeffaflığı teşvik edebilir ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı korunmaya yardımcı olabilir. Ayrıca ETF sağlayıcısı tarafından uygulanan saklama düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri, kendi Bitcoin varlıklarını yöneten bireysel yatırımcılara kıyasla daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunar.

Spot Bitcoin ETF’si, kripto paralara yatırım yapmakla ilişkili bazı riskleri potansiyel olarak azaltır. ETF, ilgili finansal otoritelerin gözetimine tabi olarak düzenlenmiş bir çerçeve içinde faaliyet gösterir. Bu düzenleyici gözetim, yatırımcının korunmasını artırabilir, şeffaflığı teşvik edebilir ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı korunmaya yardımcı olabilir. Ayrıca ETF sağlayıcısı tarafından uygulanan saklama düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri, kendi Bitcoin varlıklarını yöneten bireysel yatırımcılara kıyasla daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunar. Fiyat Keşfi ve Piyasa Verimliliği : Spot Bitcoin ETF’sinin piyasaya sürülmesi, fiyat keşfi ve piyasa verimliliğinin artmasına katkıda bulunur. ETF hisseleri düzenlenmiş borsalarda işlem gördüğünden, ETF’nin net varlık değeri (NAV) dayanak Bitcoin’in piyasa fiyatına göre belirlenir. Bu süreç, Bitcoin’in değeri için güvenilir ve şeffaf bir ölçüt sağlayarak fiyat tutarsızlıklarının azaltılmasına ve piyasa likiditesinin artırılmasına yardımcı olabilir. Bir spot Bitcoin ETF’sinin alım satım faaliyetleri de piyasa analizi için değerli veri noktaları sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları alınmasına olanak tanıyabilir.

: Spot Bitcoin ETF’sinin piyasaya sürülmesi, fiyat keşfi ve piyasa verimliliğinin artmasına katkıda bulunur. ETF hisseleri düzenlenmiş borsalarda işlem gördüğünden, ETF’nin net varlık değeri (NAV) dayanak Bitcoin’in piyasa fiyatına göre belirlenir. Bu süreç, Bitcoin’in değeri için güvenilir ve şeffaf bir ölçüt sağlayarak fiyat tutarsızlıklarının azaltılmasına ve piyasa likiditesinin artırılmasına yardımcı olabilir. Bir spot Bitcoin ETF’sinin alım satım faaliyetleri de piyasa analizi için değerli veri noktaları sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları alınmasına olanak tanıyabilir. Düzenleyici Ortam: Spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması ve piyasaya sürülmesi, kripto paraları çevreleyen düzenleyici ortam için daha geniş etkilere sahiptir. Düzenleyiciler, ETF’nin uyumluluk çerçevesini, saklama düzenlemelerini ve yatırımcı koruma önlemlerini dikkatle değerlendirebilir; bu da emsal teşkil edebilir ve kripto para ile ilgili diğer ürün ve hizmetlerin düzenleyici muamelesini etkileyebilir. Düzenleyici gereklilikleri karşılayan bir spot Bitcoin ETF’si, geleneksel finans sistemi içinde kripto paraların daha geniş kabul görmesi ve tanınmasına yönelik olumlu bir adımın işareti olabilir.

BlackRock’ın dünyanın en büyük varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor oluşu, müşteri odaklılık, yenilikçilik ve yatırım yönetimindeki uzmanlığına olan bağlılığının bir kanıtıdır. Şirketin çok çeşitli yatırım ürünleri ve çözümleri, yatırımcılara finansal hedeflerine ulaşmaları için fırsatlar sunmuştur. Spot Bitcoin ETF’i başvurusu da bu bakımdan oldukça önem arz etmektedir. Finansal piyasalar üzerindeki önemli etkisiyle BlackRock, pasif yatırımı, sorumlu yatırımı ve uzun vadeli değer yaratmayı savunarak yatırım ortamını şekillendirmeye devam etmektedir. Şirket geliştikçe ve değişen piyasa dinamiklerine uyum sağladıkça, BlackRock’ın küresel yatırım endüstrisindeki rolü çok önemli olmaya devam etmekte ve finansal ekosistemde önemli bir rol oynamaya devam etmesini sağlamaktadır.