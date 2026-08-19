BlackRock, Bitcoin için sınırlı portföy payını uygun gördü

BlackRock, Bitcoin’de son piyasa döngüsünde yaşanan sert düşüşün ardından yatırım tezini yeniden değerlendirdi. Şirket, 17 Ağustos tarihli Re-Underwriting Bitcoin: Still a Portfolio Diversifier başlıklı çalışmasında, Bitcoin’in yatırımcılar için portföy çeşitlendirme aracı olma niteliğini koruyup korumadığını inceledi.

Son düşüş yeniden test olarak görüldü

BlackRock, Bitcoin’in Ekim 2025’te 126.000 doların üzerine çıkan zirvesinden sonra yaklaşık %50 gerilediğini belirtti. Varlık bir ara 64.700 dolar civarında işlem görürken, şirket bu düşüşü Bitcoin’in temel hikayesindeki bir bozulmadan çok, piyasalardaki kaldıraç çözülmesine ve yatırım akımlarındaki yön değişimine bağladı.

Şirkete göre son satış dalgası, Bitcoin’in iki yönlü piyasa davranışını yeniden ortaya koydu. Piyasada pozisyon azaltımı hızlandığında Bitcoin zaman zaman hisseler ve diğer riskli varlıklarla aynı yönde hareket edebiliyor. Buna karşın BlackRock, ana akım varlıklarla görülen korelasyon artışının portföy içindeki rolünü zayıflatacak kadar güçlü olmadığını savundu.

BlackRock, son satışların Bitcoin’in temel anlatısını bozmadığını, daha çok piyasalardaki kaldıraç çözülmesi ve fon akışlarındaki değişimden kaynaklandığını vurguladı.

Portföyde küçük pay önerisi öne çıktı

BlackRock’ın 10 yıllık veriye dayandırdığı güncellenmiş analiz, Bitcoin’de daha sınırlı bir pozisyonun uygun olabileceğine işaret etti. Şirket, Bitcoin’e %1 ila %2 aralığında ayrılacak payın, klasik 60/40 portföy yapısına katkı sağlayabileceğini değerlendirdi. Bu yaklaşım, Bitcoin’in yüksek oynaklığını dikkate alırken yatırımcılara varlığa kontrollü erişim imkanı tanıyor.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin değerlendirmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından tartışmayı Bitcoin’in oynaklığından çıkarıp, küçük bir Bitcoin payının toplam portföy performansına katkı sağlayıp sağlayamayacağı sorusuna taşıdı.

Başlık Veri Bitcoin zirvesi 126.000 doların üzeri, Ekim 2025 Düşüş oranı Yaklaşık %50 Önerilen portföy payı %1 ila %2 İncelenen portföy yapısı 60/40

Önceki raporla aynı çerçeve korundu

Şirketin son çalışması, Eylül 2025 tarihli önceki araştırmanın devamı niteliği taşıyor. BlackRock o çalışmada, Bitcoin’in getiri dinamiklerinin hisselerden farklı olması nedeniyle net biçimde risk iştahına duyarlı ya da güvenli liman niteliğinde sınıflandırılamayacağını kaydetmişti. Son piyasa düşüşü de bu görüş için pratik bir sınama işlevi gördü.

Bitcoin haber hazırlanırken 64.263 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, yıl başına göre yaklaşık %44, tarihi zirveye göre ise yaklaşık %49 daha düşük bir düzeye işaret etti.

BlackRock, Bitcoin’in oynaklığının portföy çeşitlendirme aracı olarak kullanımının önünde tek başına engel sayılmaması gerektiğini değerlendirdi.

IBIT tarafında doğrudan maruziyet sürüyor

BlackRock, Bitcoin’e yalnızca araştırma düzeyinde yaklaşmıyor. Şirket, Ocak 2024’te piyasaya sürülen iShares Bitcoin Trust ETF üzerinden doğrudan Bitcoin pozisyonu da taşıyor. IBIT, spot Bitcoin ETF yapısında bir ürün olarak yatırımcılara doğrudan kripto varlık tutmadan fiyat hareketine erişim sağlıyor.

Fonun net varlık değeri 17 Ağustos 2024 itibarıyla yaklaşık 48 milyar dolar seviyesindeydi. Buna karşın ürünün bu yıl görece zayıf performans gösterdiği aktarıldı. BlackRock’ın son değerlendirmesi, yatırımcıların Bitcoin’den tamamen uzak durmasından çok, bu varlıktaki payı sınırlı tutmasının daha uygun olabileceği yönünde şekillendi.