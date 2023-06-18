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SEC tarafından en büyük iki borsaya açılan davanın ardından BlackRock kral kripto için ETF başvurusunda bulundu. Davanın getirdiği panik satışlarını durduran haber piyasaların bir nebze toparlanmasını da sağladı. Fakat önümüzdeki hafta yaşanacak önemli gelişmeler büyük ölçüde yönü tayin edecek.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Her hafta olduğu gibi kripto paraları ilgilendiren önemli gelişmeleri bu Pazar da okuyucularımızla paylaşıyoruz. Tarih ve saat detaylarının yanı sıra ikinci bölümde bu gelişmelerin olası etkilerine de değineceğiz.

19 Haziran Pazartesi

ABD Piyasaları Tatil

20 Haziran Salı

13:30 Fed/Bullard Konuşacak

15:30 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,435M Önceki: 1,417M)

18:45 Fed/Williams Konuşacak

21 Haziran Çarşamba

17:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak

Konuşacak 18:40 Fed/Austan Goolsbee Konuşacak

23:00 Fed/Mester Konuşacak

22 Haziran Perşembe

Çin, Hong Kong Tatil

11:00 Fed/Waller Konuşacak

15:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 262K)

16:55 Fed/Bowman Konuşacak

17:00 Fed Başkanı Powell Konuşacak

23:30 Fed/Barkin Konuşacak

23:30 Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri (Önceki: 3,306T)

ID Token Kilit Açılışı (4,5 Milyon $)

23 Haziran Cuma

Çin Tatil

12:15 Fed/Bullard Konuşacak

15:00 Fed/Bostic Konuşacak

16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 48,3 Önceki: 48,4)

ABD Hizmet PMI (Beklenti: 54 Önceki: 54,9)

20:40 Fed/Mester Konuşacak

Kripto Paralar Yorum

Saatler sonra başlayacak yeni haftada kripto paraların yüksek volatilite göstermesi muhtemel. SEC davaları açtı ve bu konuda şimdilik kontrolü tamamen ele geçirebilmiş değil. Kripto borsaları açık biçimde suçlu ilan edilse de mahkemede SEC’in eli düzenleyici boşluklardan istifade etmesinden dolayı tamamen güçlü değil. Diğer taraftan Binance oldukça iyi bir savunma hattı oluşturdu bu da yatırımcılara umut veriyor. ID Token özelinde kilit açılışının etkisini azaltacak önemli bir müjde duyabiliriz. Duyamazsak satıcılar sahne alacaktır.

Başta Powell olmak üzere önümüzdeki günlerde Fed’in sesinin son derece güçlü çıktığını göreceğiz. Ekonomiye dair görünüm, faiz tavanı beklentileri gibi açıklamalar piyasaları hareketlendirebilir. Mayıs ayında böyle bir haftada kripto paraların hızlı kayıplar yaşadığına şahit olmuştuk. Faiz artımı yapmadan piyasaları sözlü yönlendirmeyle kontrolde tutmaya çalışacak olan Fed’in şahine yakın duruş sergilemesi muhtemeldir.

Pazartesi günü haftanın yükselişe en müsait dönemidir. ABD piyasaları da tatil olduğu için boğalar bu fırsatı değerlendirebilir.