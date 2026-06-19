Hedera fiyatı, çok yıllı düşen takoz formasyonunda 0,25 dolara yönelme sinyali verdi

Hedera’nın yerel varlığı HBAR, teknik görünüm ve ağ gelişimi açısından yeniden yatırımcıların takibine girdi. HBAR, haberin hazırlandığı sırada 0,07926 dolardan işlem görürken, son 24 saatte yüzde 2,57 değer kaybetti. Buna karşın 24 saatlik işlem hacmi 83,02 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,44 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde sıkışma öne çıktı

Kripto analisti Aman’ın değerlendirmesine göre HBAR, uzun vadeye yayılan çok yıllı bir düşen takoz formasyonu oluşturuyor. Bu yapı, daha düşük zirveler ve daha düşük dipler eşliğinde fiyat aralığının giderek daralmasına işaret ediyor. Teknik analizde bu tür formasyonlar, satış baskısının zayıflayabileceği ve yön değişiminin gündeme gelebileceği dönemlerle ilişkilendiriliyor.

Piyasada izlenen temel unsur, fiyatın bu sıkışma alanının sonuna yaklaşırken nasıl tepki vereceği oldu. Oynaklığın azalması, yatırımcıların olası kırılımı daha yakından izlemesine yol açtı. Direnç bölgesinin güçlü hacimle aşılması halinde, mevcut yapının yalnızca kısa vadeli bir tepki değil, daha geniş çaplı bir trend değişimine kapı aralayabileceği değerlendiriliyor.

Analist Aman’ın aktardığı değerlendirmede, HBAR’daki çok yıllı düşen takoz formasyonunun satış yönlü ivmenin zayıfladığına işaret edebileceği ve güçlü hacimle gelecek bir kırılımın daha belirgin bir yükseliş senaryosunu destekleyebileceği vurgulandı.

Bu senaryoda piyasanın izlediği seviyelerden biri 0,25 dolar olarak öne çıkıyor. Söz konusu hedefin, geçmiş birikim bölgeleri ve önceki direnç seviyelerine dayandırıldığı belirtiliyor. Ancak kripto para piyasalarında yanıltıcı kırılımların sık görüldüğü hatırlatılırken, tek başına formasyonun kesin sonuç anlamına gelmediği de kaydediliyor.

RWA geliştirme faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı

Teknik görünümün yanı sıra ağ üzerindeki geliştirme faaliyetleri de Hedera’yı öne çıkaran başlıklardan biri oldu. Coin Bureau verilerine göre Hedera, son 30 günlük dönemde gerçek dünya varlıkları alanındaki geliştirici ilgisinde ilk sırada yer aldı. Hedera, kurumsal kullanım ve tokenizasyon odaklı bir dağıtık defter ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, gayrimenkul veya emtia gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder. Tokenizasyon ise bu varlıkların alınıp satılabilir dijital parçalara dönüştürülmesi sürecidir.

Veriler, Hedera ekosisteminde tokenizasyon altyapısı, kurumsal benimseme ve akıllı sözleşme tabanlı finans uygulamalarına yönelik çalışmalarda hareketlilik yaşandığını gösterdi. Bu tablo, blokzincir ağları arasında gerçek dünya varlıklarını zincir üstüne taşıma yarışının sürdüğüne işaret etti.

Aynı sıralamada Chainlink ikinci, Avalanche ise üçüncü basamakta yer aldı. Bu görünüm, oracle hizmetleri ile esnek blokzincir altyapıları arasında rekabetin devam ettiğini ortaya koydu.

Ağ RWA geliştirme sıralaması Haberde öne çıkan alan Hedera 1 Tokenizasyon ve kurumsal kullanım Chainlink 2 Oracle altyapısı Avalanche 3 Esnek blokzincir platformu

Coin Bureau verilerine göre Hedera, son 30 günde gerçek dünya varlıkları alanında geliştirici faaliyetleri bakımından ilk sırada yer alırken, bu eğilim tokenizasyon ve kurumsal blokzincir kullanımına yönelik ilginin sürdüğünü gösterdi.

Piyasadaki son fiyat zayıflığına rağmen, teknik formasyon ile geliştirme verilerinin birlikte değerlendirilmesi HBAR için dikkatle izlenen bir tablo ortaya koydu. Yine de fiyat hedeflerinin gerçekleşmesi, direnç seviyelerinin aşılmasına ve işlem hacmi desteğinin sürmesine bağlı olacak.