Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Ripple CEO’sundan SEC’e Yönelik Çarpıcı Açıklama!

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Ripple CEO’sundan SEC’e Yönelik Çarpıcı Açıklama!

Özet

  • Ripple CEO'su SEC'in kripto paralara yönelik bazı uygulamalarında yasaları çiğnediğini belirtti.
  • CEO, Bill Hinman'a kripto paralara yönelik açıklamalarının yatırımcıda kafa karışıklığına yol açtığını öne sürdü.
  • Uzman isim Bill Hinman'ın hukuk bürosundan milyon dolarları aldığını vurguladı.
15:25
19 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) seslendi ve düzenleyicinin esasen endüstrinin firmalarına karşı kripto pazarlarında düzenleyici netlik eksikliğini vurguladı.

SEC Yetkilisine Çarpıcı İddia!

Twitter üzerinden yapılan bir açıklamada Garlinghouse, eski SEC yetkilisi William Hinman’ın hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum’unun (ETH) olduğuna inandığını belirttiği 2018 konuşmasıyla ilgili dahili e-postaların yakın zamanda ortaya çıkması hakkında yorum yaptı.

Garlinghouse, e-postaların SEC yetkililerinin bir kripto varlığının menkul kıymet olup olmadığı konusunda nasıl anlaşamayacaklarını ve bu nedenle düzenleyicinin Ripple aleyhindeki davasının meşruiyetten yoksun olduğunu veya Hinman’ın yasayı kasten görmezden geldiğini gösterdiğini ileri sürdü. Ripple CEO’su açıklamalarında şunları söyledi:

Hinman’ın konuşması, bir token’ın artık bir menkul kıymet olarak kabul edilmeyecek kadar yeterince merkezsiz hale gelip gelmediğini belirlemek için yeni faktörler yarattı. En iyi ihtimalle, bu belgeler SEC’deki üst düzey yetkililerin yasa üzerinde anlaşamadığını ve doğrudan Bill Hinman’a kripto kuralları hakkında halkın kafasını daha da fazla karıştıracağını söylediğini gösteriyor.

 

“Yasayı Görmezden Geliyor!”

Bununla birlikte uzman isim Hinman’ın uygulamalarıyla yasaları görmezden geldiğin öne sürerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

En kötüsü, Hinman’ın yasayı kasten görmezden geldiğini, yalnızca Kongre’nin yapabileceği bir şey olan yeni yasalar oluşturmaya çalıştığını ve Hinman’ın bir kamu görevlisi iken, Hinman’ın hukuk firmasından milyonlarca dolar ödeme aldığını gösteriyorlar. Bence bu konuşmada çıkarları olan başkalarıyla bir ittifak. Ayrıca herhangi bir token veya herhangi bir blok zinciri hakkında değil, bu, SEC’in kripto oyuncularına karşı ne kadar acımasızca yaptırım eylemleri yürüttüğünü, “gel ve kayıt ol” çağrıları yaparken yalan söylediğini göstermekle ilgili.

2020’nin sonlarında SEC, XRP’yi kayıt dışı menkul kıymet olarak sattığı iddiasıyla Ripple’a dava açtı. Ripple CEO’su Garlinghouse geçtiğimiz günlerde davanın bir an önce sonuçlanmasını beklediğini de açıklamıştı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!
Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!
Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Daha Yeni Başlıyor! Bu 3 Metrik Her Şeyi Açıklıyor!
Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Daha Yeni Başlıyor! Bu 3 Metrik Her Şeyi Açıklıyor!
Ethereum Geliştiricilerinden Maksimum Pay Atağı! 32 ETH’den 2048 ETH’ye Yükseltilebilir!
Ethereum Geliştiricilerinden Maksimum Pay Atağı! 32 ETH’den 2048 ETH’ye Yükseltilebilir!
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
ZK Sezonu Tam Gaz! Büyük Ses Getiren Altcoin Projesi 500 Milyon Dolar Eşiğini Geçti!
ZK Sezonu Tam Gaz! Büyük Ses Getiren Altcoin Projesi 500 Milyon Dolar Eşiğini Geçti!
Hiçbir Şeye Aldırış Etmeden Sert Yükseldiler! Yatırımcılar Bu 10 Altcoin’i Konuşuyor!
Hiçbir Şeye Aldırış Etmeden Sert Yükseldiler! Yatırımcılar Bu 10 Altcoin’i Konuşuyor!
Piyasa Gurusu Uyardı! Bitcoin’de O Fiyatı Takip Edin! Altı Hata Olur!
Piyasa Gurusu Uyardı! Bitcoin’de O Fiyatı Takip Edin! Altı Hata Olur!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023