3 Analistin Kısa Vadeli Bitcoin Tahmini ve FLOKI Coin Analizi

İran gerilimi zayıflıyor ve Yüksek Mahkeme tarife kararı en erken haftaya gelecek. Kripto paralar Fed’in bağımsızlığı yeniden tartışma konusu haline gelirken yükseliyor. ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada yükselişle açıldı. Peki kısa vadeli Bitcoin tahminleri ne yönde? Floki Coin için beklentiler neler?

Kısa Vadeli Bitcoin Tahminleri

Bugün 3 analistin Bitcoin için kısa vadeli beklentilerini ele alacağız. İlk sırada Mark Cullen var. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist daha önce paylaştığı 98 bin dolar (pembe kutu) hedefine ulaşıldığı için durumdan memnun. Direnç seviyesinin bir süre daha zorlayıcı olacağına inanan analist yeniden direnç testi öncesinde geri çekme bekliyor. Eğer 94 bin dolar seviyesi destek olarak geri çekilme evresinde korunabilirse 101 bin dolara dönülebilir.

Jelle takma isimli analist de grafiğini paylaştı ve şunları yazdı;

“BTC, 3 günlük yukarı yönlü MACD kesişimi ve yukarı yönlü sapmayı aynı anda oluşturduğunda, dikkat etmek gerekir. Bu kombinasyon bir kez daha dip noktayı işaret etti. RSI şu anda 50’nin üzerinde ve yeni bir yükseliş trendinin başladığını teyit ediyor. Yükselmeye devam etsin.”

Ona göre aylardır devam eden sıkıcı evre sona erdi ve kripto paraların ilk çeyrekte çok daha büyük zirveler oluşturduğunu göreceğiz.

Üçüncü analist olan Columbus dar aralıkta devam eden hareketin sona erebileceğini söyleyenlerden. Ancak o diğerleri kadar bundan emin değil. Ya temiz bir kırılma yaşanacak da ya sıkıcı aralıktaki sığ hareketlerinde devam edeceğini göreceğiz. Columbus’a göre kesin olan şey “piyasanın karar noktasında” olduğu.

FLOKI Coin Analiz

Phoenix en büyük ve nispeten köklü memecoinlerden FLOKI’yi gündemine aldı. Grafiğin yükseliş için son derece müsait olduğundan bahseden isim dört sebep sıraladı ve yükselişin ivme kazanacağını söyledi. Elbette önünde geleceği gösteren sihirli küresi yok yani yanıldığında onun stratejisini kopyalamanın size verdiği zararı telafi için ödeme yapmayacak. Tıpkı kazancınızdan pay almayacağı gibi.

İşte 4 sebep;

200 EMA’nın (4 saat) üzerinde büyük bir artış.

EMA’lar BULL modunda.

EQ aralığında yakalanan ve satın alınan güzel bir yavaş geri çekilme.

100 EMA destek görevi görüyor.