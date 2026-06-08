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Ekonomi

Goldman Sachs’tan dikkat çeken FED tahmini! 2027 vurgusu piyasada neyi değiştiriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Goldman Sachs, FED’in faiz indirimlerini 2027’ye ötelediğini açıkladı.
  • 📊 Güçlü istihdam verileri ve %3’ün üzerindeki çekirdek PCE beklentisi bu tahminde etkili oldu.
  • 🌍 Tarifeler, petrol fiyatları ve yapay zeka kaynaklı talep baskısı enflasyon görünümünü zorlaştırdı.
  • 💬 Kripto piyasalarında $BTC de dahil riskli varlıklar için gözler artık FED’in 2026 boyunca vereceği sinyallere çevrildi.
Onur Atam
Onur Atam

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentisini güncelledi. Banka, FED’in mevcut faiz seviyesini 2026 boyunca koruyacağını, ilk faiz indirimlerinin ise ancak 2027’nin haziran ve aralık aylarında gelebileceğini öngördü. Bu tahmin, daha önce 2026 sonu ve 2027 başı için öngörülen indirim beklentisinin ötelenmesi anlamına geliyor.

İçindekiler
1 İstihdam verileri beklentiyi değiştirdi
2 Enflasyonu yüksek tutan üç unsur
3 Faiz artırımı olasılığı da yukarı çekildi

İstihdam verileri beklentiyi değiştirdi

Revizyonun temelinde, ABD’de beklenenden güçlü gelen istihdam verileri yer aldı. Goldman ekonomisti David Mericle, son verilerin iş gücü piyasasında dayanıklılığın sürdüğünü gösterdiğini ve bu nedenle FED’in kısa vadede faiz indirimine yönelmesini gerektirecek acil bir tablo oluşmadığını belirtti.

David Mericle, işsizlik oranının bu yıl yalnızca sınırlı bir artışla %4,4 seviyesine çıkmasının beklendiğini, bunun da faiz indirimi konusunda aciliyet yaratacak ölçüde güçlü bir bozulmaya işaret etmediğini aktardı.

Banka, daha önce %4,6 olarak öngörülen işsizlik tahminini %4,4’e çekti. Goldman’a göre bu görünüm, ekonomik faaliyette yavaşlama işaretleri bulunsa da manşet verilerin FED üzerinde hızlı bir gevşeme baskısı oluşturmasını zorlaştırıyor.

Enflasyonu yüksek tutan üç unsur

Goldman Sachs, enflasyonun yüksek seyretmesinde üç ana başlığa dikkat çekti: ticaret tarifeleri, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle bağlantılı yükselen petrol fiyatları ve yapay zeka yatırımlarına bağlı olarak talebin beklenenden güçlü kalması. Bankaya göre bu unsurlar, fiyat baskılarının 2026 boyunca kolay kolay dağılmamasına yol açabilir.

Bu çerçevede çekirdek PCE enflasyonunun 2026 boyunca %3’ün üzerinde kalması bekleniyor. Goldman, enflasyonun FED’in %2 hedef seviyesine ancak 2027’ye girildikten sonra yaklaşabileceğini düşünüyor.

Mini sözlük: Çekirdek PCE, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin gıda ve enerji gibi oynak kalemler dışarıda bırakılarak hesaplanan sürümüdür. FED, enflasyon eğilimini izlerken bu göstergeye özel önem veriyor.

Mericle ayrıca, ücret artış hızının istikrarlı %2 enflasyonla uyumlu kabul edilen seviyelerin yaklaşık 0,5 puan altında seyrettiğini kaydetti. İleriye dönük kira artışı göstergelerinin de düşük kalmaya devam ettiği, bu nedenle geçici baskılar hafiflediğinde enflasyonda yavaşlama görülebileceği ifade edildi.

Faiz artırımı olasılığı da yukarı çekildi

Goldman Sachs, faiz indirimi konusunda daha temkinli bir çizgiye kayarken faiz artırımı ihtimalini de tamamen dışlamadı. Banka, olası bir faiz artışı ihtimalini %10’dan %20’ye yükseltti. Yine de temel senaryoda yeni bir artış öngörülmüyor.

Banka, nihai faiz tahminini %3 ile %3,25 aralığında korudu. Değerlendirmede, uzun sürecek bir bekleme döneminin FED yetkililerini mevcut faiz seviyesinin uygun olduğu sonucuna götürebileceği belirtildi.

Goldman Sachs, olasılık ağırlıklı tahmininin piyasa fiyatlamasına kıyasla halen belirgin biçimde daha güvercin kaldığını vurguladı.

Benzer bir değerlendirme geçen ay Nomura tarafından da paylaşılmıştı. Öte yandan CME FedWatch verilerine göre piyasa katılımcıları, yıl sonuna kadar faiz artışı olasılığını %75,5 düzeyinde fiyatlıyor. FED ise Goldman Sachs’ın son tahminine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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