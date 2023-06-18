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Binance Borsasındaki Altcoine Dikkat Fiyat Sıçradı Ama Düşecek!

Özet

  • Polkadot (DOT) orta ve uzun vadede düşüş eğilimini sürdürüyor.
  • DOT Coin 4,22 dolar altı kapanışlar yaparsa 2020 yılının en düşük seviyelerine inebilir.
  • Bitcoin fiyatının 27.200 doları aşması halinde DOT fiyatı toparlanabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:00
18 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son boğa sezonunda oldukça popülerdi ancak vadettiği ölçüde başarılı işler yapamadı ve ilgi gittikçe azalıyor. Binance dahil çok sayıda popüler borsada işlem gören bu altcoin yakın zamanda önemli bir toparlanma yaşasa da bunun uzun süre devam etmesi pek mümkün görünmüyor. Peki güncel teknik okumalar hangi seviyeleri kritik hale getiriyor?

Polkadot (DOT) Düşebilir

Polkadot‘un 5 Haziran’da 5,2 bölgesini ayılara karşı savunamaması, piyasanın güçlü bir şekilde düşüş eğiliminde kaldığının bir işaretiydi. DOT, 10 Haziran’da 4,68 dolarlık desteğin çok daha ötesine geçerek yükselişe geçmeden önce 4,2 dolar dibine indi. Yazı hazırlandığı sırada dipten sıçrayan fiyata rağmen eğilim satıcıların lehineydi.

4 gün önceki 4,8 dolar sıçramasını da 4,32 dolar desteğine keski bir düşüş izlemişti. Geçtiğimiz hafta boyunca DOT 4,32 dolar ve 4,8 dolar destek ve direnç seviyeleri arasında gidip geldi. DOT Coin 4,68 bölgesi geçmişte de önemli bir alandı. Dahası 4,67-4,8 dolar bölgesinde, 4 saatlik grafikte de kırmızı kutu ile vurgulanan bir düşüş emri bloğu görebiliyoruz.

Düşüş OB’sinin yeniden test edilmesinin ardından Polkadot fiyatlarının reddedilmesi muhtemeldir. Bunun nedeni, OBV’nin geçtiğimiz hafta boyunca sert satış baskısını yansıtan bir düşüş trendi içinde olmasıydı.

DOT Coin Yorum

RSI nötr bölge sınırında ve boğaların ihtiyacı olan şey kral kripto para biriminin 27.200 dolar üstünde yapacağı kapanışlardır. Coinalyze’in 1 saatlik grafikteki Açık Faiz grafiği, son iki günde OI’nin 6 milyon dolara yakın bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Şimdilik duyarlılık satıcıları destekliyor ve Spot CVD yükselene kadar DOT fiyatlarında bir canlanma olası görünmüyor.

Orta ve uzun vadede satışların devam etmesi halinde 2020 Ağustos ayındaki dibine kadar düşen bir fiyat görebiliriz. Bu senaryoda 2,5 dolar ile 3,8 dolar arasında DOT Coin yeni bir destek arayacak. 55 doları aşan ATH fiyatının ardından popüler altcoinin 3 yıllık dip seviyesine gittikçe yaklaşması ayı piyasalarının ne kadar acımasız olduğunu hepimize gösteriyor. Fiyat geçtiğimiz yıl FTX çöküşünde bile 4,22 doların altına düşmemişti. Şimdilik en güçlü destek alanı burası ve 3,71 dolar seviyesidir.

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