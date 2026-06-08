Bitcoin 5 haziranda 59.100 dolara düştü, piyasada 60.000 dolar desteği yeniden öne çıktı

Bitcoin, sert satışların ardından mevcut piyasa döngüsünün en kritik destek bölgelerinden birine geri çekildi. 5 haziranda 59.100 dolara kadar inen BTC, geçmişte kimi zaman büyük düşüşleri durduran, kimi zaman da daha derin geri çekilmelerin önünü açan bir seviyeyi yeniden test etti. Haber yayına hazırlanırken fiyat 61.966 dolar civarında toparlansa da, piyasadaki temel soru değişmedi: Bitcoin yeni bir dip mi oluşturuyor, yoksa bu hareket daha sert bir düşüşten önceki kısa bir duraklama mı.

Teknik görünümde kritik eşik

Piyasada uzun vadeli görünüm için yakından izlenen göstergelerden biri olan 200 haftalık üssel hareketli ortalama, yeniden gündeme geldi. Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin’in önceki düşüş döngülerinin büyük bölümünde bu seviyeye yakın bölgelerde taban yaptığını, 2022 döneminin ise belirgin bir istisna olarak öne çıktığını belirtti. Van de Poppe, son geri çekilmenin Bitcoin tarihindeki en derin benzer hareketlerden biri olduğunu, bu nedenle mevcut tablonun kolay yorumlanamadığını aktardı.

Analist Michaël van de Poppe, 200 haftalık üssel hareketli ortalamanın geçmiş döngülerde sık sık dip bölgesi olarak çalıştığını, ancak bu kez satış baskısının gücü nedeniyle net bir toparlanmanın garanti edilemeyeceğini vurguladı.

Daan Crypto Trades ise teknik açıdan başka bir ayrıntıya dikkat çekti. Buna göre Bitcoin, geçmişte önemli destekleri kaybettiğinde çoğu kez düşüşünü hızlandırdı ve uzun süre bu seviyelere geri dönemedi. Bu kez ise fiyatın, en azından şimdilik, önceki dip bölgesine yakın kalmayı başardığı görülüyor. Bu yapı korunursa Bitcoin için yaklaşık 60.000 dolar ile 80.000 dolar arasında geniş bir bant oluşabilir. Böyle bir aralık tek başına yükseliş dönüşünü doğrulamaz; ancak satıcıların daha derin bir kırılım üretmekte zorlandığını gösterebilir.

Piyasada iki farklı senaryo öne çıkıyor

Piyasa katılımcıları arasında görüş ayrılığı belirginleşmiş durumda. Crypto Candy düşüş yönlü senaryoyu koruyor. Analiste göre aşağı yönlü ivme sürerse Bitcoin için bir sonraki ana hedef 55.000 dolar veya daha altı olabilir. Bu görüş, BTC mevcut eğilimi tersine çevirip daha güçlü direnç bölgelerini geri almadığı sürece geçerliliğini koruyor.

BitBull ise farklı bir tabloya işaret etti. Yatırımcıya göre Bitcoin, özellikle güçlü yükseliş beklentisi taşıyan kesimde güven kaybı artarken, büyük bir ayı tuzağı oluşturuyor olabilir. BitBull, piyasalarda en yoğun şüphenin çoğu zaman toparlanmadan sonra değil, dönüş noktalarına yakın görüldüğünü savundu.

BitBull, Bitcoin 80.000 dolar civarında işlem görürken düşüş beklentisi taşıdığını, ancak mevcut seviyelerde aynı görüşte olmadığını belirterek sert geri çekilmenin ardından risk getiri dengesinin değiştiğini kaydetti.

Borsa rezervleri temkinli görünümü güçlendiriyor

Teknik görünüm kadar dikkat çeken bir diğer başlık da Bitcoin’in borsalara hareketi oldu. Bitfinex, borsa rezervlerinde olağan dışı bir değişime işaret etti. Büyük tasfiyeler ve fiyatın %26 gerilemesine rağmen, borsalardaki Bitcoin rezervi aylar süren çıkış eğilimini tersine çevirerek 2,72 milyon BTC’ye yükseldi.

Mini sözlük: Borsa rezervi, kripto paraların alım satım platformlarının cüzdanlarında tutulan toplam miktarını ifade eder. Bu miktarın artması, piyasada satışa hazır arzın yükseldiğine işaret edebilir; azalması ise varlıkların platform dışına çekildiğini ve elde tutma eğiliminin güçlendiğini gösterebilir.

Bu veri önemli görülüyor; çünkü geçmişte oluşan birçok yerel dip, borsalardan para çıkışının hızlandığı dönemlerle çakışmıştı. O süreçlerde yatırımcılar coinlerini işlem platformlarından çekerek dolaşımdaki satılabilir arzı azaltıyordu. Bu kez ise ters yönde bir hareket izleniyor. Düşüş sırasında borsa rezervlerinin artması, güçlü bir birikimden çok artan satış ihtimaline işaret ediyor.

Gösterge Önceki dip dönemlerinde Mevcut durumda Borsa rezervleri Genellikle düşüyordu 2,72 milyon BTC’ye yükseldi Fiyat davranışı Dipten sonra toparlanma görülüyordu 59.100 dolardan 61.966 dolara tepki verdi Piyasa sinyali Biriktirme eğilimi öne çıkıyordu Satış baskısı riski izleniyor

Şimdilik Bitcoin kritik desteğe yakın seyrediyor, ancak piyasa davranışı bu bölgenin yeni ana döngü dibi olduğunu henüz doğrulamıyor. Fiyat cephesinde denge arayışı sürerken, borsalara yönelen akışlar daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor.