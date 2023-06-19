Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) seslendi ve düzenleyicinin esasen endüstrinin firmalarına karşı kripto pazarlarında düzenleyici netlik eksikliğini vurguladı.

SEC Yetkilisine Çarpıcı İddia!

Twitter üzerinden yapılan bir açıklamada Garlinghouse, eski SEC yetkilisi William Hinman’ın hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum’unun (ETH) olduğuna inandığını belirttiği 2018 konuşmasıyla ilgili dahili e-postaların yakın zamanda ortaya çıkması hakkında yorum yaptı.

Garlinghouse, e-postaların SEC yetkililerinin bir kripto varlığının menkul kıymet olup olmadığı konusunda nasıl anlaşamayacaklarını ve bu nedenle düzenleyicinin Ripple aleyhindeki davasının meşruiyetten yoksun olduğunu veya Hinman’ın yasayı kasten görmezden geldiğini gösterdiğini ileri sürdü. Ripple CEO’su açıklamalarında şunları söyledi:

Hinman’ın konuşması, bir token’ın artık bir menkul kıymet olarak kabul edilmeyecek kadar yeterince merkezsiz hale gelip gelmediğini belirlemek için yeni faktörler yarattı. En iyi ihtimalle, bu belgeler SEC’deki üst düzey yetkililerin yasa üzerinde anlaşamadığını ve doğrudan Bill Hinman’a kripto kuralları hakkında halkın kafasını daha da fazla karıştıracağını söylediğini gösteriyor.

“Yasayı Görmezden Geliyor!”

Bununla birlikte uzman isim Hinman’ın uygulamalarıyla yasaları görmezden geldiğin öne sürerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

En kötüsü, Hinman’ın yasayı kasten görmezden geldiğini, yalnızca Kongre’nin yapabileceği bir şey olan yeni yasalar oluşturmaya çalıştığını ve Hinman’ın bir kamu görevlisi iken, Hinman’ın hukuk firmasından milyonlarca dolar ödeme aldığını gösteriyorlar. Bence bu konuşmada çıkarları olan başkalarıyla bir ittifak. Ayrıca herhangi bir token veya herhangi bir blok zinciri hakkında değil, bu, SEC’in kripto oyuncularına karşı ne kadar acımasızca yaptırım eylemleri yürüttüğünü, “gel ve kayıt ol” çağrıları yaparken yalan söylediğini göstermekle ilgili.

2020’nin sonlarında SEC, XRP’yi kayıt dışı menkul kıymet olarak sattığı iddiasıyla Ripple’a dava açtı. Ripple CEO’su Garlinghouse geçtiğimiz günlerde davanın bir an önce sonuçlanmasını beklediğini de açıklamıştı.