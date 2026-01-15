Son Dakika: Elon Musk Gözde Altcoinlerin Çakılmasına Neden Oldu, X API Güncellemesi

X (Twitter) platformunun ürün müdürü Nikita Bier liderliğindeki ekip platformdaki spamı temizlemek için harekete geçti. Yapay etkileşime savaş açan Bier API güncellemesiyle InfoFi kategorisindeki Kaito gibi altcoinlerin fiyatının çakılmasına sebep oldu.
X, API (yazılım arayüzü) politikalarını güncelleyerek, kullanıcılara “paylaşım yapmaları karşılığında ödül, puan veya token” veren tüm üçüncü taraf uygulamaları yasakladı. Böylece kripto projelerinin “tweet at, puan kazan, airdrop al” şeklinde yürüttüğü ve ana sayfayı kalitesiz içerikle dolduran kampanyaların önü kesilecek. Bu tür ödül sistemleri kullanan uygulamaların X erişimi kesilecek.
X’te 157 bin üyeli Kaito Yapper topluluğu yasaklandı ve duyurudan bu yana KAITO token fiyatı %17 düştü.
Nikita Bier dakikalar önce şunları yazdı;
“Geliştirici API politikalarımızı revize ediyoruz:
Artık X’te paylaşım yapan kullanıcılara ödül veren uygulamalara izin vermeyeceğiz (diğer adıyla “infofi”). Bu durum, platformda çok fazla AI slop ve yanıt spam’ına yol açtı.
Bu uygulamaların API erişimini iptal ettik, bu nedenle X deneyiminiz yakında iyileşmeye başlamalıdır (botlar artık ödeme almadıklarını fark ettiklerinde).
Geliştirici hesabınız feshedildiyse, lütfen bizimle iletişime geçin, işinizi Threads ve Bluesky’ye geçirme konusunda size yardımcı olacağız.”
InfoFi alanındaki en büyük oyunculardan KAITO Coin duyurunun ardından 0,54 dolara kadar geriledi.
- COIKE %10 düştü.
- LOUD -10%
- LURKY -9%
373 milyon dolarlık piyasa değeri olan InfoFi altcoinlerin toplam piyasa değeri duyuruyla birlikte yüzde 10 geriledi.