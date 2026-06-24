Polkadot’ta 48 saatlik staking hamlesi gündemde! DOT sahiplerini hangi değişiklikler bekliyor?

Polkadot topluluğu, staking sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören OpenGov Referandumu 1909 ve 1910’ı değerlendiriyor. Teklifler, ağ güvenliğini güçlendirmeyi, kullanıcıların staking sürecindeki zorlukları azaltmayı ve doğrulayıcılar için teşvik yapısını yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Kabul edilmeleri halinde, doğrulayıcılar ile aday göstericilerin ağ güvenliğine katılım biçimi belirgin şekilde değişebilir.

Doğrulayıcılara 10.000 DOT öz sermaye odağı

1909 numaralı referandum, doğrulayıcıların en az 10.000 DOT tutarında öz stake bulundurmasına yönelik daha önce kabul edilen şartı temel alıyor. Yeni teklif, kendi sermayesini ağa bağlayan doğrulayıcılara ek ödüller verilmesini öngörüyor. Böylece doğrulayıcıların ağdaki ekonomik sorumluluğunun artırılması amaçlanıyor.

Teklife göre doğrulayıcıların öz stake teşvikleri, Dynamic Allocation Program bütçesinin %22,6’sını alacak. Staker ödüllerine ise bütçenin %45,2’si ayrılacak. Ödül dağıtımında konkav ağırlıklandırma modeli kullanılacak; bu sayede büyük doğrulayıcıların ödül havuzundan orantısız pay almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mini sözlük: OpenGov, Polkadot’un zincir üstü yönetişim sistemi olarak biliniyor. DOT sahipleri, ağdaki teknik ve ekonomik değişiklikler için referandumlarda oy kullanabiliyor.

Teklifler kabul edilirse, doğrulayıcıların kendi stake ettiği DOT miktarı teşvik yapısında daha merkezi bir rol üstlenecek; bu da ağ güvenliği ile ekonomik çıkarların daha sıkı bağlanmasını hedefleyecek.

Aday göstericiler için çözülme süresi 48 saate inebilir

1910 numaralı referandumun en dikkat çekici maddelerinden biri, aday göstericiler için çözülme süresinin yaklaşık 28 günden 48 saate düşürülmesi. Bu değişiklik, staking yapan DOT sahiplerine daha yüksek likidite ve daha fazla esneklik sağlayabilir.

Aynı teklif, aday göstericilere uygulanan kesinti cezalarının kaldırılmasını da içeriyor. Mevcut yapıda aday göstericiler, kuralları ihlal eden doğrulayıcıları desteklemeleri halinde kayıp yaşayabiliyor. Bu riskin kaldırılmasıyla staking sürecinin bireysel katılımcılar için daha erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

Komisyonun sıfırlanması teşvikleri yeniden dağıtabilir

1909 numaralı teklif ayrıca doğrulayıcı komisyon oranının %0 olarak belirlenmesini ve azami komisyon sınırının buna göre güncellenmesini öneriyor. Bu modelde doğrulayıcılar, aday göstericilerden alınan komisyon yerine doğrudan kendi stake ettikleri DOT miktarı üzerinden avantaj elde edecek.

Destekleyenler, bu yaklaşımın doğrulayıcıların çıkarlarını ağın genel sağlığıyla daha güçlü biçimde uyumlu hale getireceğini savunuyor. Buna karşılık eleştiriler, küçük doğrulayıcıların yeni yapıda rekabet etmekte zorlanabileceği noktasında yoğunlaşıyor. Teklifte yer alan ağırlıklı ödül dağıtım mekanizmasının bu sorunu sınırlaması bekleniyor.

Güvenlik modeli ve katılım dengesi yeniden şekillenebilir

Teklifler, gerekli öz stake eşiğinin altına düşen doğrulayıcılar için izne bağlı olmayan chilling uygulamasını da gündeme getiriyor. Buna göre chill eşiği %32’ye indirilecek ve ağ katılımcıları, yetersiz teminatla çalışan doğrulayıcıları aktif kümeden çıkarabilecek.

Bununla birlikte, doğrulayıcı setinin güvenli işletim seviyesinin altına inmesini önlemeye yönelik korumaların da yer aldığı aktarıldı. Polkadot, blokzincir ekosisteminde staking erişilebilirliği ve doğrulayıcı ekonomisinin daha fazla öne çıktığı bir dönemde, yönetişim ve staking çerçevesini yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Ethereum ve Solana gibi ağlarda görülen benzer eğilimler, bu adımların daha geniş bir sektör yaklaşımının parçası olarak değerlendirilebileceğine işaret ediyor.

Düzenlemelerin onay alması halinde, Polkadot’un uzun vadeli staking modelinin güçlenmesi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ağa katılımının kolaylaşması bekleniyor.