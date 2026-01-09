Solana (SOL)

Solana (SOL) Neyi Bekliyor? Analistlerin Tahminleri Ne Yönde?

Özet

  • Jelle Solana (SOL) fiyatının aniden 200 doları aşmasını bekliyor ve aşırı oyalandığını düşünüyor.
  • Solana ETF girişleri 10 milyon doların üzerinde ve toplam net varlıklar %1,5'i aştı.
  • VDB göstergesi BTC cephesinde muhtemelen yükselişe neden olacak volatilite artışına işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bugünkü verilerin ardından Morgan Stanley Haziran ve Eylül ayında toplam 50bp faiz indiirimi öngördüklerini açıkladı. Önceki tahminleri Ocak ve Nisan aylarında indirimlerin devam edeceği yönünde olsa da istihdam piyasalarındaki toparlanma Fed’in indirimlere ara vermesinin önünü açtı. Bu durum kripto paralar için kötü. Peki kripto paralarda son durum ne?

İçindekiler
1 Solana (SOL)
2 Büyük Hareket Kapıda

Solana (SOL)

Yüksek Mahkeme tarife kararı ertelendi ve muhtemelen Çarşamba günü açıklanacak. Haftaya enflasyon verileri de geleceğinden önümüzdeki günlerin önemi arttı. İstihdam verileri risk piyasaları aleyhine açıklandığı için yatırımcıların yeni haftaya temkinli girmek istemesi olası. Bu durum hafta sonunda kripto paraların ciddi yükselişler görmeyebileceğini gösteriyor. BTC şimdilik 91.000 doların üzerinde.

Solana (SOL) 138 dolar civarında oyalanmaya devam ediyor. Uzun süredir büyük ölçüde hareketsiz kaldığından Jelle şunları yazdı;

SOL hala 200 dolarlık direnç seviyesinin altında dalgalanmaya devam ediyor. BNB gibi hissetmeye başladım. Sanki sonsuza kadar yatay seyredecekmiş gibi görünüyor, sonra birdenbire tekrar yükselişe geçecek.

Hala bazı coinlerim var; aynı sonucu bekliyorum.”

ETF kanalında tekrar Aralık ayındaki günlere dönen SOL Coin 10 milyon doların üzerinde net giriş günleri yaşıyor. İlgi olumlu ve toplam net varlıklar arzın %1,5’ine yaklaştı. 200 dolara ani bir hareket beklentisi muhtemelen kurumsal tarafta da var. Solana en iyi üçüncü kripto para olma şansına güçlü ekosistemi nedeniyle sahip. XRP Coin ile üçüncü sıra için yarıştıkları düşünülse de XRP Coin sadece piyasa değeri olarak güçlü layer1 çözümü olarak Ethereum’un hemen ardından Solana geliyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Crypto Tony görünümün iyi olduğunu ve BTC sakinleştiğinde yeni zirveler görmeye devam edeceğimizi yazdı.

Büyük Hareket Kapıda

Haber akışı yakında büyük bir dalgalanma görmemiz gerektiğini söylüyor. Sadece haber akışı değil VDB göstergesi de yön belirsiz olsa da volatilitenin artacağına dair sinyal veriyor. On-Chain Mind yükseliş potansiyelinin biraz daha baskın olduğunu düşünse de kripto paraların sürprizlerle dolu doğasını anlayacak kadar burada vakit geçirenler temkinli kalmakta haklı.

Yön yükseliş olursa 94 bin dolar üzerinde günlük kapanışla 98 bin dolar eşiğinin aşılması beklenecek. Yatırımcı maliyet bölgesinin kazanılması alıcıların heyecan zayıflarken de oyunda kalmasına yardımcı olacağından yükselişin sağlıklı biçimde devam etmesine yardımcı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
