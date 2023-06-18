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Kripto paralar internetin gelişme aşamasında olduğundan daha hızlı biçimde dönüşüyor ve büyüyor. Ancak halen istenen seviyede değil. Google Earth bundan yıllar önce bilgisayarla ilk defa tanışan çocuk/genç nesil için mucizenin adıydı. Sonrasında çok daha gelişmiş ürünler, platformlar, uygulamalar oluşturuldu. Tıpkı kriptonun gelecekte yapacağı gibi.

Kripto Paraların Geleceği

Eğer belli bir yaşın üstündeyseniz tuşlu telefonların moda olduğu günleri muhakkak hatırlarsınız. Bugünden geçmişe baktığımızda o tuşlu telefonlardan Instagram’a girip, gelişmiş oyunlar oynamak adeta sihir gibi görünüyor. Teknolojinin son yıllardaki gelişme hızı onu gerçek anlamda bir büyüye dönüştürdü. Peki bundan sonra?

Teknoloji büyüdükçe araçların daha da gelişmesiyle dönüşüm hızı da artıyor. Kripto paralar bu konuda fazlasıyla şanslı. Her alan da oldukça başarılı markalar şimdiden oluştu ve teknik altyapı Bitcoin’in doğduğu günlere göre çok daha iyi. En basitinden 24 saat çalışan bir node kurmak için bilgisayarınızı sürekli açık tutmanız gerekmiyor. Aylık 10 dolar gibi rakamlara kiraladığınız sunucularda bu işi yapmanız mümkün, daha da ötesinde Cloud şirketleri sadece node çalıştırmanız için özel ürünler bile başlattı.

Chainlink ise kriptonun geleceğinde blockchain tabanlı Oracle çözümleri arasında tekelleşti. Ünlü analist Michael Poppe bu yüzden onun favori altcoini olduğunu her fırsatta dillendiriyor.

Chainlink (LINK) Yorum

LINK 18 Nisan’da yılın en yüksek seviyesi olan 8,77 dolara ulaştı. Bununla birlikte, bu fiyat bölgesi, Kasım 2022’de fiyat bu bölgeye en son yaklaştığında meydana gelen büyük düşüşün neden olduğu gibi, ayılar için güçlü bir alan olmuştur. Bu kez de durum farklı değildi zira buradan gelen fiyat reddi LINK‘i büyük bir düşüş spiraline sokarak 8,18 ve 7,26 dolar destek seviyelerine itti.

LINK Mart ayının en düşük seviyesi olan 5,94 dolara indiğinde yükseliş tepkisi bekleniyordu. Yine de ayılar galip gelerek fiyatı 5 dolara kadar düşürdü.

Boğalar son 24 saat içinde %3,9 kazançla yaşam belirtileri gösterdi. Ancak, düşüş eğilim çizgisinde yatan büyük engeller ve direnç izdihamı (5,50 – 6 dolar) ile düşüş yapısını kırmak için alıcıları engelleyebilir.

Grafik üzerindeki göstergeler 12 saatlik zaman diliminde umut verici sinyaller verdi. MACD, sıfır işaretinin üzerindeki yeşil çubuklarla birlikte bir yükseliş geçişi yayınladı. CMF, +0,07 değeriyle sıfır işaretinin üzerinde kalırken, RSI aşırı satım bölgesinden çıktı ve basın zamanı itibariyle 40’ta kaldı.

LINK’in on-chain ölçümlerine bakıldığında, yükseliş rallisine olan ilginin azlığı dikkat çekiyor. Spot CVD istikrarlı bir düşüşte kaldı. Bu da LINK’e yönelik talep eksikliğine işaret ediyordu. Tersine, Fonlama Oranı 16 Haziran’dan bu yana negatif seyrediyor ve yatırımcılar herhangi bir hamle yapmaktan çekiniyor. Bu durum boğaların tuzağa düşmek üzere olabileceğini söylüyor.