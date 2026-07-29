Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 74255 dolar direnci kırılırsa sert fiyat hareketi başlayabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de 74.255 dolar direnci kısa vadeli yön için belirleyici oldu.
  • 📊 Analistler, yeni spot alımların zayıf kaldığını ve vadeli işlemlerde hareketliliğin arttığını aktardı.
  • ⚡ $BTC'de kaldıraçlı pozisyonların büyümesi, sert yükseliş ya da düşüş riskini artırdı.
  • 🧭 Direncin hacimli kırılması kısa pozisyon tasfiyelerini, reddedilme ise uzun pozisyon tasfiyelerini öne çıkarıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, uzun vadeli piyasa yapısı içinde kritik bir direnç bölgesini test ederken ivmede zayıflama görülüyor. Analistler, piyasaya yeni alım yönlü girişin sınırlı kaldığını, buna karşılık vadeli işlemlerdeki hareketliliğin arttığını belirtiyor. Bu görünüm, bir sonraki fiyat hareketinin daha geniş eğilimin güç kazanıp kazanmayacağını belirleyebileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Direnç bölgesi öne çıkıyor
2 Vadeli işlemlerde hareketlilik arttı
3 Sıradaki hareket tasfiye dalgası yaratabilir

Direnç bölgesi öne çıkıyor

Bitcoin, haber sırasında 64.413,84 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 24,53 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolar oldu. Son 24 saatteki yüzde 1,56’lık yükselişe rağmen piyasanın yönü açısından asıl belirleyici unsurun fiyat yapısı ile vadeli işlemlerdeki büyüme olduğu değerlendiriliyor.

Kripto analisti Crypto Patel, Bitcoin’in önceki piyasa döngülerinde de izlenen uzun vadeli bir fraktal yapıya bağlı kaldığını söylüyor. Fraktal yapı, fiyat grafiklerinde benzer hareketlerin farklı zaman dilimlerinde tekrar etmesini anlatır ve teknik analizde eğilimin devamı ya da dönüşünü izlemek için kullanılır.

Mini sözlük: Fraktal yapı, fiyatın geçmişteki benzer kalıpları yeniden üretmesi olarak tanımlanır. Açık pozisyon ise vadeli işlem sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam pozisyon sayısını gösterir.

Crypto Patel, Bitcoin’in son kırılımın ardından ivme kaybettiğini ve yükselen diyagonal desteğin kaybedilmesi halinde fiyatın bir sonraki güçlü talep bölgesine gerileyebileceğini vurguluyor.

Analistlere göre geçmiş döngülerde her güçlü kırılımın ardından bir geri test yaşandı ve fiyat daha sonra ana trend yönüne döndü. Bu kez de benzer bir yapı izlenirse, yükselen destek çizgisinin korunması kısa vadede önem taşıyacak. Aksi durumda aşağı yönlü baskının artabileceği değerlendiriliyor.

Vadeli işlemlerde hareketlilik arttı

Piyasada dikkat çeken bir başka unsur ise yeni para girişinin zayıf kalması oldu. Mevcut sermayenin kripto varlıklar arasında yer değiştirdiği, ancak bunun güçlü ve kalıcı yeni alımlar üretmediği ifade ediliyor. Bu durum, yukarı yönlü denemelerin daha kırılgan kalmasına yol açabilir.

En büyük direnç seviyesi 74.255 dolar olarak öne çıkıyor. Analistler bu bölgeyi satış baskısının yoğunlaşabileceği bir alan olarak tanımlıyor. Bitcoin bu seviyenin üzerine yerleşmediği sürece temkinli görünümün korunabileceği aktarılıyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat64.413,84 dolarKısa vadeli işlem seviyesi
Ana direnç74.255 dolarYukarı kırılması halinde yön değişimi güç kazanabilir
24 saatlik hacim24,53 milyar dolarPiyasadaki güncel işlem yoğunluğu

Crypto Patel ayrıca Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarının son iki ayın en yüksek düzeyine çıktığını, bu artışta özellikle Binance kaynaklı kaldıraçlı işlemlerin etkili olduğunu belirtiyor. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Açık pozisyonlardaki artış, türev piyasasına yeni para girişine ve artan işlem iştahına işaret etse de bunun tek başına güçlü bir yükseliş trendi anlamına gelmediği değerlendiriliyor.

Sıradaki hareket tasfiye dalgası yaratabilir

Kaldıraç oranı yükseldikçe ani ve sert fiyat hareketleri görülme olasılığı da artıyor. Bu nedenle sıradaki yön kırılımı yalnızca spot piyasayı değil, vadeli işlemlerdeki tasfiyeleri de doğrudan etkileyebilir. Direncin aşılması halinde kısa pozisyonların kapanmasıyla yukarı yönlü ivme hızlanabilir. Ters senaryoda ise düşüş, uzun pozisyon tasfiyelerini tetikleyebilir.

Bitcoin’in önündeki temel eşik 74.255 dolar olmaya devam ediyor. Bu seviyenin güçlü alım hacmiyle aşılması durumunda yukarı yönlü yeni bir hareket alanı açılabilir. Direncin aşılamaması halinde ise fiyatın önemli destek bölgelerine doğru geri çekilmesi gündemde kalacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Vanguard, Strive hisselerindeki payını artırdı

Bitcoin, Satoshi Nakamoto’nun 2010’daki sözünü yeniden gündeme taşıdı

Strategy, hisse ihracı için mNAV eşiğini 1,0x seviyesine indirdi

Samson Mow, Bitcoin’de erken kuantum geçişine karşı uyardı

Clear Creek, kripto ETF portföyünü 15,12 milyon dolara çıkardı

Bitcoin ETF’lerinde kan kaybı sürüyor, Ethereum ise güç topluyor

Anthropic modeli, kuantum sonrası şifreleme için yeni riskleri gündeme taşıdı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Fed Başkanı Warsh: Enflasyon yüksek kalırsa faiz artışları gündeme gelebilir
Bir Sonraki Yazı AAVE’de 84 dolar desteği korunurken Avalanche’ta v4 kullanımı arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 64 bin dolar çevresinde sıkıştı, Solana ve Zcash baskı altında kaldı
Solana (SOL)
ABD’li yatırım danışmanları XRP ETF’lerinde yeni pozisyonlar aldı
RIPPLE (XRP)
Macaristan kripto işlemlerindeki zorunlu doğrulamayı kaldırdı
Kripto Para
Ethereum kurumsal benimsenmeyi hızlandırmak için yeni destek aldı
Ethereum (ETH)
AAVE’de 84 dolar desteği korunurken Avalanche’ta v4 kullanımı arttı
Avalanche (AVAX)
Lost your password?