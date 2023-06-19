Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl birçok kripto para şirketinin iflas etmesine neden olan LUNC çöküşü birçok şeyin değişmesine neden oldu. UST’nin dolara sabitliğinin bozulmasının ardından ortaya kan donduran iddialar saçıldı. Ve şimdi projenin kurucusu Do Kwon ilk cezasını aldı.

LUNA Son Dakika

Terra (LUNA) kurucusu Do Kwon biraz önce Karadağ’da sahte pasaport kullandığı için 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kripto dolandırıcısı hakkında devam eden birçok soruşturma ve dava bulunuyor. Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’un Karadağ mahkemesine verdiği ifadede, seyahat ettiği pasaportun sahte olduğunu bilmediğini söylemişti.

Güney Kore haber kaynağı Segye Ilbo’nun 17 Haziran tarihli haberine göre Kwon, Karadağ Temel Mahkemesi’ne sahte olduğu iddia edilen pasaportlarını ve Kosta Rika pasaportu da dahil olmak üzere seyahat belgelerini üçüncü taraf “acenteler” aracılığıyla aldığını söyledi.

“Kosta Rika pasaportumu, bir arkadaşım tarafından bana tavsiye edilen Singapurlu bir acente tarafından istenen belgeleri doldurduktan sonra aldım. Belçika pasaportumu ise başka bir acente aracılığıyla aldım.”

Aynı zamanda Terra dolandırıcısının Europe Now partisi lideri Milojko Spajić ile ilişkisi olduğu da iddia edilmişti. Birçok suçlu Karadağ gibi ülkelere kaçarak buradaki siyasetçilerin (iddialara göre) yardımıyla saklanmayı başardı. Thodex, Çiftlikbank ve daha birçok olayda Karadağ’ın adını duyduk.

LUNA ve LUNC Yorum

Terra çöküşünün ardından trilyonluk arza ulaşan LUNA için de hayat bitmişti. Ardından ağ forklandı ve daha düşük arza sahip LUNA tokenler holderlara dağıtıldı. Fakat bu da mağdurların yarasına merhem olmadı. Halen Binance gibi büyük borsalarda işlem görmeye devam eden LUNA alıcı buluyor. Kurucusunun hapis cezası alması bile fiyatının sıfıra gitmesine yardımcı olamadı. Yatırımcıların kesinleşen cezaların ardından olası delist riskine hazırlıklı olması gerekiyor.

LUNA fiyatı 9 Eylül tarihindeki 9 dolarlık zirvenin ardından istikrarlı biçimde düştü. 10 Haziran tarihinde 0,48 doları gören fiyat düşmeye devam ediyor. Şimdilik 0,58 dolarda tutunsa da önümüzdeki günlerde istikrarlı düşüşün devam etmesi şaşırtıcı olmaz.

Terra Asileri tarafından ayağa kaldırılmaya çalışılan LUNC Coin için de durum pek farklı değil. Fiyat başına sıfır ala ala tarihi diplere gidiyor.

Kısa vadede 0,000082 dolar desteğinin test edildiğini görebiliriz aşağıda daha önce başarıyla çalışmış bir destek de bulunmuyor.