Altında kritik eşik kırıldı! Wall Street şimdi hangi senaryoya odaklanıyor?

Altın fiyatı ons başına 4.291 doların altına gerileyerek yılın en zayıf seviyesine indi. Düşüşte, ABD iş gücü piyasasına ilişkin mayıs verilerinin beklentilerin belirgin biçimde üzerinde gelmesi etkili oldu. Güçlü istihdam görünümü, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirirken tahvil getirilerini son iki haftanın zirvesine taşıdı ve doları destekledi.

Güçlü istihdam verisi fiyatlamayı değiştirdi

Mayısta tarım dışı istihdam 172.000 arttı. Piyasa beklentisi ise 85.000 düzeyindeydi. Bir önceki aya ait veri de 115.000’den 179.000’e revize edildi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde kaldı. Böylece istihdam artışının beklentileri aştığı üçüncü ay üst üste kayda geçti.

ABD’de beklenenden güçlü gelen istihdam verileri, piyasanın yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken tahvil getirilerinin yükselmesine ve doların güç kazanmasına yol açtı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, mevcut görünümün tam istihdama yakın seyrettiğini, buna karşılık enflasyon baskısının para politikasında ilave sıkılığı gündemde tutabileceğini belirtti. CME FedWatch Tool verileri de piyasanın önümüzdeki aylara ilişkin gevşeme beklentilerini aşağı çektiğine işaret etti.

Mini sözlük: CME FedWatch Tool, vadeli işlem fiyatlamalarından hareketle piyasanın ABD Merkez Bankası faiz kararlarına ilişkin olasılık beklentilerini izlemek için kullanılan göstergedir. Fed ise ABD Merkez Bankasıdır ve küresel piyasalarda faiz yönü açısından belirleyici kurumlardan biri kabul edilir.

Büyük bankalar altın tahminlerini korudu

Piyasadaki sert satışa karşın Wall Street’te öne çıkan tablo farklı oldu. Büyük bankalar, faiz indirimlerinin ötelenebileceğini kabul etse de altına yönelik yukarı yönlü beklentilerini geri çekmedi. Değerlendirmelerde, yüksek faiz baskısını dengeleyebilecek bir yapısal talep tabanına dikkat çekildi.

Goldman Sachs, ilk Fed faiz indirimi tahminini Haziran 2027’ye ertelediğini, ikinci indirimin ise Aralık 2027’de gelebileceğini öngördü. Nomura da Fed’in 2026 sonuna kadar beklemede kalmasını bekliyor. Buna rağmen Goldman Sachs altın için ons başına 5.400 dolar hedefini korudu. UBS 5.900 dolar, Deutsche Bank ise 6.000 dolar seviyesini işaret etti. JPMorgan’ın öngörüsü 6.000 ile 6.300 dolar aralığında bulunuyor.

Merkez bankası talebi destekleyici unsur olarak öne çıktı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2024’e kadar uzanan üç yıl boyunca yılda 1.000 metrik tonun üzerinde altın alımı yaptı. Bu dönem, kayıtlardaki en uzun alım serilerinden biri olarak değerlendiriliyor. IMF COFER verileri ise küresel rezervlerde doların payının kademeli biçimde gerilediğini gösteriyor.

Analistlere göre bu tablo, para politikasından bağımsız bir talep zemini oluşturuyor. Bu nedenle bazı kurumlar, kısa vadeli satış baskısına rağmen altındaki uzun vadeli görünümün tamamen bozulmadığı görüşünü sürdürüyor.

Satış baskısı diğer metallere de yayıldı

Fiyatlama yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün spot fiyatı yüzde 6,8 düşüşle 68,86 dolara geriledi. Platin ve paladyum da yüzde 5,9 kayıp yaşadı. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, bu hareketin arkasında Fed politikasına ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlanmasının bulunduğunu, faiz ortamının getiri sunmayan varlıklar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Yılın başında altın ocakta 5.100 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Reuters verilerine göre fiyat, sonrasında yüzde 17’den fazla geri çekildi. Haberde, şubat sonrası jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü zorlaştırdığı, Brent petrolün de varil başına 97 dolara çıktığı aktarıldı.

Piyasalar şimdi ABD’nin gelecek enflasyon verilerine odaklandı. Bu veriler, Fed’in sıkı duruşunu ne ölçüde koruyacağını ve altındaki son satış dalgasının geçici mi yoksa daha kalıcı bir yeniden fiyatlamanın parçası mı olduğunu göstermesi açısından yakından izleniyor.