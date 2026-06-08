Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 5 haziranda 59.100 dolara düştü, piyasada 60.000 dolar desteği yeniden öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 5 haziranda 59.100 dolara düştü ve 60.000 dolar çevresindeki destek yeniden test edildi.
  • 📉 Fiyat 61.966 dolara toparlansa da analistler 55.000 dolar ile 80.000 dolar aralığında farklı senaryoları tartışıyor.
  • 📊 Bu süreçte $BTC için borsa rezervleri 2,72 milyon BTC’ye yükseldi ve satış baskısı endişesi arttı.
  • 🧭 Geçmiş diplerde görülen borsa çıkışlarının bu kez izlenmemesi piyasada temkinli duruşu güçlendirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, sert satışların ardından mevcut piyasa döngüsünün en kritik destek bölgelerinden birine geri çekildi. 5 haziranda 59.100 dolara kadar inen BTC, geçmişte kimi zaman büyük düşüşleri durduran, kimi zaman da daha derin geri çekilmelerin önünü açan bir seviyeyi yeniden test etti. Haber yayına hazırlanırken fiyat 61.966 dolar civarında toparlansa da, piyasadaki temel soru değişmedi: Bitcoin yeni bir dip mi oluşturuyor, yoksa bu hareket daha sert bir düşüşten önceki kısa bir duraklama mı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Piyasada iki farklı senaryo öne çıkıyor
3 Borsa rezervleri temkinli görünümü güçlendiriyor

Teknik görünümde kritik eşik

Piyasada uzun vadeli görünüm için yakından izlenen göstergelerden biri olan 200 haftalık üssel hareketli ortalama, yeniden gündeme geldi. Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin’in önceki düşüş döngülerinin büyük bölümünde bu seviyeye yakın bölgelerde taban yaptığını, 2022 döneminin ise belirgin bir istisna olarak öne çıktığını belirtti. Van de Poppe, son geri çekilmenin Bitcoin tarihindeki en derin benzer hareketlerden biri olduğunu, bu nedenle mevcut tablonun kolay yorumlanamadığını aktardı.

Analist Michaël van de Poppe, 200 haftalık üssel hareketli ortalamanın geçmiş döngülerde sık sık dip bölgesi olarak çalıştığını, ancak bu kez satış baskısının gücü nedeniyle net bir toparlanmanın garanti edilemeyeceğini vurguladı.

Daan Crypto Trades ise teknik açıdan başka bir ayrıntıya dikkat çekti. Buna göre Bitcoin, geçmişte önemli destekleri kaybettiğinde çoğu kez düşüşünü hızlandırdı ve uzun süre bu seviyelere geri dönemedi. Bu kez ise fiyatın, en azından şimdilik, önceki dip bölgesine yakın kalmayı başardığı görülüyor. Bu yapı korunursa Bitcoin için yaklaşık 60.000 dolar ile 80.000 dolar arasında geniş bir bant oluşabilir. Böyle bir aralık tek başına yükseliş dönüşünü doğrulamaz; ancak satıcıların daha derin bir kırılım üretmekte zorlandığını gösterebilir.

Piyasada iki farklı senaryo öne çıkıyor

Piyasa katılımcıları arasında görüş ayrılığı belirginleşmiş durumda. Crypto Candy düşüş yönlü senaryoyu koruyor. Analiste göre aşağı yönlü ivme sürerse Bitcoin için bir sonraki ana hedef 55.000 dolar veya daha altı olabilir. Bu görüş, BTC mevcut eğilimi tersine çevirip daha güçlü direnç bölgelerini geri almadığı sürece geçerliliğini koruyor.

BitBull ise farklı bir tabloya işaret etti. Yatırımcıya göre Bitcoin, özellikle güçlü yükseliş beklentisi taşıyan kesimde güven kaybı artarken, büyük bir ayı tuzağı oluşturuyor olabilir. BitBull, piyasalarda en yoğun şüphenin çoğu zaman toparlanmadan sonra değil, dönüş noktalarına yakın görüldüğünü savundu.

BitBull, Bitcoin 80.000 dolar civarında işlem görürken düşüş beklentisi taşıdığını, ancak mevcut seviyelerde aynı görüşte olmadığını belirterek sert geri çekilmenin ardından risk getiri dengesinin değiştiğini kaydetti.

Borsa rezervleri temkinli görünümü güçlendiriyor

Teknik görünüm kadar dikkat çeken bir diğer başlık da Bitcoin’in borsalara hareketi oldu. Bitfinex, borsa rezervlerinde olağan dışı bir değişime işaret etti. Büyük tasfiyeler ve fiyatın %26 gerilemesine rağmen, borsalardaki Bitcoin rezervi aylar süren çıkış eğilimini tersine çevirerek 2,72 milyon BTC’ye yükseldi.

Mini sözlük: Borsa rezervi, kripto paraların alım satım platformlarının cüzdanlarında tutulan toplam miktarını ifade eder. Bu miktarın artması, piyasada satışa hazır arzın yükseldiğine işaret edebilir; azalması ise varlıkların platform dışına çekildiğini ve elde tutma eğiliminin güçlendiğini gösterebilir.

Bu veri önemli görülüyor; çünkü geçmişte oluşan birçok yerel dip, borsalardan para çıkışının hızlandığı dönemlerle çakışmıştı. O süreçlerde yatırımcılar coinlerini işlem platformlarından çekerek dolaşımdaki satılabilir arzı azaltıyordu. Bu kez ise ters yönde bir hareket izleniyor. Düşüş sırasında borsa rezervlerinin artması, güçlü bir birikimden çok artan satış ihtimaline işaret ediyor.

GöstergeÖnceki dip dönemlerindeMevcut durumda
Borsa rezervleriGenellikle düşüyordu2,72 milyon BTC’ye yükseldi
Fiyat davranışıDipten sonra toparlanma görülüyordu59.100 dolardan 61.966 dolara tepki verdi
Piyasa sinyaliBiriktirme eğilimi öne çıkıyorduSatış baskısı riski izleniyor

Şimdilik Bitcoin kritik desteğe yakın seyrediyor, ancak piyasa davranışı bu bölgenin yeni ana döngü dibi olduğunu henüz doğrulamıyor. Fiyat cephesinde denge arayışı sürerken, borsalara yönelen akışlar daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 60 bin dolara indi, MVRV 1,1’e geriledi! Piyasada kritik eşikte neler yaşandı?

Bitcoin’de sert düşüşlerin ana nedeni, kaldıraçlı tasfiyeler ve makro şoklar oldu

New York’ta 3,8 milyon BTC’lik dava durdu! 14 Temmuz’daki duruşmada neler yaşanacak?

Bitcoin 62.950 dolara çıktı! Sıradaki eşikte neler yaşanabilir?

Strategy hissedarları, STRC temettülerinin ayda iki kez ödenmesini oylarken şirketin Bitcoin alımı sinyali verdi

Peter Schiff, Bitcoin yatırımcılarının %59’unun fiyat sıfıra inse bile görüşünü kabul etmeyeceğini söyledi

Michael Saylor paylaşımı sonrası Strategy’nin 843.706 BTC varlığına yeni alım beklentisi güçlendi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Goldman Sachs’tan dikkat çeken FED tahmini! 2027 vurgusu piyasada neyi değiştiriyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Goldman Sachs’tan dikkat çeken FED tahmini! 2027 vurgusu piyasada neyi değiştiriyor?
Ekonomi
Zcash ağındaki kritik güvenlik açığının giderilmesinin ardından ZEC son 24 saatte %10 yükselerek 426 dolara çıktı
Zcash (ZEC)
Kripto piyasasında kayıp %53’e ulaştı! Bu sert satış dalgasının arkasında ne var?
Kripto Para
Shiba Inu’da borsalardan 24 saatte 106,97 milyar SHIB çıktı, fiyat %0,3 yükseldi
SHIBA INU (SHIB)
Alltoscan (ATS), Token Yakım Mekanizmasını Haziran’da Başlatıyor: Arzda %70’lik Dev Azalma Yolda!
Basın Bülteni
Lost your password?