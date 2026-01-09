EkonomiKripto Para

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifesi Kararı Ne Oldu?

Özet

  • ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın gümrük vergilerinin yasallığına ilişkin merakla beklenen kararı bugün açıklamamaya karar verdi.
  • Başkan Trump'ın gümrük vergilerinin YASAL olarak değerlendirilme olasılığı %31'e yükseldi.
  • BTC düşüşü şimdilik tersine döndü ancak belirsizlik sürdüğü için hafta sonunda iyi bir performans görmeyebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için Ocak ayının hatta 2025 yılının en büyük olaylarından biri bu tarife kararıydı. Kasım ayında yapılan duruşmanın ardından herkes tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesine kesin gözüyle bakıyordu.

İçindekiler
1 Yüksek Mahkeme Tarife Kararı
1.1 Karar Verildi Mi?

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Donald Trump geçtiğimiz yıl dünyadaki tüm ülkelere farklı oranlarda ek gümrük tarifesi getirmişti. Normal şartlarda sınırlı süreyle %15 tarife getirme yetkisi olan Trump’ın Çin ile restleşip %110’u aşan tarife oranları açıkladığını, pazarlık süreçlerini ve karşılıklı tarife artışlarını görmüştük. 2025 sonu itibariyle tüm dünyayla tarife sorununu çözen Trump herkes için makul oranlarda anlaşmaya vardı ve 600 milyar dolar toplam gelir elde ettiklerinden bahsetti.

Fakat birçok ABD vatandaşı geçtiğimiz yılki tarife tartışmalarının ortasında bu oranları uygulamaya Trump’ın yetkisi olmadığı gerekçesiyle mahkemelere başvurdu. Alt mahkemeler tarifeleri iptal etse de konu son mercii olan Yüksek Mahkemeye kadar uzadı. Geçtiğimiz yıl tarifeler için geçici durdurma kararı açıklamayan Yüksek Mahkemenin bugün 18:00’da kararını açıklaması bekleniyordu.

Karar Verildi Mi?

Karar açıklanmadı ve ABD ajansları en erken 12 Ocak günü kararın gelebileceğini düşünüyor. Eğer bugün sürpriz şekilde karar gelirse 03:00’a kadar bunun yayınlandığını göreceğiz. Şimdilik belirsizlik hafta sonunda da devam edecek gibi görünüyor. Kararın ertelenmesi Trump lehine karar verilme ihtimalini bir nebze artırdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Cash 400 Dolar Olur Mu? Analistlerin Bitcoin Tahminleri Ne?

9 Ocak ABD Verilerinin Ardından Kripto Paralar

Son Dakika: ABD İstihdam Verileri Açıklandı, Kripto Paralar İçin Kritikti

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı Bugün Saat Kaçta?

Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kritik Gün: Gözler Washington’a Çevrildi

44 Milyar Dolarlık Pazardan Kripto Para Borsalarına Vergi Şoku: Yeni Denetim Dönemi Başlıyor

Güney Kore’den Kripto Paralarda Büyük Açılım: Bitcoin ETF’leri Geliyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Cash 400 Dolar Olur Mu? Analistlerin Bitcoin Tahminleri Ne?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Cash 400 Dolar Olur Mu? Analistlerin Bitcoin Tahminleri Ne?
BITCOIN CASH (BCH)
9 Ocak ABD Verilerinin Ardından Kripto Paralar
Kripto Para

Lost your password?