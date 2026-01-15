Hyperliquid (HYPE)Solana (SOL)

HYPE, ADA ve Solana (SOL) Kaç Dolar Olacak? Analistler Ne Diyor?

Özet

  • Lark Davis: HYPE Coin, 9 günlük ve 21 günlük EMA'ların etrafında seyretmek üzere yeniden yükseldi. Momentum iyileşiyor, RSI orta aralığı geri kazanmak için yükseliş eğiliminde ve OBV düzleşti.
  • Martinez: ADA bir fincan ve kulp formasyonu oluşturuyor olabilir. 0,423 doların üzerine çıkılması halinde 0,517 dolar seviyesi hedef olabilir.
  • Ryan Scott Solana için 170 dolara yükselişin devam etmesini bekliyor ve Morgan Stanley ETF sürecinin fiyatı destekleyeceğine inanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yeni yılın ilk ayını yarıladık ve kripto paralar şimdilik son çeyrekteki kabusu andıran hareketlerinden kurtulmuş görünüyor. Kripto yasasındaki gecikme BTC fiyatında bir miktar düşüşe neden olsa da aşırı satışların ardından başlayan yükselişten yatırımcılar umutlu. Peki SOL, ADA ve HYPE için tahminler ne yönde?

İçindekiler
1 ADA Coin ve HYPE Fiyat Tahmini
2 Solana (SOL)

ADA Coin ve HYPE Fiyat Tahmini

Yeni nesil DEX dünyasından en büyük oyuncu olan Hyperliquid her geçen gün yeni rakipler ediniyor. LIT ve Genius oyuna dahil oldu. Geçtiğimiz yıl CZ’nin desteğiyle Aster de token çıkarmıştı. Genius da CZ tarafından destekleniyor yani yeni nesil DEX alanında Binance ekibi ciddi bir büyüme bekliyor. Bu elbette HYPE Coin için de oldukça pozitif.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Lark Davis ATH seviyesinde yaşanan büyük düşüşün ardından hızlı bir toparlanma potansiyeline işaret etti.

“HYPE, geçen yılki ATH seviyesinden %60’ın üzerinde düzeltme yaşadı.

Ancak olası bir tersine dönüşün işaretleri belirmeye başladı. Fiyat, 9 günlük ve 21 günlük EMA’ların etrafında seyretmek üzere yeniden yükseldi. Momentum iyileşiyor, RSI orta aralığı geri kazanmak için yükseliş eğiliminde ve OBV düzleşti.

Henüz kesin bir trend tersine dönüşünden uzak olsa da, burada bir alım satım hareketi oluşuyor.”

28 dolar geri dönüşü teyit eden bölge olacak ve bu direnç üzerinde kapanışlar yatırımcıları daha da iştahlandırabilir.

Cardano (ADA) da bu yıl hareketlenen altcoinlerden. Martinez yukarıdaki grafiği paylaşarak 0,496 ve 0,517 doların hedeflendiğini (kısa vadede) yazdı.

“Cardano ADA bir fincan ve kulp formasyonu oluşturuyor olabilir. 0,423 doların üzerine çıkılması halinde 0,517 dolar seviyesi hedef olabilir.”

Solana (SOL)

Geçen yıl yükselişlere hızlı tepki veren Solana (SOL) bir süredir sessiz. En cazip üçüncü kripto para olarak görülen ve Ethereum’un hemen ardından listede kendine yer bulan SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 143 dolarda.

Ryan Scott 145 dolara yavaş ancak istikrarlı bir hareket gördüğümüz için büyük yükselişin yakında başlayacağını söylüyor. Onun hedefi 170 dolar.

“Ve şimdi bu sadece iyi bir fiyat hareketi değil, büyük olasılıkla Morgan Stanley ETF’si geliyor ve bunu büyük ölçekte dağıtabilecek bir RIA ordusu tarafından destekleniyor.

Bu, şu anda diğer seçeneklerin çoğundan önemli ölçüde farklıdır. Morgan Stanley, arkasında gerçek bir satış makinesi olan bir wirehouse’dur, bu sayede sadece başka bir altcoin gibi muamele görmeyi bırakıp kurumsal olarak paketlenmiş bir varlık olarak çerçevelenmeye başlar.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
