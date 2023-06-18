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Pek çok talihsiz olay 2022 kripto piyasasını sarssa da, katılımcılar tekrarlanan teslim olma korkularından kurtulmuş görünüyor. Ayrıca yeni yılın ilk yarısı biraz soluklanma sunmuş olsa da kripto kışının tamamen bitmediğine dair hala işaretler var.

Kripto Yazı Kapıda Mı?

IntoTheBlock’a göre, DeFi ve NFT endüstrileri, daha düşük kullanıcı etkileşimi ve alım satım faaliyetlerinde bir düşüşle boğuşuyor. Tarihsel olarak, bu, bu döngüde bir kripto yazının olmayabileceğinin bir işareti olabilir. Hızlı bir tanımla, bir kripto yazı, kripto para piyasasında bir yükseliş aşamasını tanımlar. Ayrıca bu dönem artan benimseme, altcoin fiyatlarının artması ve Bitcoin’in (BTC) hakimiyetinin azalmasıyla birlikte gelebilir.

Bitcoin hakimiyeti, lider paranın piyasa değerinin genel kripto piyasası kapitalizasyonuna oranını ifade eder. Basın zamanında CoinMarketCap, hakimiyetin %48.11’e yükseldiğini açıkladı. Ethereum ise %19.42 hakimiyetini korudu. Sağlam temellere sahip diğer altcoinler çoğunlukla düştü.

2020 kripto yazında, birkaç altcoin Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiği için Ethereum blok zinciri altındaki birçok token ortaya çıktı. Bu, DeFi protokollerinin büyümesine ve benimsenmesine yol açtı. 2021’e hızla ilerleyen Ethereum, NFT’ler için ilk büyük durak haline geldi ve hacim ve satışlarda milyar dolarlık bir artışa yol açtı.

Ethereum Verileri!

Ayrıca, Ethereum’un Kilitli Toplam Değeri (TVL) Kasım 2021’de 106,12 milyar dolara ulaşırken her iki faktörün birleşimi hayati bir rol oynadı. Ancak yazı kaleme alındığında Ethereum’un TVL’si 24,97 milyara düştü. TVL, dağıtılmış bir uygulamada (dApp) veya DeFi protokolünde kilitli varlıkların değerini ölçer. Tipik olarak, daha yüksek bir TVL, akıllı sözleşme projelerinde likiditeyi kilitlemede daha yüksek güven anlamına gelebilir.

Dolayısıyla Ethereum’un bu metrikteki düşüşü, yatırımcıların mevcut piyasa durumu ve elde edilecek olası getiri konusunda hala şüpheci olduklarını gösterebilir. TVL gibi, Ethereum ücretlerindeki artış da bir kripto yazının göstergesi olarak hizmet edebilir. Ancak, bu ücretler bir süredir düşüşte. Bu durum altcoin etkileşimindeki önceki patlamalara kıyasla blok zincirindeki işlemlerde bir düşüş olduğuna işaret edebilir. Bu nedenle, blok doğrulayıcı gelirleri de olumsuz etkilendi.