BITCOIN (BTC)Meme Token

3 Analistin Kısa Vadeli Bitcoin Tahmini ve FLOKI Coin Analizi

Özet

  • Mark Cullen 98 bin doların yeniden test edilmesini bekliyor ancak önce geri çekilme göreceğiz. Yeni direnç testi için 94 bin dolar bu geri çekilmede destek olarak korunmalı.
  • Jelle: BTC, 3 günlük yukarı yönlü MACD kesişimi ve yukarı yönlü sapmayı aynı anda oluşturduğunda, dikkat etmek gerekir. Bu kombinasyon bir kez daha dip noktayı işaret etti.
  • Phoenix FLOKI Coin grafiğinin hızlı yükselişe işaret ettiğini söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İran gerilimi zayıflıyor ve Yüksek Mahkeme tarife kararı en erken haftaya gelecek. Kripto paralar Fed’in bağımsızlığı yeniden tartışma konusu haline gelirken yükseliyor. ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada yükselişle açıldı. Peki kısa vadeli Bitcoin tahminleri ne yönde? Floki Coin için beklentiler neler?

İçindekiler
1 Kısa Vadeli Bitcoin Tahminleri
2 FLOKI Coin Analiz

Kısa Vadeli Bitcoin Tahminleri

Bugün 3 analistin Bitcoin için kısa vadeli beklentilerini ele alacağız. İlk sırada Mark Cullen var. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist daha önce paylaştığı 98 bin dolar (pembe kutu) hedefine ulaşıldığı için durumdan memnun. Direnç seviyesinin bir süre daha zorlayıcı olacağına inanan analist yeniden direnç testi öncesinde geri çekme bekliyor. Eğer 94 bin dolar seviyesi destek olarak geri çekilme evresinde korunabilirse 101 bin dolara dönülebilir.

Jelle takma isimli analist de grafiğini paylaştı ve şunları yazdı;

BTC, 3 günlük yukarı yönlü MACD kesişimi ve yukarı yönlü sapmayı aynı anda oluşturduğunda, dikkat etmek gerekir. Bu kombinasyon bir kez daha dip noktayı işaret etti.

RSI şu anda 50’nin üzerinde ve yeni bir yükseliş trendinin başladığını teyit ediyor. Yükselmeye devam etsin.”

Ona göre aylardır devam eden sıkıcı evre sona erdi ve kripto paraların ilk çeyrekte çok daha büyük zirveler oluşturduğunu göreceğiz.

Üçüncü analist olan Columbus dar aralıkta devam eden hareketin sona erebileceğini söyleyenlerden. Ancak o diğerleri kadar bundan emin değil. Ya temiz bir kırılma yaşanacak da ya sıkıcı aralıktaki sığ hareketlerinde devam edeceğini göreceğiz. Columbus’a göre kesin olan şey “piyasanın karar noktasında” olduğu.

FLOKI Coin Analiz

Phoenix en büyük ve nispeten köklü memecoinlerden FLOKI’yi gündemine aldı. Grafiğin yükseliş için son derece müsait olduğundan bahseden isim dört sebep sıraladı ve yükselişin ivme kazanacağını söyledi. Elbette önünde geleceği gösteren sihirli küresi yok yani yanıldığında onun stratejisini kopyalamanın size verdiği zararı telafi için ödeme yapmayacak. Tıpkı kazancınızdan pay almayacağı gibi.

İşte 4 sebep;

  • 200 EMA’nın (4 saat) üzerinde büyük bir artış.
  • EMA’lar BULL modunda.
  • EQ aralığında yakalanan ve satın alınan güzel bir yavaş geri çekilme.
  • 100 EMA destek görevi görüyor.
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

MrBeast’e Kripto Para Devinden 200 Milyon Dolarlık Yatırım

8 Büyük Gelişme (Son 24 Saat) ve Fidelity’nin Altcoin Boğası İçin 4 Gerekçesi

Bu Sefer Gerçekten Yükseliyor: Alex Krüger ve Darkfost’un Gerekçeleri Açık

Kurumsal Para Geri Döndü: Bitcoin, Ethereum ve Bu 2 Altcoin’de Tablo Pozitif

Kısa ve Uzun Vadeli Detaylı Ethereum Grafik Analizi 14 Ocak

Kripto Kahini Yanıldı Mı? Bitcoin 101.000 Dolara Gidiyor (3 Farklı Analistin Yorumları)

ABD Piyasaları, Kripto Paralar, Altın, Gümüş Son Durum

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Elon Musk Gözde Altcoinlerin Çakılmasına Neden Oldu, X API Güncellemesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Elon Musk Gözde Altcoinlerin Çakılmasına Neden Oldu, X API Güncellemesi
ALTCOIN
Günün Takvimi, Fed Açıklamaları ve 15 Ocak Piyasalar
Kripto Para

Lost your password?