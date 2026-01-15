Günün Takvimi, Fed Açıklamaları ve 15 Ocak Piyasalar

Bitcoin 97 bin dolar sınırında oyalanıyor ve yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Goolsbee açıklamalarda bulunuyor. Faiz indirimlerine mesafeli olan Fed üyesinin açıklamaları özellikle son verilerin ardından oldukça önemli. Aynı zamanda bugünün takvimini de ele alacağız. Kripto para piyasalarında son durum ne?

Fed Açıklamaları

Geçen hafta istihdam beklenenden iyi geldi. Enflasyon bu hafta beklenti dahilinde olsa da ÜFE dün sürpriz yaptı. Faiz indirimleri için piyasa beklentisi ilk çeyrek için pek umutlu değil. 28 Ocak faiz toplantısında oranların sabit bırakılması bekleniyor. Fed üyesi Goolsbee ise devam eden açıklamalarında şunları söyledi;

“Düşük işsizlik başvurusu verileri beni şaşırtmadı. Veriler iş piyasasında istikrar olduğunu gösteriyor. İstihdamda hala güç var ve genel büyüme iyi. Fed’in karşı karşıya olduğu en önemli şey, enflasyonu %2’ye geri döndürme ihtiyacı. Faiz oranları hala oldukça düşebilir, ancak enflasyonun gerilediğine dair kesin kanıtlara ihtiyaç var. Hizmet enflasyonu henüz kontrol altına alınamadı.”

Özetle Fed’in şahinleri son istihdam verileriyle artık faiz indirimlerinden daha da uzak. Enflasyonda %2’ye yaklaşan oranlar görmezsek istihdamdaki toparlanmanın etkisiyle sürekli %2 hedefini dillendirecek olan Fed üyelerinin indirimleri 2026 ilk yarısında engellemesi mümkün olacak. Geçtiğimiz yılki 3 faiz indirimi istihdamdaki aşırı zayıflama sinyali veren rakamların ardından gelmişti bugünün şartlarında böyle bir ortam yok.

Piyasalar ve Kripto

Bugün Starknet (STRK) kilit açılışı (Arzın %4,83’ü), SEI kilit açılışı (Arzın %1,05’i) ve BitMine Yatırımcı Toplantısı (En büyük ETH rezerv şirketi) vardı. İlk işsizlik başvuruları 1,897 milyon beklentisine karşın 1,884 milyon geldi. Önceki ay ve beklentinin altındaki başvurular Goolsbee gibi Fed şahinlerinin işini kolaylaştırıyor.

Genel piyasalara bakarsak Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2026 yılı için 56 milyar dolarlık sermaye harcaması ayıracağını açıkladı. Yapay zeka balonu tartışmalarını zayıflatması açısından 56 milyar dolarlık planlama pozitif. İran, Başkan Donald Trump’ın baskısı üzerine protestocuları idam etmeyeceğine söz vererek ABD’nin saldırılarını önledi yani jeopolitik gerilimin artması riski zayıfladı ve bu da kripto paraların lehine ikinci gündem maddesi.

Fed’den Bostic, Metro Atlanta Odası yönetim kurulu toplantısında yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor. İşgücü piyasalarının aşırı sıkı veya gevşem olmadığından bahsetti, enflasyon yüksek kaldığı için (hedef %2) para politikasının sıkı kalmasını savunuyor.

Fed’den Barr, Wharton School Future of Finance Forum’da 17:15’te stablecoinler hakkında konuşacak. Kripto paralarla ilgili söyleyeceği şeyler önemli.

Fed’den Barkin, Greater Richmond Convention Center’da Virginia Bankacılar Birliği’nin 2026 Finansal Tahminleri toplantısında 20:40’ta konuşacak. Faiz indirimlerine karşı olan Fed üyesi Schmid, Kansas City Federal Rezerv Bankası’nın Kansas City Ekonomi Kulübü’nde ekonomik görünüm ve para politikası hakkında açıklamalar yapacak. Schmid 21:30’da konuşacak.

BTC 97 bin dolar civarında oyalanıyor ve asıl yükseliş hacimli şekilde 98 bin doların kırılmasıyla başlayacak.