Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifesi Kararı Ne Oldu?

Kripto para yatırımcıları için Ocak ayının hatta 2025 yılının en büyük olaylarından biri bu tarife kararıydı. Kasım ayında yapılan duruşmanın ardından herkes tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesine kesin gözüyle bakıyordu.

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Donald Trump geçtiğimiz yıl dünyadaki tüm ülkelere farklı oranlarda ek gümrük tarifesi getirmişti. Normal şartlarda sınırlı süreyle %15 tarife getirme yetkisi olan Trump’ın Çin ile restleşip %110’u aşan tarife oranları açıkladığını, pazarlık süreçlerini ve karşılıklı tarife artışlarını görmüştük. 2025 sonu itibariyle tüm dünyayla tarife sorununu çözen Trump herkes için makul oranlarda anlaşmaya vardı ve 600 milyar dolar toplam gelir elde ettiklerinden bahsetti.

Fakat birçok ABD vatandaşı geçtiğimiz yılki tarife tartışmalarının ortasında bu oranları uygulamaya Trump’ın yetkisi olmadığı gerekçesiyle mahkemelere başvurdu. Alt mahkemeler tarifeleri iptal etse de konu son mercii olan Yüksek Mahkemeye kadar uzadı. Geçtiğimiz yıl tarifeler için geçici durdurma kararı açıklamayan Yüksek Mahkemenin bugün 18:00’da kararını açıklaması bekleniyordu.

Karar Verildi Mi?

Karar açıklanmadı ve ABD ajansları en erken 12 Ocak günü kararın gelebileceğini düşünüyor. Eğer bugün sürpriz şekilde karar gelirse 03:00’a kadar bunun yayınlandığını göreceğiz. Şimdilik belirsizlik hafta sonunda da devam edecek gibi görünüyor. Kararın ertelenmesi Trump lehine karar verilme ihtimalini bir nebze artırdı.