HBAR’da 0,21 dolar hedefi, ağ işlemlerindeki rekorla güçlendi

Hedera’nın yerel tokenı HBAR, altcoin talebindeki toparlanma işaretleri ve ağ kullanımındaki artışla birlikte yeniden yükseliş beklentilerini gündeme taşıdı. HBAR, haberin hazırlandığı sırada 0.06627 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 23.39 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Fiyat görünümünde toparlanma beklentisi

Piyasadaki son görünüm, HBAR cephesinde kısa vadeli dengelenmenin ardından yukarı yönlü bir kırılma ihtimaline işaret ediyor. Analist Rafaela Rigo, daha geniş zaman dilimindeki görünümün güçlü bir toparlanma ihtimali barındırdığını ve 0.21 dolar seviyesinin öne çıkan hedeflerden biri olduğunu aktarıyor. Bu seviyeye ulaşılması halinde HBAR’ın piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar dolara çıkması söz konusu olabilir.

Rafaela Rigo, HBAR için daha geniş görünümde 0.21 dolar seviyesinin öne çıktığını, bu senaryonun yaklaşık 3 ila 4 katlık bir hareket anlamına gelebileceğini değerlendiriyor.

Daha iyimser senaryolarda 0.70 dolar seviyesi de telaffuz edilse de, bu hedefin oldukça spekülatif kaldığı belirtiliyor. ONDO, TAO ve ALGO gibi projelerden gelen rekabet dikkate alındığında, 0.21 dolar seviyesi daha makul bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Gösterge Seviye Mevcut fiyat 0.06627 dolar Öne çıkan hedef 0.21 dolar Spekülatif senaryo 0.70 dolar Piyasa değeri 2.9 milyar dolar

Ağ aktivitesi tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı

Fiyat beklentilerini destekleyen başlıca unsurlardan biri de Hedera ağındaki işlem yoğunluğu oldu. Analist AllinCrypto, zincir üstü işlem sayısının tüm zamanların en yüksek düzeylerine ulaştığını ve bunun ağ kullanımındaki artışa işaret ettiğini kaydetti. Hedera, kurumsal kullanıma odaklanan bir dağıtık defter ağı olarak biliniyor.

AllinCrypto, Hedera ağındaki zincir üstü işlemlerin rekor düzeylere çıktığını ve bu tablonun ağ kullanımında güçlenmeye işaret ettiğini vurguluyor.

Son iki haftada ağda günlük ortalama 291,200 işlem kaydedildi. En yüksek günlük seviye ise 12 Ağustos’ta 346,943 işlemle görüldü. İşlem hacmindeki bu artış, HBAR için temel tarafta olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Bununla birlikte, işlem sayısındaki yükselişin fiyat artışını otomatik olarak garanti etmediği de vurgulanıyor. Yine de ağ kullanımının istikrarlı biçimde büyümesi, yatırımcı algısını destekleyebilir ve alım iştahının korunması halinde fiyat görünümünü güçlendirebilir.

Sonraki yönü talep ve piyasa havası belirleyebilir

HBAR’ın kısa vadeli yönünde alım momentumu, altcoin piyasasındaki genel eğilim ve Hedera ağındaki büyümenin belirleyici olması bekleniyor. İşlem aktivitesi güçlü kalır ve alıcılar kontrolü sürdürürse 0.21 dolar hedefi yeniden test edilebilir. Buna karşılık, zayıf talep ya da daha geniş piyasa düşüşü olası toparlanmayı geciktirebilir.

Bu nedenle mevcut tablo, hem teknik görünüm hem de ağ verileri açısından destekleyici unsurlar barındırsa da, fiyatın bir sonraki adımı piyasa koşullarına bağlı kalmayı sürdürüyor.