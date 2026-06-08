Bitcoin’de kritik eşik yaklaştı! Tarihsel dip sinyali ne anlatıyor?

Geçen haftaki sert satış dalgasının ardından, Bitcoin piyasasında yakından izlenen zincir üstü göstergelerden biri tarihsel olarak ayı piyasası dipleriyle ilişkilendirilen bölgeye yaklaştı. Söz konusu gösterge, piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki farkı ölçen MVRV Z-Score olarak öne çıkıyor.

MVRV Z-Score yeniden odakta

Bu gösterge, Bitcoin’in mevcut piyasa değerinin, ağ üzerinde en son hareket ettiği fiyatlara göre hesaplanan gerçekleşen değerinden ne kadar saptığını istatistiksel olarak ölçüyor. Piyasa fiyatı gerçekleşen değerin belirgin biçimde üzerine çıktığında Bitcoin tarihsel ölçütlere göre pahalı kabul ediliyor. Fiyat bu seviyeye yaklaştığında ya da altına indiğinde ise görece ucuz bir bölgeye işaret ettiği değerlendiriliyor.

Geçmiş döngülerde önemli dip seviyeler, MVRV Z-Score’un sıfıra temas ettiği veya kısa süreliğine sıfırın altına indiği dönemlerle çakıştı. Bu durum 2011 ile 2012 dönemindeki ilk büyük çöküşte, 2014’te, 2018’in sonlarında ve en son 2022’nin ikinci yarısında görülmüştü. 2022’deki sıfır altı hareketin ardından Bitcoin’de üç yıla yayılan güçlü bir yükseliş dönemi gelmişti.

Mini sözlük: MVRV Z-Score, Bitcoin’in piyasa fiyatının zincir üstü maliyet temeline göre ne kadar aşırılaştığını gösteren bir ölçüdür. Gerçekleşen değer ise ağdaki her bir Bitcoin’in en son taşındığı fiyatların ortalamasına dayanır ve birçok analist tarafından adil değere yakın bir referans olarak izlenir.

BitBo verilerine göre MVRV Z-Score şu anda 0,24 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, yaklaşık sıfırdan başlayıp hafif biçimde sıfırın altına uzanan ve tarihsel açıdan önem taşıyan yeşil bölgenin hemen üzerinde yer alıyor. Başka bir ifadeyle gösterge, yatırımcıların birikim bölgesi olarak gördüğü alana oldukça yaklaşmış durumda.

BitBo verileri, MVRV Z-Score’un 0,24 ile tarihsel olarak önemli görülen yeşil bölgenin hemen üstünde bulunduğunu ortaya koyuyor; bu seviye geçmiş döngülerde dip oluşumlarıyla aynı döneme denk gelmişti.

Cüzdan verileri henüz tam dip teyidi vermiyor

Buna karşın zincir üstü veriler, nihai dip seviyesinin henüz oluşmamış olabileceğine de işaret ediyor. Özellikle uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımcıların karlılık durumunu izleyen iki ayrı MVRV göstergesi henüz birbirine yaklaşmış değil. Geçmişte bu iki veri arasındaki fark kapandığında büyük döngü dipleri oluşmuştu.

Burada uzun vadeli yatırımcılar, en az 155 gündür taşınmayan coin’leri elinde tutan adresleri kapsıyor. Kısa vadeli yatırımcı tarafında ise 155 günden daha kısa süredir elde tutulan coin’ler izleniyor. Tarihsel olarak bu iki grubun karlılık seviyeleri birbirine yaklaştığında, satış baskısının önemli ölçüde temizlendiği değerlendirilmişti.

Uzun vadeli yatırımcılar hala karda

Mevcut tabloda kısa vadeli yatırımcı MVRV’si 0,84 seviyesinde bulunurken, uzun vadeli yatırımcı MVRV’si 1,29 ile daha yüksek seyrediyor. Bu fark, uzun vadeli yatırımcıların hala anlamlı ölçüde gerçekleşmemiş kara sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bazı analistler, tipik bir ayı piyasası dibinin oluşması için Bitcoin’de ilave aşağı yönlü hareketlerin gerekebileceğini düşünüyor.

Piyasa diplerini tam zamanlamak mümkün olmasa da, geçen hafta kripto para piyasasının toplam değerinden yüz milyarlarca dolar silen satışların ardından tarihsel olarak toparlanma öncesinde görülen bazı koşullar yeniden belirmeye başladı. Ancak mevcut zincir üstü tablo, dip sinyalinin güçlendiğini gösterse de kesin bir dönüş teyidi sunmuyor.