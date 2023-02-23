Çok satan kişisel finans kitabı 'Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı Robert Kiyosaki, gücünü kaybeden ABD dolarının ABD'nin küresel ekonomideki hakimiyetinin altını kazdığını belirterek finansal çöküş uyarısını yineledi ve insanların Bitcoin (BTC), altın ve gümüş gibi varlıklardan biriktirmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Çok satan kişisel finans kitabı ‘Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki, gücünü kaybeden ABD dolarının ABD’nin küresel ekonomideki hakimiyetinin altını kazdığını belirterek finansal çöküş uyarısını yineledi. Kiyosaki, insanların tedbir almak için Bitcoin (BTC), altın ve gümüş gibi varlıklardan biriktirmeleri tavsiyesinde bulundu.

“Amerikan İmparatorluğu’nun Sonu Geldi”

22 Şubat’ta Kitco News’e konuşan Robert Kiyosaki, ‘sahte’ olarak nitelendirdiği ABD dolarının Amerikan İmparatorluğu’nun sonunu hazırladığını belirterek, aşırı para basımı gibi hususlara atıfta bulundu. Kiyosaki, “Bu ABD doları dünyanın rezerv parası haline geldi. Başka bir deyişle, ABD doları altın kadar iyiydi ama artık her şey değişti ve bugün küresel olarak ciddi bir sıkıntı içindeyiz. Amerikan İmparatorluğu’nun sonunun geldiğinden endişe duyuyorum.” dedi.

ABD dolarının değerli metallerle kıyaslanamaz hale geldiğini çünkü değerli metallerin basılamadığını, az bulunduğunu ve değerlerinin evrensel olarak kabul edildiğini belirten ünlü yazar, bunun da ötesinde Bitcoin gibi varlıkların uzun vadeli sürdürülebilirlik sunduğuna inandığını belirtti.

Kiyosaki, en büyük kripto paranın yaklaşık 6 bin dolara düştüğü dönemde BTC alımı yaptığını açıklayarak “6 bin dolardan 60 BTC aldım. […] İçinde ne kadar çok kalırsam, bunun sürdürülebilirlik olduğunu o kadar çok fark ettim. Yani insanların Bitcoin almasının nedeni benim bunu (altın ve gümüş) almamla aynı.” ifadelerini kullandı.

Ünlü yazar Bitcoin’de potansiyel bir çöküş öngörüyor olsa da varlığın muhtemelen toparlanacağı konusundaki beklentisini koruyor. Benzer şekilde, Bitcoin değerindeki bir düşüşün kendisine daha fazla birikim yapma fırsatı vereceğini düşünüyor.

Kiyosaki, bundan önce Bitcoin’i gümüş ve altının yanı sıra ‘dünyadaki en ateşli üç konudan biri’ olarak nitelendirmiş ve en büyük kripto paradan ‘halkın parası’ diyerek söz etmişti.

“Bitcoin, Altın Gibi Varlıklardan Biriktirin”

Son dönemde Kiyosaki’nin yaklaşan finansal çöküş hakkında uyarılarının arttırdığı görülüyor. Bundan önceki bir felaket çağrısında ‘açlık geliyor’ uyarısında bulunmuş ve insanların finansal çöküş için hazırlık yapmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Bu doğrultuda varlıkların herhangi bir finansal çöküşten kurtulma yolunda olduğu gerekçesiyle Bitcoin‘in yanı sıra altın, gümüş gibi değerli metallerin biriktirilmesini öneriyor.