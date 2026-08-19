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Hedera (HBAR)

HBAR’da 0,21 dolar hedefi, ağ işlemlerindeki rekorla güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hedera ağındaki rekor işlem verileri, HBAR için 0.21 dolar hedefini yeniden öne çıkardı.
  • 📈 HBAR 0.06627 dolarda işlem görürken günlük ortalama işlem sayısı son iki haftada 291,200 oldu.
  • 🧭 Analistler, $HBAR için 0.70 dolar senaryosunu spekülatif bulurken 0.21 dolar seviyesini daha olası görüyor.
  • 📊 12 Ağustos’ta 346,943 işlem kaydedilmesi, ağ kullanımındaki ivmenin sürdüğüne işaret etti.
Onur Atam
Onur Atam

Hedera’nın yerel tokenı HBAR, altcoin talebindeki toparlanma işaretleri ve ağ kullanımındaki artışla birlikte yeniden yükseliş beklentilerini gündeme taşıdı. HBAR, haberin hazırlandığı sırada 0.06627 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 23.39 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde toparlanma beklentisi
2 Ağ aktivitesi tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı
3 Sonraki yönü talep ve piyasa havası belirleyebilir

Fiyat görünümünde toparlanma beklentisi

Piyasadaki son görünüm, HBAR cephesinde kısa vadeli dengelenmenin ardından yukarı yönlü bir kırılma ihtimaline işaret ediyor. Analist Rafaela Rigo, daha geniş zaman dilimindeki görünümün güçlü bir toparlanma ihtimali barındırdığını ve 0.21 dolar seviyesinin öne çıkan hedeflerden biri olduğunu aktarıyor. Bu seviyeye ulaşılması halinde HBAR’ın piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar dolara çıkması söz konusu olabilir.

Rafaela Rigo, HBAR için daha geniş görünümde 0.21 dolar seviyesinin öne çıktığını, bu senaryonun yaklaşık 3 ila 4 katlık bir hareket anlamına gelebileceğini değerlendiriyor.

Daha iyimser senaryolarda 0.70 dolar seviyesi de telaffuz edilse de, bu hedefin oldukça spekülatif kaldığı belirtiliyor. ONDO, TAO ve ALGO gibi projelerden gelen rekabet dikkate alındığında, 0.21 dolar seviyesi daha makul bir eşik olarak değerlendiriliyor.

GöstergeSeviye
Mevcut fiyat0.06627 dolar
Öne çıkan hedef0.21 dolar
Spekülatif senaryo0.70 dolar
Piyasa değeri2.9 milyar dolar

Ağ aktivitesi tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı

Fiyat beklentilerini destekleyen başlıca unsurlardan biri de Hedera ağındaki işlem yoğunluğu oldu. Analist AllinCrypto, zincir üstü işlem sayısının tüm zamanların en yüksek düzeylerine ulaştığını ve bunun ağ kullanımındaki artışa işaret ettiğini kaydetti. Hedera, kurumsal kullanıma odaklanan bir dağıtık defter ağı olarak biliniyor.

AllinCrypto, Hedera ağındaki zincir üstü işlemlerin rekor düzeylere çıktığını ve bu tablonun ağ kullanımında güçlenmeye işaret ettiğini vurguluyor.

Son iki haftada ağda günlük ortalama 291,200 işlem kaydedildi. En yüksek günlük seviye ise 12 Ağustos’ta 346,943 işlemle görüldü. İşlem hacmindeki bu artış, HBAR için temel tarafta olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

Bununla birlikte, işlem sayısındaki yükselişin fiyat artışını otomatik olarak garanti etmediği de vurgulanıyor. Yine de ağ kullanımının istikrarlı biçimde büyümesi, yatırımcı algısını destekleyebilir ve alım iştahının korunması halinde fiyat görünümünü güçlendirebilir.

Sonraki yönü talep ve piyasa havası belirleyebilir

HBAR’ın kısa vadeli yönünde alım momentumu, altcoin piyasasındaki genel eğilim ve Hedera ağındaki büyümenin belirleyici olması bekleniyor. İşlem aktivitesi güçlü kalır ve alıcılar kontrolü sürdürürse 0.21 dolar hedefi yeniden test edilebilir. Buna karşılık, zayıf talep ya da daha geniş piyasa düşüşü olası toparlanmayı geciktirebilir.

Bu nedenle mevcut tablo, hem teknik görünüm hem de ağ verileri açısından destekleyici unsurlar barındırsa da, fiyatın bir sonraki adımı piyasa koşullarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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