Strategy 1.550 bitcoin alarak varlığını 845.256 BTC’ye çıkardı

Strategy, 1.550 bitcoini yaklaşık 101 milyon dolar karşılığında satın alarak toplam varlığını 845.256 BTC’ye yükseltti. Gelişmeyi, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor pazartesi günü duyurdu. Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda yoğun bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli yazılım şirketi olarak tanınıyor.

Alım, sert fiyat düşüşünün ardından geldi

Son alım, bitcoinin geçen hafta yaklaşık %15 gerilemesinin ardından gerçekleşti. Fiyat bu süreçte kısa süreliğine 60.000 doların altını gördü, ardından yeniden 62.000 doların üzerine çıktı. Haberde yer alan bilgiye göre bu düşüş, en azından kısmen, Saylor’ın 1 Haziran’da 32 bitcoin satmasının ardından geldi.

Michael Saylor’ın pazartesi günkü açıklamasına göre Strategy, 1.550 bitcoin daha alarak toplam bitcoin varlığını 845.256 BTC’ye çıkardı.

Bu işlem, şirketin bitcoin satışından sonraki ilk alım oldu. Böylece Strategy hem rezervindeki bitcoin miktarını artırdı hem de bilançosundaki likiditeyi güçlendiren adımlar attı.

Nakit rezervi de yükseldi

Şirket, ABD doları cinsinden rezervlerini 100 milyon dolar artırarak toplam nakit varlığını 1 milyar dolara çıkardığını da açıkladı. Hem bitcoin alımını hem de nakit rezervindeki artışı finanse etmek için dönem içinde 181 milyon dolarlık adi hisse senedi ihraç edildi.

Kalem Tutar Son bitcoin alımı 1.550 BTC Alım bedeli 101 milyon dolar Toplam bitcoin varlığı 845.256 BTC Toplam nakit rezervi 1 milyar dolar Hisse ihracı 181 milyon dolar

Alım maliyeti şirket ortalamasının altında kaldı

Son satın alma, bitcoin başına ortalama 65.332 dolar seviyesinden yapıldı. Bu rakam, Strategy’nin bugüne kadarki genel ortalama alım maliyeti olan 75.680 doların altında yer aldı. Şirketin elindeki 845.256 BTC’nin toplam edinim maliyeti ise 64 milyar doların biraz altında bulunuyor.

Şirket, son alımı bitcoin başına ortalama 65.332 dolardan gerçekleştirdi; bu seviye, Strategy’nin 75.680 dolarlık genel ortalama alım fiyatının altında kaldı.

Açıklanan veriler, Strategy’nin fiyat dalgalanmalarının yaşandığı dönemde bitcoin birikimini sürdürdüğünü ve bunu hisse ihracı ile artırılan nakit rezerviyle birlikte yürüttüğünü gösterdi.