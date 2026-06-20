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Polkadot (DOT)

Polkadot fiyatı 24 saatte %1,17 düşerek 0,9630 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Polkadot fiyatı son 24 saatte %1,17 düşerek 0,9630 dolara geriledi.
  • 📉 Sosyal medyada ilgi artarken, $DOT için yatırımcı güveni zayıf kaldı.
  • 📊 RSI 29,4 seviyesine inerken teknik göstergeler satış baskısında yavaşlamaya işaret etti.
  • 🧭 Piyasada gözler şimdi 1,30 ile 1,60 dolar arasındaki direnç bölgesine çevrildi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Polkadot, son günlerde sosyal medyada en çok tartışılan kripto varlıklardan biri haline geldi. Ancak artan görünürlük, fiyat ve piyasa algısı açısından olumlu bir tablo oluşturmadı. Santiment verilerine göre DOT hakkında konuşmalar yükselirken, varlığa yönelik genel yaklaşım zayıflamayı sürdürdü.

İçindekiler
1 Sosyal ilgi artarken güven zayıfladı
2 Teknik göstergeler satış baskısında yavaşlama sinyali verdi

Sosyal ilgi artarken güven zayıfladı

Piyasada öne çıkan başlıca soru, Polkadot’un gelişmiş teknik altyapısı ve güçlü geliştirici topluluğuna rağmen kullanıcı benimsenmesi ve fiyat performansı açısından neden beklenen ivmeyi yakalayamadığı oldu. Son dönemde Solana ve Sui gibi daha hızlı büyüyen blokzincir ağlarıyla kıyaslanan Polkadot, bu karşılaştırmalarda geride kaldığı gerekçesiyle eleştirildi.

Santiment, sosyal ağlarda yüksek ilgi ile düşük güvenin aynı anda görüldüğü dönemlerin kripto piyasasında zaman zaman önemli dönüm noktalarına işaret edebildiğini belirtti. Buna rağmen mevcut görünümde, yatırımcıların Polkadot’un gelecek potansiyeline ilişkin soru işaretlerini koruduğu aktarılıyor.

Santiment verilerine göre Polkadot, sosyal medyada en çok konuşulan kripto varlıklar arasına yerleşti; buna karşın tartışmaların artması, yatırımcı güvenini güçlendirmek yerine zayıflayan algıyı daha görünür hale getirdi.

Topluluk içinde görüş ayrılığı sürüyor. Bir kesim, ağın altyapısını ve geliştirme faaliyetlerini güçlü bulurken, diğer kesim rakiplerine kıyasla zayıf fiyat performansını öne çıkarıyor. Geliştirici katılımı, ekosistem benimsenmesi, yönetişim yapısı, token ekonomisi ve yol haritası en çok tartışılan başlıklar arasında yer aldı.

Teknik göstergeler satış baskısında yavaşlama sinyali verdi

DOT fiyatı haberin hazırlandığı sırada 0,9630 dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte %1,17 gerileyen varlığın günlük işlem hacmi 148,12 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,63 milyar dolar olarak kaydedildi. Haftalık grafik, fiyatın 10 doların üzerindeki seviyelerden 1 doların altına kadar uzanan uzun süreli bir düşüş eğiliminde kaldığını gösteriyor.

Teknik görünümde psikolojik açıdan önemli kabul edilen 1,00 dolar seviyesinin altına inilmesi, satış baskısının sürdüğüne işaret etti. Bu kırılma, piyasa yapısındaki zayıflığın korunduğunu ortaya koyarken, yatırımcı güvenindeki aşınmayı da destekledi.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve şiddetini ölçen bir momentum göstergesidir. Genellikle 30 seviyesinin altı aşırı satım bölgesi olarak değerlendirilir. MACD ise kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek momentumdaki zayıflama veya güçlenmeye dair sinyal üretir.

Buna karşılık bazı teknik göstergeler düşüş ivmesinin zayıflayabileceğini gösterdi. RSI 29,4 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine indi. Geçmiş dönemlerde benzer seviyelerin, kısa süreli tepki yükselişleri veya yatay seyir öncesinde görülebildiği biliniyor. Ayrıca MACD histogramının hafif pozitife dönmesi ve MACD çizgilerinin birbirine yaklaşması, aşağı yönlü momentumun gücünü kaybedebileceğine işaret etti.

Teknik göstergeler satış baskısının zayıflayabileceğini düşündürse de, mevcut veriler henüz kalıcı bir trend dönüşümünü doğrulamıyor.

Bununla birlikte daha güçlü bir toparlanma senaryosu için DOT’un 1,30 ile 1,60 dolar arasındaki direnç bölgesini yeniden aşması gerekiyor. Bu aralığın üzerine çıkılmadığı sürece genel piyasa yapısının negatif kalmayı sürdürebileceği, fiyatın ise sert düşüşün ardından taban oluşturma arayışını devam ettirebileceği değerlendiriliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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