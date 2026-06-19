Ethereum 2026’nın ilk çeyreğinde 13,2 milyon kullanıcıya ve 200,4 milyon işleme ulaştı

Ethereum ağı, 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıcı sayısı ve işlem adedinde şimdiye kadarki en yüksek seviyelerden birini gördü. Token Terminal verilerine göre aylık aktif kullanıcı sayısı 13,2 milyona, çeyreklik işlem sayısı ise 200,4 milyona çıktı.

Kullanıcı ve işlem verilerinde güçlü artış

Aynı verilere göre aylık aktif kullanıcı sayısı, 2025’in ilk çeyreğine kıyasla %85,9 arttı. Bir önceki çeyrek olan 2025’in son çeyreğine göre artış ise %53,5 olarak kaydedildi. Bu tablo, Ethereum ağındaki kullanımın hem yıllık hem de çeyreklik bazda belirgin biçimde yükseldiğine işaret etti.

Token Terminal verileri, Ethereum’un 2026’nın ilk çeyreğinde rekor düzeyde kullanıcı ve işlem sayısına ulaştığını, buna karşılık L1 ücretlerinin yıllık bazda %82 gerilediğini ortaya koydu.

İşlem sayısı da benzer şekilde güçlü bir yükseliş gösterdi. Ethereum, yılın ilk çeyreğinde toplam 200,4 milyon işlem işledi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %81,5, bir önceki çeyreğe göre ise %38 artış anlamına geliyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeleri destekleyen en büyük blokzincir ağlarından biri olarak merkeziyetsiz finans, token üretimi ve zincir üstü uygulamalar için yaygın biçimde kullanılıyor. Raporda öne çıkan veriler de ağdaki bu geniş kullanım alanının sürdüğünü gösterdi.

Aktivite artarken ana ağ ücretleri geriledi

Kullanım artışına karşın Ethereum’un ana katman ücret gelirlerinde sert düşüş yaşandı. 2026’nın ilk çeyreğinde L1 ücretleri 39,9 milyon dolara geriledi. Bu seviye, 2025’in aynı dönemine göre %81,9 daha düşük gerçekleşti.

Buna karşılık ağın işlem kapasitesini gösteren değerlerde artış görüldü. Token Terminal, çeyrek boyunca saniyede 25,78 işlem seviyesine ulaşıldığını ve bunun yıllık bazda %81,7 artışa işaret ettiğini aktardı.

Ağ etkinliği rekor kırarken taban katman ücretlerinin düşmesi, kullanım ile L1 gelirleri arasındaki ayrışmanın bu dönemde daha görünür hale geldiğini gösterdi.

Ekosistem genelinde uygulamalardan elde edilen ücretler ise 2,0 milyar dolar oldu. Bu veri, Ethereum çevresinde çalışan uygulamalardaki etkinliğin çeyrek boyunca yüksek kaldığını ortaya koydu.

Ekosistem büyüklüğü 316,2 milyar dolara çıktı

Rapora göre Ethereum ekosistemindeki toplam kilitli değer 316,2 milyar dolara ulaştı. Ayrıca ağ, en büyük beş zincirde izlenen toplam değerin %71’ini elinde tuttu. Ekosistemdeki aktif kredi hacmi de 21,8 milyar dolar olarak ölçüldü.

Mini sözlük: TVL, bir blokzincir ekosistemindeki uygulama ve protokollerde kilitli bulunan toplam varlık değerini ifade eder. L1 ücretleri ise işlemlerin doğrudan ana ağ üzerinde gerçekleşmesi için ödenen temel işlem maliyetleridir.

Verilerde ETH, SOL, BTC, ONDO, UNI ve LINK gibi varlıkların da takip edildiği belirtilse de Token Terminal raporu fiyat tahminlerinden çok ağ kullanımına odaklandı. Çalışma, Ethereum’da kullanıcı ve işlem sayısı artarken ana ağ ücretlerinin belirgin biçimde düştüğünü gösterdi.