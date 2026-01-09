SUI ve PENGU Coin Alınır Mı? 2026’da Yükselecek Altcoinler Hangileri?

2026 yılı hızlı başladı ve henüz net bir yön tayin edilmiş değil. Hem MSCI kararının ertelenmesi hem gün saydığımız Yüksek Mahkeme tarife kararı kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılarsa 2025 son çeyrekte büyüyen hayal kırıklıklarının henüz törpülenmemesi nedeniyle endişeli. Peki PENGU ve SUI Coin için beklentiler ne yönde? 2026’da hangi altcoinler iyi performans gösterir?

2026’da Yükselecek Altcoinler

2025 yılı oldukça yorucuydu ve altcoinler özelinde yatırımcılar sürekli zarar yazmanın acısını yaşadı. Geçen yıl yüzde 80 düşen altcoinler var ve henüz zararlarını telafi edecekleri ortam yeni yılda da oluşmadı. Peki 2026’da kripto paralar yatırımcıların yüzünü güldürebilir?

DaanCrypto hangi sektörlerin bu yıl daha iyi performans gösterebileceğini anlayabilmek için kategori bazlı performans grafiğini paylaştı. 2023 ve 2024 yıllarının büyük bir bölümünde en iyi performansı gösteren AI ve Meme kripto paraları 2026 yılına da güçlü başladı. Diğer sektörler yatay hareket ederken yapay zeka ve meme coinlerin 2026’da rakiplerine göre güçlü kalması analistin bu yıl da aynı şeyi göreceğimizi düşünmesine neden oluyor.

“2026 yılının başında hangi sektörlerin üstün performans göstereceği oldukça açık. 2023 ve 2024 yıllarının büyük bir bölümünde iyi performansı gösteren AI ve Memecoin sektörleri, bu yıl da başı çekiyor. Diğer tüm sektörler ise bu yıl şimdiye kadar büyük ölçüde yatay seyretti. BTC ve ETH ise şu ana kadar yaklaşık %3-4 oranında değer kazandı.”

SUI ve PENGU Coin

8 Ocak tarihinde Sherpa PENGU Coin’in iyi bir noktada olduğunu ve 0,0112 dolar civarında daha fazla satın alabileceğini yazmıştı. Birden fazla sektörü birleştirip sunan memecoinler pek yok ve PENGU gerçek hayata da dokunduğu için çok fazla analist tarafından övülüyordu. Bugünkü değerlendirmesi analist tepki yükselişinden memnuniyetini ifade etti.

“PENGU, 0,382 fib seviyesinde bir miktar dalgalanmanın ardından güzel bir tepki gösterdi. Bence hala harika bir kripto para birimi, birkaç sektörü etkileyen ve takip edilmesi gereken bir altcoin.”

Sherpa haklı çıkarsa fiyat 0,0138 dolara ulaşabilir.

Ali Martinez birçok kripto para için düşüş tahmini yayınlarken SUI Coin’de tam tersine yükselişe işaret ediyor. Paylaştığı grafiğe göre 1,79 dolar seviyesi korunabilirse 2,39 dolar test edilebilir.