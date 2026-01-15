Yeni Arz Şoku Tartışmaları ve Solana (SOL) Grafik Analizi

Ocak ayını yarıladık ancak BTC 98 bin dolar direncini aşamadı. Bugünlerde analistler 94 bin doların destek olarak korunduğu ortamda direncin aşılabileceğine inanıyor. Ancak BTC şimdiden 96 bin doların altına indi ve hafta sonu hacimsizliğine yaklaşırken ne olacağı belirsiz. ETF kanalında BTC ilgisi 2 gündür güçlü ve bugünü rakamları netleştiğinde tablo daha da şekillenecek.

BTC Arz Şoku ve Solana (SOL)

Swissblock uzun vadeli yatırımcılardaki çıkışlara rağmen balina ve kısa vadeli alıcıların ikna olmuş biçimde iştahlandığına dikkat çekiyor. ETF kanalındaki ilgi bariz ve aşağıdaki grafiği paylaşan on-chain analiz platformu şunları yazdı;

“Uzun vadeli yatırımcılar ılımlı çıkışlar gösterirken, balinalar ve kısa vadeli yatırımcılar kararlılıkla alım yapıyor. Bu talep, borsa likiditesini kurumsal saklama hizmetlerine çekiyor. Bu durum, 12 Ocak’tan bu yana ETF’lere 1,7 milyar doların üzerinde giriş olmasıyla da vurgulanıyor. Sadece 14 Ocak’ta 800 milyon dolarlık büyük bir giriş yaşandı ve BlackRock’un IBIT’i bu toplamın 648 milyon dolarını temsil ediyordu. Kurumlar piyasayı etkili bir şekilde “kuruturken”, BTC’yi 97.000 doların üzerine çıkaran klasik bir Arz Şoku’na tanık oluyoruz.”

Burada sorun ETF çıkışlarının ciddi boyutlara ulaşmasının ardından girişlerin henüz böylesine iştah açıcı seviyelere ulaşması. Devam edip etmediğine bağlı olarak bu kanalda daha fazlasını görebiliriz.

Altcoinler iştah daha da geri gelmedi fakat yazı hazırlandığı sırada BTC %1,5 civarında geri çekildiği için birçok altcoinde %5 kayıplar dikkat çekiyor. On-Chain Mind güncel piyasa değerlendirmesini Solana özelinde paylaştı. Burada 146 doların yapısal direnç oluşturduğunu ve trend değişimi için kırılmanın beklenmesi gerektiğini yazdı.

“Reddedilmesi, SOL’u aralık sınırları içinde tutar ve 123 dolarlık önemli desteğe doğru bir başka düşüş riskini artırır.” – On-Chain Mind

XRP Coin Tahminleri

Eğer XRP Coin 2,08 dolar desteğini kaybettiyse büyük ihtimalle altcoinlerdeki yükseliş iştahı da kayboluyordur. Grafiğe baktığımızda gördüğümüz şey de bu. BTC yükselişinin devam etmemesi nedeniyle bu denemenin de öncekiler gibi short fırsatı olabileceği kanaati baskın hale gelen yatırımcılar temkinli kalmaya zorlanıyor.

XRP Coin ETF kanalında işler 3 gündür 10 milyon dolar üstü günlük girişlerle güzel gidiyordu. 7 Ocak çıkışları kadar olmasa da bugünkü gerilemenin sonucu olarak bir miktar çıkış mümkün. 2,02 doların kaybıyla 1,98 ve 1,9 dolara gerileme görebiliriz.