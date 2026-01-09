Teknik Analiz

SUI ve PENGU Coin Alınır Mı? 2026’da Yükselecek Altcoinler Hangileri?

Özet

  • DaanCrypto 2023 ve 2024'ten AI ile meme coin sektörünün piyasa genelinden iyi performans gösterdiğini 2026'da da durumun değişmeyeceğini söylüyor.
  • PENGU tepki yükselişine başladı 0,0138 doları hedefliyor.
  • Martinez 1,79 dolar seviyesi korunabilirse SUI Coin'in 2,39 dolara ulaşacağını düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2026 yılı hızlı başladı ve henüz net bir yön tayin edilmiş değil. Hem MSCI kararının ertelenmesi hem gün saydığımız Yüksek Mahkeme tarife kararı kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılarsa 2025 son çeyrekte büyüyen hayal kırıklıklarının henüz törpülenmemesi nedeniyle endişeli. Peki PENGU ve SUI Coin için beklentiler ne yönde? 2026’da hangi altcoinler iyi performans gösterir?

İçindekiler
1 2026’da Yükselecek Altcoinler
2 SUI ve PENGU Coin

2026’da Yükselecek Altcoinler

2025 yılı oldukça yorucuydu ve altcoinler özelinde yatırımcılar sürekli zarar yazmanın acısını yaşadı. Geçen yıl yüzde 80 düşen altcoinler var ve henüz zararlarını telafi edecekleri ortam yeni yılda da oluşmadı. Peki 2026’da kripto paralar yatırımcıların yüzünü güldürebilir?

DaanCrypto hangi sektörlerin bu yıl daha iyi performans gösterebileceğini anlayabilmek için kategori bazlı performans grafiğini paylaştı. 2023 ve 2024 yıllarının büyük bir bölümünde en iyi performansı gösteren AI ve Meme kripto paraları 2026 yılına da güçlü başladı. Diğer sektörler yatay hareket ederken yapay zeka ve meme coinlerin 2026’da rakiplerine göre güçlü kalması analistin bu yıl da aynı şeyi göreceğimizi düşünmesine neden oluyor.

“2026 yılının başında hangi sektörlerin üstün performans göstereceği oldukça açık. 2023 ve 2024 yıllarının büyük bir bölümünde iyi performansı gösteren AI ve Memecoin sektörleri, bu yıl da başı çekiyor.

Diğer tüm sektörler ise bu yıl şimdiye kadar büyük ölçüde yatay seyretti. BTC ve ETH ise şu ana kadar yaklaşık %3-4 oranında değer kazandı.”

SUI ve PENGU Coin

8 Ocak tarihinde Sherpa PENGU Coin’in iyi bir noktada olduğunu ve 0,0112 dolar civarında daha fazla satın alabileceğini yazmıştı. Birden fazla sektörü birleştirip sunan memecoinler pek yok ve PENGU gerçek hayata da dokunduğu için çok fazla analist tarafından övülüyordu. Bugünkü değerlendirmesi analist tepki yükselişinden memnuniyetini ifade etti.

“PENGU, 0,382 fib seviyesinde bir miktar dalgalanmanın ardından güzel bir tepki gösterdi. Bence hala harika bir kripto para birimi, birkaç sektörü etkileyen ve takip edilmesi gereken bir altcoin.”

Sherpa haklı çıkarsa fiyat 0,0138 dolara ulaşabilir.

Ali Martinez birçok kripto para için düşüş tahmini yayınlarken SUI Coin’de tam tersine yükselişe işaret ediyor. Paylaştığı grafiğe göre 1,79 dolar seviyesi korunabilirse 2,39 dolar test edilebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kriptoda Düşüş Bitti Mi? Analistlerin 5 Ocak Değerlendirmeleri

ADA, SHIB ve DOGE 3-4 Ocak Hafta Sonu Tahminleri

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri

CHZ ve SEI Coin Almayı Düşünenler Bu 2 Grafiğe Baksın

LIT Coin ve SUI Coin Aralık Sonu Analist Tahminleri

Arthur Hayes: 2026 Yılının Yıldızı ZEC Coin Olacak ve Hedefime Gelecek

2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Solana (SOL) Neyi Bekliyor? Analistlerin Tahminleri Ne Yönde?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Düşmeden Önce Uyarı Gelir mi? Haftanın Olayları ve Canlı Haberler Açık
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Düşmeden Önce Uyarı Gelir mi? Haftanın Olayları ve Canlı Haberler Açık
BITCOIN Haberleri
Solana (SOL) Neyi Bekliyor? Analistlerin Tahminleri Ne Yönde?
Solana (SOL)

Lost your password?