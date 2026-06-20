Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRPL’de tek dokunuşla takas dönemi başladı! Xaman Swap neden dikkat çekiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL ekosisteminde Xaman Swap ile tek dokunuşla varlık takası dönemi başladı.
  • 📱 Yeni arayüz, kullanıcıların XRPL varlıklarını daha sade bir deneyimle takas etmesini sağlıyor.
  • 🔐 İşlemler, merkezi bir yapıya aktarma olmadan ve kullanıcı kontrolü korunarak $XRP Ledger üzerinde tamamlanıyor.
  • 🌐 Sistem, farklı likidite yollarını tarayarak özellikle düşük likiditeli varlıklarda daha verimli rotalar arıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP Ledger ekosisteminde kullanıma sunulan Xaman Swap, ağ üzerindeki varlık takasını daha sade bir arayüzle erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Yeni arayüz, XRPL’nin uzun süredir sunduğu yerleşik alım satım altyapısını günlük kullanıcıların daha kolay kullanabileceği bir yapıya dönüştürüyor.

İçindekiler
1 XRPL’nin yerleşik araçları daha görünür hale geliyor
2 Merkezi platformlardan farklı işleyiş
3 Likidite yollarını tarayan yapı öne çıkıyor

XRPL’nin yerleşik araçları daha görünür hale geliyor

XRPL, yıllardır yerel merkeziyetsiz borsa, otomatik piyasa yapıcılar ve yol bulma teknolojisi gibi gelişmiş zincir üstü işlem araçlarını barındırıyor. Buna karşın, bu imkanlardan yararlanmak çoğu zaman daha karmaşık blokzincir araçlarının kullanılmasını gerektiriyordu. Xaman Swap ise bu teknik süreci sadeleştirerek takas deneyimini birkaç adımda tamamlanabilecek bir yapıya taşıyor.

Mini sözlük: Yol bulma teknolojisi, bir varlığın başka bir varlığa en uygun şekilde çevrilebilmesi için ağ üzerindeki farklı likidite yollarını tarayan mekanizmadır. Otomatik piyasa yapıcı ise alım satım işlemlerinin belirli likidite havuzları üzerinden otomatik biçimde gerçekleşmesini sağlayan sistemdir.

Xaman, XRPL odaklı bir cüzdan ve kullanıcı arayüzü olarak biliniyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, desteklenen XRPL varlıklarını Xaman ekosistemi içinde doğrudan takas edebiliyor. Sistemin öne çıkan yönlerinden biri, kullanıcıların varlıkları üzerindeki kontrolünü koruması oldu.

Xaman Swap, kullanıcıların fonlarını üçüncü taraf bir yapıya aktarmasını gerektirmeden, her işlemin doğrudan kullanıcı onayıyla XRP Ledger üzerinde sonuçlanmasına imkan tanıyor.

Merkezi platformlardan farklı işleyiş

Merkezi platformlarda sık görülen yatırma ve aracı kuruma güvenme zorunluluğu yerine, Xaman Swap saklama kontrolünü kullanıcıda bırakacak şekilde tasarlandı. Bu modelde işlemler doğrudan XRPL altyapısı üzerinden tamamlanıyor ve takas süreci zincir üstünde gerçekleşiyor.

Arayüzün önemli unsurlarından biri de gelişmiş yönlendirme teknolojisi. Sistem, yalnızca tek bir işlem çiftine bağlı kalmak yerine XRPL üzerindeki farklı likidite kaynaklarını tarayarak daha verimli işlem yolları arıyor. Bu yaklaşım, özellikle doğrudan işlem çiftlerinin sınırlı kaldığı daha düşük likiditeli varlıklarda öne çıkabilir.

Likidite yollarını tarayan yapı öne çıkıyor

Xaman Swap, XRPL’nin yerel yol bulma kabiliyetini özel yönlendirme mantığıyla birleştiriyor. Böylece kullanıcıların piyasaları tek tek karşılaştırması ya da daha karmaşık işlem akışlarını kendi başına yönetmesi gerekmiyor. Amaç, mevcut zincir üstü finansal altyapıyı daha akıcı bir kullanım deneyimiyle buluşturmak olarak aktarılıyor.

Bu lansman, XRP Ledger’ın finansal araçlarını daha geniş bir kullanıcı kitlesine açma yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. XRPL’nin hız, şeffaflık ve doğrudan zincir üstü mutabakat gibi öne çıkan özellikleri, bu yeni arayüzle birlikte daha görünür hale gelebilir.

Dijital varlık sektöründe kullanım kolaylığı, şeffaflık ve kullanıcı sahipliği öne çıkarken, Xaman Swap benzeri çözümler gelişmiş blokzincir altyapısıyla daha yaygın kullanım arasında köprü kurabilir. Yeni arayüz, XRPL üzerindeki varlık takasını daha pratik ve kullanıcı dostu hale getirme iddiasıyla dikkat çekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple’ın RLUSD stabilcoini, Endonezya’daki FLOQ listelemesiyle 1,8 milyon kullanıcıya açıldı

XRP’de kritik eşik öne çıktı! 2 aylık RSI neyin sinyalini veriyor?

XRP ağında dikkat çeken sıçrama! %17,73’lük artış neye işaret ediyor?

Swift, sınır ötesi ödemelerde tam yapılandırılmamış adresleri kasım 2026’dan itibaren kabul etmeyeceğini açıkladı

CLARITY Act kripto piyasasında dikkatleri topladı! $XRP için hangi senaryo konuşuluyor?

Hong Kong Para ve Finans Araştırma Enstitüsü, Ripple ve XRP’yi tokenizasyon odaklı finans için öne çıkan örnekler arasında gösterdi

XLM yüzde 49 yükseldi, XRP yüzde 15 geriledi! Piyasada dengeleri değiştiren ayrışmada neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Bitcoin altcoinlere sermaye geçişinin 2021’den bu yana sert biçimde zayıfladığını gösterdi
Bir Sonraki Yazı Polkadot fiyatı 24 saatte %1,17 düşerek 0,9630 dolara geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Eski Telefonları Bile Yormayan, Kriptonun En Hafif ve Hızlı Uygulaması
BITCOIN Haberleri
Polkadot fiyatı 24 saatte %1,17 düşerek 0,9630 dolara geriledi
Polkadot (DOT)
Bitcoin altcoinlere sermaye geçişinin 2021’den bu yana sert biçimde zayıfladığını gösterdi
BITCOIN (BTC)
ETH 1.726 dolarda tutundu! Sıradaki seviyelerde neler öne çıkıyor?
Ethereum (ETH)
Ripple’ın RLUSD stabilcoini, Endonezya’daki FLOQ listelemesiyle 1,8 milyon kullanıcıya açıldı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?