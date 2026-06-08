Bitcoin’de haftalık düşüş %16’ya ulaştı! Piyasada şimdi hangi veriler izleniyor?

Bitcoin, hafta boyunca art arda gelen satışlarla yüzde 16 geriledi. Fiyatlardaki düşüşte yalnızca spot piyasa değil, vadeli işlemler tarafındaki sert satışların da belirleyici olduğu aktarıldı. Özellikle Binance üzerindeki yoğun işlem akışı, kısa vadeli yön açısından piyasanın odağına yerleşti.

Vadeli işlemler satışları öne çıktı

Bu haftaki geri çekilmede türev piyasaların etkisinin belirginleştiği görüldü. Spot işlemlere kıyasla çok daha yüksek hacim üreten vadeli işlemler, Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketlerinde ana unsur haline geldi. Bu yapı, kaldıraçlı pozisyonlardaki çözülmenin fiyat üzerindeki baskısını daha da artırdı.

Binance, toplam Bitcoin açık pozisyonlarının yaklaşık yüzde 38’ini elinde tutması nedeniyle satış dalgasının merkezinde yer aldı. CryptoQuant analisti Darkfost, borsadaki agresif satıcı emirlerinin, Bitcoin’in 60 bin doların altına indiği şubat başından bu yana görülen en yüksek seviyelere çıktığını belirtti.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam kontrat miktarını ifade eder. Taker satış emri ise mevcut emirleri anında karşılayarak gerçekleşen, piyasadaki acil satış baskısını gösteren işlem türüdür.

Darkfost’un değerlendirmesine göre bu hafta yaşanan hareket, son aylardaki en yoğun teslimiyet dönemlerinden biri olarak öne çıktı; özellikle Binance’te görülen satıcı ağırlığı, oynaklığı belirgin biçimde artırdı.

Haftanın en sert günü cuma oldu. Binance’te yalnızca bir günde yaklaşık 15 milyar dolarlık vadeli işlem satış hacmi kaydedildi. Hafta boyunca günlük satış hacminin 10 milyar dolar ile 13 milyar dolar arasında seyrettiği, böylece borsadaki haftalık ortalamanın 4,4 milyar dolardan yaklaşık 10 milyar dolara yükseldiği görüldü. Bu tablo, toparlanma denemelerini sınırlarken dalgalanmayı yüksek tuttu.

ETF çıkışları ve döngü tartışması

Spot Bitcoin ETF’leri de haftaya ek baskı getirdi. Bu ürünlerde net çıkış 1,75 milyar dolar olarak kaydedildi. Verilere göre bu rakam, Nisan 2025’ten bu yana görülen en zayıf haftalık performans oldu. Böylece hem türev piyasalarda hem de kurumsal yatırımcı tarafında temkinli bir görünüm ortaya çıktı.

Analist Astronomer ise sosyal medyada öne çıkan daha karamsar yorumlara itiraz etti. Astronomer, dört yıllık döngü yaklaşımının her durumda 50 bin dolar altı hedefleri desteklemek için kullanılmasının seçici bir okuma olduğunu savundu. Ona göre piyasa anlatıları, zaman zaman veriden çok beklentiye göre şekilleniyor.

Astronomer, altının sekiz yıllık döngüsünü örnek göstererek dip oluşumlarının mutlaka önceki en düşük seviyelerin altına inmesini gerektirmediğini, Bitcoin’de de 60 bin dolar ile 80 bin dolar aralığının makro ölçekte bir taban bölgesi oluşturabileceğini öne sürdü.

Piyasanın kısa vadeli yönü açısından gözler şimdi yeniden vadeli işlemlere çevrildi. Açık pozisyon miktarı ile taker hacimlerindeki değişimin, bu haftaki sert çözülmenin bir dönüm noktası mı yoksa daha uzun sürecek baskının parçası mı olduğunu netleştirmesi bekleniyor.