Bitcoin altcoinlere sermaye geçişinin 2021’den bu yana sert biçimde zayıfladığını gösterdi

Bitcoin’in son piyasa döngüsü, kripto para piyasasının yapısında belirgin bir değişime işaret ediyor. CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju tarafından paylaşılan veriler, geçmiş döngülerde sık görülen Bitcoin’den daha küçük kripto paralara sermaye kaymasının 2021’den bu yana ciddi ölçüde zayıfladığını ortaya koydu. Bu tablo, önceki yükseliş dönemlerinde öne çıkan geniş tabanlı altcoin rallilerinin yeniden aynı şekilde oluşup oluşamayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

BTC paritelerinde hacim geriledi

Ki Young Ju’nun X üzerinden dikkat çektiği verilere göre, Bitcoin ile altcoinler arasındaki işlem hacmi son birkaç yılda keskin biçimde düştü. Veriler hazırlanırken Ethereum, XRP, BNB ve Solana gibi büyük varlıkların dışarıda bırakıldığı, daha geniş altcoin grubunun esas alındığı aktarıldı. CryptoQuant ise zincir üstü veriler ve piyasa akışları üzerine analizler sunan bir kripto araştırma platformu olarak biliniyor.

2017 ile 2018 ve 2021 boğa döngülerinde yatırımcılar, Bitcoin’de elde ettikleri kazançların bir bölümünü daha küçük kripto paralara yönlendiriyordu. Bu akış, altcoin piyasasında yaygın yükselişleri destekliyor ve piyasada sıkça kullanılan altcoin sezonu olgusunu besliyordu.

Mini sözlük: Altcoin sezonu, Bitcoin dışındaki çok sayıda kripto paranın aynı dönemde Bitcoin’den daha güçlü performans göstermesi için kullanılan piyasa ifadesidir.

Ki Young Ju, geçmişte altcoin rallilerini destekleyen Bitcoin’den altcoinlere varlık geçişinin artık büyük ölçüde ortadan kalktığını, BTC paritelerindeki altcoin hacminin ise 2021’den bu yana çöktüğünü belirtti.

Güncel veriler de bu görüşü destekliyor. Bitcoin güçlü piyasa performansını korurken, BTC bazlı altcoin işlem hacimleri çok yıllı düşük seviyelere yakın seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların önceki döngülerde görülen hızda küçük tokenlara yönelmediğine işaret ediyor.

Dönem Piyasa davranışı 2017 ile 2018, 2021 Bitcoin kazançları altcoinlere daha sık kaydı 2021 sonrası BTC paritelerinde altcoin hacmi belirgin biçimde zayıfladı

Piyasa yapısında yoğunlaşma öne çıktı

Veriler, Bitcoin’deki fiyat hareketlerinin artık altcoin piyasasının tamamında aynı ölçüde yükseliş üretmediğini gösteriyor. Sermayenin yüzlerce alternatif varlığa yayılmak yerine daha çok Bitcoin ve sınırlı sayıdaki büyük piyasa değerine sahip dijital varlıkta toplandığı görülüyor.

Piyasa gözlemcileri, son yıllarda stabilcoin işlem çiftlerinin daha baskın hale geldiğine de dikkat çekiyor. Bu değişim, Bitcoin’in birçok altcoin üzerindeki doğrudan etkisini zayıflatmış olabilir. Böylece token fiyatları, proje gelişmeleri, ekosistem büyümesi, likidite koşulları ve benimsenme göstergelerine daha duyarlı hale gelmiş görünüyor.

Ek göstergeler, 2018 ile 2026 arasında alış yönlü işlem aktivitesi ile genel altcoin hacmi eğilimlerinde sınırlı değişim yaşandığını, Bitcoin ile altcoinler arasındaki işlem ilişkisinin ise belirgin biçimde yavaşladığını ortaya koydu.

Söz konusu eğilim, yatırımcıların daha seçici davrandığı olgunlaşan bir piyasa yapısına işaret edebilir. Bitcoin yükseliyor diye altcoin alımı yapmak yerine, piyasa katılımcılarının proje temellerine daha yakından baktığı değerlendiriliyor.

Mevcut düzen sürerse, gelecekteki altcoin yükselişlerinin geniş çaplı bir sermaye rotasyonundan çok, belirli varlıklara özgü hareketlerle şekillenmesi beklenebilir. Bu da önceki kripto boğa döngülerini tanımlayan piyasa dinamiklerinden önemli bir ayrışma anlamına gelecek.