Zcash ağındaki kritik güvenlik açığının giderilmesinin ardından ZEC son 24 saatte %10 yükselerek 426 dolara çıktı

Zcash, ağ tarihinin en önemli güncellemelerinden biri olarak nitelenen güvenlik müdahalesinin ardından son 24 saatte %10 yükseldi ve 426 dolara ulaştı. Gelişme, Zcash Open Development Labs yöneticilerinden Josh Swihart’ın ağda koordineli biçimde devreye alınan güncellemeleri kamuoyuna aktarmasının ardından gündeme geldi.

Orchard havuzundaki açık dikkat çekti

Swihart, sosyal medya paylaşımında, Orchard güvenlik açığının giderilmesine uzanan süreci Zcash için belirleyici bir dönüm noktası olarak tanımladı. Açığın öğrenilmesinin ardından ekiplerin hızlı biçimde koordinasyon sağladığını ve bunun Zcash tarihindeki en kritik ağ yükseltmesine dönüştüğünü belirtti.

Josh Swihart, Orchard açığının düzeltilmesi için yürütülen süreci Zcash tarihindeki en sonuç doğuran ağ güncellemesi olarak nitelendirdi.

29 Mayıs’ta güvenlik araştırmacısı Taylor Hornby, Zcash’in Orchard korumalı havuzunda kritik bir hata tespit ettiğini açıkladı. 31 Mayıs 2022’de Orchard’ın devreye alınmasından bu yana var olduğu belirtilen bu açık, kötü niyetli bir kişinin havuz içinde zincir üzerinde görünür bir iz bırakmadan sahte ZEC üretmesine imkan tanıyabilecek nitelikteydi.

Mini sözlük: Orchard, Zcash ağındaki korumalı işlem havuzlarından biridir ve işlemlerde gönderici, alıcı ve tutar gibi bilgileri gizlemeyi amaçlar. Shielded pool olarak anılan bu yapı, mahremiyet odaklı işlem modelinin temel parçaları arasında yer alır.

Hornby’nin bu hatayı, Anthropic’in Opus 4.8 modeliyle çalışan ve kendi geliştirdiği özel bir denetim aracı çerçevesinde bulduğu aktarıldı. Bu ayrıntı, yapay zeka destekli güvenlik incelemelerinin blokzincir altyapılarında daha görünür hale geldiğine işaret etti.

Ironwood ve acil güncellemeler devreye alındı

Shielded Labs, Zcash Foundation ve ZODL, sorunun ardından Ironwood adlı bir yükseltme önerdi. Bu plan kapsamında yeni bir korumalı havuzun devreye alınması ve düğüm işleten kullanıcıların havuzlar arasındaki bakiyeleri toplayarak toplam arzın doğruluğunu denetleyebilmesi hedeflendi. Zcash Foundation ise ağın geliştirilmesi ve ekosistemin desteklenmesine odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor.

Zcash ekosistemindeki ekipler, yeni korumalı havuz yaklaşımıyla düğüm operatörlerinin havuzlar genelindeki bakiyeleri toplamasını ve toplam arzı doğrudan doğrulamasını amaçladı.

Swihart’ın verdiği bilgilere göre çekirdek güncellemeler kapsamında acil NU6.2 ağ yükseltmesi, ana ağda 3 Haziran Çarşamba günü saat 03.00 UTC’de 3364600 numaralı blokta zcashd v6.20.0 ile devreye girdi. Bu güncelleme, halo2_gadgets içinde özel olarak bildirilen Orchard devre açığını giderdi.

Buna paralel olarak zaman açısından kritik görülen zcashd v6.12.5 sürümü de 2 Haziran Salı günü saat 02.00 UTC’de 3363426 numaralı blokta gerçekleştirilen bir soft fork ile yayımlandı. Bu müdahale, tek bir geçerli iş ispatı bloğunda düğümlerin çökmesine yol açabilecek Coinbase değer dengesi uyumsuzluğunu düzeltti ve NU6.2 etkinleşene kadar Orchard işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Güncelleme Tarih ve saat Blok Amaç zcashd v6.12.5 2 Haziran, 02.00 UTC 3363426 Düğüm çökmesine yol açabilecek denge uyumsuzluğunu düzeltmek ve Orchard işlemlerini geçici olarak kapatmak NU6.2, zcashd v6.20.0 3 Haziran, 03.00 UTC 3364600 Orchard devre açığını gidermek

Piyasa tarafında ise yatırımcılar, güvenlik riskinin kontrol altına alınmasını olumlu karşıladı. ZEC fiyatı haberin ardından son 24 saatte %10 artış göstererek 426 dolara yükseldi.