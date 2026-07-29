Bitcoin’de 74255 dolar direnci kırılırsa sert fiyat hareketi başlayabilir

Bitcoin, uzun vadeli piyasa yapısı içinde kritik bir direnç bölgesini test ederken ivmede zayıflama görülüyor. Analistler, piyasaya yeni alım yönlü girişin sınırlı kaldığını, buna karşılık vadeli işlemlerdeki hareketliliğin arttığını belirtiyor. Bu görünüm, bir sonraki fiyat hareketinin daha geniş eğilimin güç kazanıp kazanmayacağını belirleyebileceğine işaret ediyor.

Direnç bölgesi öne çıkıyor

Bitcoin, haber sırasında 64.413,84 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 24,53 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolar oldu. Son 24 saatteki yüzde 1,56’lık yükselişe rağmen piyasanın yönü açısından asıl belirleyici unsurun fiyat yapısı ile vadeli işlemlerdeki büyüme olduğu değerlendiriliyor.

Kripto analisti Crypto Patel, Bitcoin’in önceki piyasa döngülerinde de izlenen uzun vadeli bir fraktal yapıya bağlı kaldığını söylüyor. Fraktal yapı, fiyat grafiklerinde benzer hareketlerin farklı zaman dilimlerinde tekrar etmesini anlatır ve teknik analizde eğilimin devamı ya da dönüşünü izlemek için kullanılır.

Mini sözlük: Fraktal yapı, fiyatın geçmişteki benzer kalıpları yeniden üretmesi olarak tanımlanır. Açık pozisyon ise vadeli işlem sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam pozisyon sayısını gösterir.

Crypto Patel, Bitcoin’in son kırılımın ardından ivme kaybettiğini ve yükselen diyagonal desteğin kaybedilmesi halinde fiyatın bir sonraki güçlü talep bölgesine gerileyebileceğini vurguluyor.

Analistlere göre geçmiş döngülerde her güçlü kırılımın ardından bir geri test yaşandı ve fiyat daha sonra ana trend yönüne döndü. Bu kez de benzer bir yapı izlenirse, yükselen destek çizgisinin korunması kısa vadede önem taşıyacak. Aksi durumda aşağı yönlü baskının artabileceği değerlendiriliyor.

Vadeli işlemlerde hareketlilik arttı

Piyasada dikkat çeken bir başka unsur ise yeni para girişinin zayıf kalması oldu. Mevcut sermayenin kripto varlıklar arasında yer değiştirdiği, ancak bunun güçlü ve kalıcı yeni alımlar üretmediği ifade ediliyor. Bu durum, yukarı yönlü denemelerin daha kırılgan kalmasına yol açabilir.

En büyük direnç seviyesi 74.255 dolar olarak öne çıkıyor. Analistler bu bölgeyi satış baskısının yoğunlaşabileceği bir alan olarak tanımlıyor. Bitcoin bu seviyenin üzerine yerleşmediği sürece temkinli görünümün korunabileceği aktarılıyor.

Gösterge Seviye Anlamı Anlık fiyat 64.413,84 dolar Kısa vadeli işlem seviyesi Ana direnç 74.255 dolar Yukarı kırılması halinde yön değişimi güç kazanabilir 24 saatlik hacim 24,53 milyar dolar Piyasadaki güncel işlem yoğunluğu

Crypto Patel ayrıca Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarının son iki ayın en yüksek düzeyine çıktığını, bu artışta özellikle Binance kaynaklı kaldıraçlı işlemlerin etkili olduğunu belirtiyor. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Açık pozisyonlardaki artış, türev piyasasına yeni para girişine ve artan işlem iştahına işaret etse de bunun tek başına güçlü bir yükseliş trendi anlamına gelmediği değerlendiriliyor.

Sıradaki hareket tasfiye dalgası yaratabilir

Kaldıraç oranı yükseldikçe ani ve sert fiyat hareketleri görülme olasılığı da artıyor. Bu nedenle sıradaki yön kırılımı yalnızca spot piyasayı değil, vadeli işlemlerdeki tasfiyeleri de doğrudan etkileyebilir. Direncin aşılması halinde kısa pozisyonların kapanmasıyla yukarı yönlü ivme hızlanabilir. Ters senaryoda ise düşüş, uzun pozisyon tasfiyelerini tetikleyebilir.

Bitcoin’in önündeki temel eşik 74.255 dolar olmaya devam ediyor. Bu seviyenin güçlü alım hacmiyle aşılması durumunda yukarı yönlü yeni bir hareket alanı açılabilir. Direncin aşılamaması halinde ise fiyatın önemli destek bölgelerine doğru geri çekilmesi gündemde kalacak.