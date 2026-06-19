🚨 Andreessen Horowitz bağlantılı cüzdanlar son 20 saatte Hyperliquid’e 24 milyon USDC aktardı.

Zincir üstü verilere göre Andreessen Horowitz ile ilişkilendirilen cüzdanlar, son 20 saat içinde Hyperliquid’e yaklaşık 24 milyon USDC aktardı. EmberCN tarafından paylaşılan verilere göre transferler, Circle’ın CCTP altyapısı kullanılarak doğrudan platforma taşındı. Söz konusu hareketlilik, Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE’ın tarihi zirvesine yakın seviyelerde işlem gördüğü bir döneme denk geldi.

Transferler çok sayıda cüzdana yayıldı

Veriler, işlemlerin en az 12 ayrı cüzdan üzerinden yapıldığını gösterdi. Takip edilen adresler arasında 0x1e7b0f4b37f63eFa59605a830dDd31c430BDB6f8 ve 0x3da0CdB158f450ebD7d659926dc5766DD7b13d0b da yer aldı. Her bir transferin büyüklüğü yaklaşık 1,978 milyon ile 2,013 milyon USDC arasında değişti. Bu fonların, Hyperliquid’in merkeziyetsiz vadeli işlemler ekosistemine yatırıldığı aktarıldı.

Mini sözlük: CCTP, Circle tarafından geliştirilen zincirler arası USDC aktarım altyapısıdır. TWAP ise büyük alımların zamana yayılarak yapılmasını sağlayan ve fiyat üzerindeki ani etkiyi sınırlamayı amaçlayan bir uygulamadır.

Andreessen Horowitz, teknoloji ve kripto girişimlerine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli bir girişim sermayesi şirketi olarak öne çıkıyor. Zincir üstü izleyiciler, bu adresleri doğrudan doğrulanmış resmi cüzdanlar olarak değil, şirketle bağlantılı olduğu düşünülen sözde a16z cüzdanları olarak sınıflandırdı.

Paylaşılan verilere göre cüzdanlar, HYPE alımlarını tek seferde büyük emirlerle değil, zaman ağırlıklı ortalama fiyat yöntemiyle kademeli biçimde gerçekleştirdi.

Mart ayından bu yana daha büyük birikim dikkat çekti

Aynı veri seti, mart ayından bu yana 100’ü aşkın cüzdan üzerinden Hyperliquid’e toplam 259 milyon USDC aktarıldığını ortaya koydu. Bu fonlarla yaklaşık 4,035 milyon HYPE alındığı ve stake edildiği belirtildi. İlgili pozisyonun ortalama maliyetinin token başına yaklaşık 64 dolar olduğu hesaplandı.

Mevcut fiyatlara göre bu pozisyonda yaklaşık 29 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kar bulunduğu görüldü. Ancak bu rakam, doğrudan HYPE fiyatındaki piyasa hareketlerine bağlı olmaya devam ediyor.

Veri Miktar Son 20 saatte aktarılan USDC 24 milyon Marttan bu yana toplam giriş 259 milyon USDC Alınan ve stake edilen HYPE 4,035 milyon Ortalama maliyet 64 dolar

HYPE fiyatı zirveye yakın seyretti

CoinMarketCap verilerine göre HYPE, haziran ortasında gördüğü 76,85 dolarlık zirvenin ardından geri çekilse de haberin yayımlandığı sırada 68,75 dolar civarında işlem görüyordu. Token son 24 saatte %5,44 değer kaybetti. Metindeki bazı verilerde son 24 saat fiyatı için 76,15 dolar seviyesi de anıldı; bu durum, farklı zamanlardaki ölçümlerin birlikte aktarılmasından kaynaklanıyor olabilir.

Rapor, son yatırımların tamamlanıp tamamlanmadığını ya da ilgili cüzdanların HYPE alımını sürdürüp sürdürmeyeceğini belirtmedi.

Veriler ayrıca Hyperliquid tarafında yüksek açık pozisyon büyüklüğüne ve token yakımlarının arz üzerindeki etkisine işaret etti. Büyük tutarlı girişler ve kademeli alım düzeni, merkeziyetsiz finans piyasasını izleyen katılımcıların dikkatini yeniden bu platforma çevirdi.

Bununla birlikte mevcut zincir üstü veriler, bu hareketin uzun vadeli bir birikim sürecini mi yoksa daha kısa vadeli taktik bir pozisyonlanmayı mı yansıttığını net biçimde ortaya koymuyor. Şimdilik görülen tablo, yüksek tutarlı USDC girişleri ile HYPE tarafındaki yoğunlaşan alım faaliyetinin birlikte sürdüğü yönünde.