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  •   Alarmları Şimdiden Kurun! Bu Hafta 21 Gelişme Kripto Paraların Yönünü Belirleyecek!

Alarmları Şimdiden Kurun! Bu Hafta 21 Gelişme Kripto Paraların Yönünü Belirleyecek!

Özet

  • Fed toplantısı kadar kritik bir hafta başlıyor.
  • Powell ve Fed üyeleri bu hafta piyasaları etkileyecek önemli açıklamalarda bulunacak.
  • ID Token önemli miktarda tokenin kilidini açacak.
  • Piyasalara etkisi: Nötr
08:00
18 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC tarafından en büyük iki borsaya açılan davanın ardından BlackRock kral kripto için ETF başvurusunda bulundu. Davanın getirdiği panik satışlarını durduran haber piyasaların bir nebze toparlanmasını da sağladı. Fakat önümüzdeki hafta yaşanacak önemli gelişmeler büyük ölçüde yönü tayin edecek.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Her hafta olduğu gibi kripto paraları ilgilendiren önemli gelişmeleri bu Pazar da okuyucularımızla paylaşıyoruz. Tarih ve saat detaylarının yanı sıra ikinci bölümde bu gelişmelerin olası etkilerine de değineceğiz.

19 Haziran Pazartesi

  • ABD Piyasaları Tatil

20 Haziran Salı

  • 13:30 Fed/Bullard Konuşacak
  • 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,435M Önceki: 1,417M)
  • 18:45 Fed/Williams Konuşacak

21 Haziran Çarşamba

  • 17:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak
  • 18:40 Fed/Austan Goolsbee Konuşacak
  • 23:00 Fed/Mester Konuşacak

22 Haziran Perşembe

  • Çin, Hong Kong Tatil
  • 11:00 Fed/Waller Konuşacak
  • 15:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 262K)
  • 16:55 Fed/Bowman Konuşacak
  • 17:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak
  • 23:30 Fed/Barkin Konuşacak
  • 23:30 Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri (Önceki: 3,306T)
  • ID Token Kilit Açılışı (4,5 Milyon $)

23 Haziran Cuma

  • Çin Tatil
  • 12:15 Fed/Bullard Konuşacak
  • 15:00 Fed/Bostic Konuşacak
  • 16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 48,3 Önceki: 48,4)
  • ABD Hizmet PMI (Beklenti: 54 Önceki: 54,9)
  • 20:40 Fed/Mester Konuşacak

Kripto Paralar Yorum

Saatler sonra başlayacak yeni haftada kripto paraların yüksek volatilite göstermesi muhtemel. SEC davaları açtı ve bu konuda şimdilik kontrolü tamamen ele geçirebilmiş değil. Kripto borsaları açık biçimde suçlu ilan edilse de mahkemede SEC’in eli düzenleyici boşluklardan istifade etmesinden dolayı tamamen güçlü değil. Diğer taraftan Binance oldukça iyi bir savunma hattı oluşturdu bu da yatırımcılara umut veriyor. ID Token özelinde kilit açılışının etkisini azaltacak önemli bir müjde duyabiliriz. Duyamazsak satıcılar sahne alacaktır.

Başta Powell olmak üzere önümüzdeki günlerde Fed’in sesinin son derece güçlü çıktığını göreceğiz. Ekonomiye dair görünüm, faiz tavanı beklentileri gibi açıklamalar piyasaları hareketlendirebilir. Mayıs ayında böyle bir haftada kripto paraların hızlı kayıplar yaşadığına şahit olmuştuk. Faiz artımı yapmadan piyasaları sözlü yönlendirmeyle kontrolde tutmaya çalışacak olan Fed’in şahine yakın duruş sergilemesi muhtemeldir.

Pazartesi günü haftanın yükselişe en müsait dönemidir. ABD piyasaları da tatil olduğu için boğalar bu fırsatı değerlendirebilir.

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