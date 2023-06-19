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Bitcoin fiyatı 26.000 doların üstünde alıcı almaya devam ediyor ve teknik analiz bize dananın kuyruğu artık kopuyor diyor. Kripto para piyasalarında birkaç yıl geçiren yatırımcılar sürpriz düşüş/yükselişlere fazlasıyla alıştı ve Bitcoin fiyatı geçtiğimiz ay aşırı düşük volatilite ile böyle bir harekete hazırlandığını sinyalini verdi.

Bitcoin Haziran Tahmini

Bitcoin (BTC) fiyatı 15 Haziran’da yerel dip noktasına ulaştığından beri keskin bir sıçrama gösterdi. Yaklaşık üç ay süren bir formasyondan çıkmaya çok yakın. Bu yukarı yönlü harekete rağmen, dalga sayımı daha fazla aşağı yönlü hareket beklendiğini gösteriyor. Dolayısıyla, rahatlama rallisi tamamlandığında başka bir keskin düşüş yaşanabilir.

Günlük grafik BTC fiyatının Nisan ayının başından bu yana azalan bir paralel kanalın içine düştüğünü gösteriyor. Bu tür kanallar düzeltici modeller olarak kabul edilir. Sonuç olarak, kanaldan bir kopuş Kurban Bayramı’na kadar en olası senaryo gibi görünüyor.

Bitcoin fiyatı için 25.000 dolar bölgesi güçlü destek. Bu alan, 0,382 Fib geri çekilme destek seviyesi ve yatay bir destek alanı tarafından oluşturulmuştur. Sıçramadan bu yana, BTC fiyatı kanalın direnç çizgisine doğru yukarı doğru hareket etti. Fiyatın desteği koruması da yukarı yönlü hareket için iştahı besliyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bitcoin fiyatı diğer kripto paraları da peşinden sürüklediği için onun hareketler tüm yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Elliott Dalga teorisine göre BTC fiyatının Mayıs sonundan bu yana W-X-Y (siyah) düzeltici bir yapıyı izliyor. Eğer doğruysa, BTC fiyatı şu anda yükselişin tersine dönmesinden önceki son dalga olan Y dalgasında. Düzeltmenin sona ermesi için bunu olası bir seviye haline getiren 23.300 dolar civarında üç birleşme seviyesi var.

İlk olarak, 23.300 dolarlık alan 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi ile aynı hizada. Fibonacci geri çekilme seviyelerinin arkasındaki ilke, bir yönde önemli bir fiyat hareketinden sonra, fiyatın orijinal yönünde devam etmeden önce geri çekileceğini veya kısmen önceki bir fiyat seviyesine geri döneceğini göstermektedir.

Alternatif sayım, BTC fiyatının Nisan ayının en yüksek seviyelerinden bu yana önde gelen bir diyagonali tamamladığını gösteriyor. Formasyon tamamlanmış olsa da diyagonal, düzeltici bir A dalgası ya da düşüş dalgası 1 gibi daha büyük bir yapının parçasıdır. Sonuç olarak, bu sayım daha fazla kısa vadeli yükseliş üretecektir. Bununla birlikte, sıçrama tamamlandığında, fiyatı en azından 23.300 dolar destek alanına ve muhtemelen 21.000 dolara indiren başka bir keskin düşüş beklenecektir.

Bu düşüş hedeflerinin geçersiz kılınması için BTC fiyatının 31.000 dolar üstünde kapanışlar yapması gerekecek. Eğer bunu başarabilirse Bitcoin 40.000 doları rahatlıkla hedefleyebilir. Şimdilik yatırımcıların olası fiyat toparlanmalarında temkinli kalması iyi olabilir.