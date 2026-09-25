Analistler HBAR için 0,10 dolar eşiğinin kritik olduğunu belirtiyor

HBAR fiyatı son 24 saatte %0,99 yükselerek 0,09281 dolara çıktı. Gün içi işlemlerde 0,09115 dolar ile 0,09667 dolar aralığında hareket eden token, kısa süreli yükselişin ardından yeniden 0,093 dolar çevresine çekildi. HBAR’ın piyasa değeri 4,07 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 150,44 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Dolaşımdaki arz 43,83 milyar HBAR olarak kaydedildi.

Gün içi hareketlerde 0,09667 dolar öne çıktı

Seansın büyük bölümünde 0,092 dolar civarında işlem gören HBAR, günün ilerleyen saatlerinde ivme kazanarak 0,093 doların üzerine çıktı ve 0,09667 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede kalıcılık sağlanamadı ve fiyat yeniden 0,093 dolar bölgesine döndü.

Kısa vadede 0,09667 dolar ilk direnç noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde piyasada psikolojik eşik olarak görülen 0,10 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Aşağıda ise 0,09115 dolar gün içi en yakın destek konumunda yer alıyor. Bu seviyenin altına sarkılması, kısa vadeli işlem bandının alt kısmına dönüş riskini artırabilir.

HBAR için yakın vadede izlenen ana teknik eşik 0,09667 dolar ile 0,10 dolar bölgesi olurken, 0,09115 doların korunması kısa vadeli yapının sürmesi açısından önem taşıyor.

Daha geniş zaman diliminde bakıldığında HBAR, tarihi zirvesinin oldukça altında kalmayı sürdürüyor. Varlığın tüm zamanların en yüksek seviyesi 0,57 dolar olarak görülürken, mevcut fiyat bu seviyenin yaklaşık %83,7 altında bulunuyor.

Analistler daha geniş toparlanma yapısına işaret ediyor

Analist Lana Valentis, günlük grafikte son gün içi oynaklıktan çok daha uzun soluklu bir toparlanma yapısına odaklanıyor. Valentis’in değerlendirmesine göre HBAR, önceki sert düşüşün ardından aylar boyunca alçalan trend çizgisinin altında kaldı. Daha sonra 2026’nın orta bölümünde geniş tabanlı yuvarlak dip görünümü oluştu.

Hedera ağına ait yerel varlık olan HBAR, ağ üzerindeki işlem ücretleri ve güvenlik mekanizmasında kullanılan token olarak biliniyor. Valentis’in grafiğinde fiyatın bu alçalan çizginin üzerine çıktığı, ancak hemen yukarıda yeni bir direnç alanına yaklaştığı görülüyor. Analist, bu yapıyı yuvarlak dip formasyonu olarak tanımlıyor ve grafikteki yukarı yönlü rotanın teyit edilmiş bir hareket değil, öngörülen senaryo olduğunu vurguluyor.

Lana Valentis, HBAR grafiğinde oluşan yapının bir yuvarlak dip görünümü taşıdığını, ancak yükseliş senaryosunun devamı için kırılan düşüş trendi üzerinde kalıcılık gerektiğini aktarıyor.

Uzun vadeli hedeflerde Fibonacci seviyeleri öne çıkıyor

ChartNerd ise daha uzun vadeli bir görünümde Fibonacci uzatma seviyelerini kullanıyor. Analistin çalışmasında 0,06464 dolar ölçüm yapısının tabanı olarak alınırken, 1,0 Fibonacci seviyesi 0,40722 dolar olarak gösteriliyor. Bunun üzerinde 1,272 seviyesi 0,67181 dolar, 1,414 seviyesi 0,87246 dolar ve 1,618 uzatma seviyesi 1,27001 dolar olarak sıralanıyor.

Bu seviyeler mevcut 0,09281 dolarlık fiyatın oldukça üzerinde yer alsa da, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi için HBAR’ın önce ara direnç bölgelerini aşması gerekiyor. Bu nedenle kısa vadede piyasanın odağı, 0,09667 dolar tepesinin geçilip geçilemeyeceği ve 0,10 doların üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağına yönelmiş durumda.