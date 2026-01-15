ALTCOIN

Son Dakika: Elon Musk Gözde Altcoinlerin Çakılmasına Neden Oldu, X API Güncellemesi

Özet

  • X, API (yazılım arayüzü) politikalarını güncelleyerek, kullanıcılara "paylaşım yapmaları karşılığında ödül, puan veya token" veren tüm üçüncü taraf uygulamaları yasakladı.
  • X API politikasını değiştirdiği için InfoFi tokenleri düşüş yaşıyor.
  • X'te 157 bin üyeli Kaito Yapper topluluğu yasaklandı ve duyurudan bu yana KAITO token fiyatı %17 düştü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

X (Twitter) platformunun ürün müdürü Nikita Bier liderliğindeki ekip platformdaki spamı temizlemek için harekete geçti. Yapay etkileşime savaş açan Bier API güncellemesiyle InfoFi kategorisindeki Kaito gibi altcoinlerin fiyatının çakılmasına sebep oldu.

Altcoinler Son Dakika

X, API (yazılım arayüzü) politikalarını güncelleyerek, kullanıcılara “paylaşım yapmaları karşılığında ödül, puan veya token” veren tüm üçüncü taraf uygulamaları yasakladı. Böylece kripto projelerinin “tweet at, puan kazan, airdrop al” şeklinde yürüttüğü ve ana sayfayı kalitesiz içerikle dolduran kampanyaların önü kesilecek. Bu tür ödül sistemleri kullanan uygulamaların X erişimi kesilecek.

X’te 157 bin üyeli Kaito Yapper topluluğu yasaklandı ve duyurudan bu yana KAITO token fiyatı %17 düştü.

Nikita Bier dakikalar önce şunları yazdı;

“Geliştirici API politikalarımızı revize ediyoruz:

Artık X’te paylaşım yapan kullanıcılara ödül veren uygulamalara izin vermeyeceğiz (diğer adıyla “infofi”). Bu durum, platformda çok fazla AI slop ve yanıt spam’ına yol açtı.

Bu uygulamaların API erişimini iptal ettik, bu nedenle X deneyiminiz yakında iyileşmeye başlamalıdır (botlar artık ödeme almadıklarını fark ettiklerinde).

Geliştirici hesabınız feshedildiyse, lütfen bizimle iletişime geçin, işinizi Threads ve Bluesky’ye geçirme konusunda size yardımcı olacağız.”

InfoFi alanındaki en büyük oyunculardan KAITO Coin duyurunun ardından 0,54 dolara kadar geriledi.

  • COIKE %10 düştü.
  • LOUD -10%
  • LURKY -9%

373 milyon dolarlık piyasa değeri olan InfoFi altcoinlerin toplam piyasa değeri duyuruyla birlikte yüzde 10 geriledi.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
