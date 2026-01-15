MrBeast’e Kripto Para Devinden 200 Milyon Dolarlık Yatırım

Dünyanın en büyük YouTube içerik üreticisi MrBeast kriptoyla ilgili figürlerden. Ancak bugünkü gelişme kriptonun MrBeast ile ilgilenmesiyle ilgili. En büyük Ethereum kurumsal rezerv şirketi BitMine milyarlarca izlenme almış içerik üreticisine yatırım yaptığını açıkladı. Bu hamle kriptonun görünürlüğü açısından oldukça pozitif.

MrBeast’e 200 Milyon Dolar Yatırım

Ethereum hazine şirketi Bitmine Immersion Technologies kısa süre önce Beast Industries’e 200 milyon dolarlık bir sermaye yatırımı yapacağını açıkladı. Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee bu devasa yatırımdan övgüyle bahsetti.

“MrBeast ve Beast Industries, bizim görüşümüze göre, GenZ, GenAlpha ve Millennials ile eşsiz bir erişim ve etkileşime sahip, neslimizin önde gelen içerik oluşturucusudur. Beast Industries, dünyanın en büyük ve en yenilikçi yaratıcı tabanlı platformudur ve kurumsal ve kişisel değerlerimiz güçlü bir şekilde uyumludur.”

Beast Industries CEO’su Jeff Housenbold yatırımın kapsamı ve önemi hakkında şunları söyledi;

“Tom Lee ve Bitmine’i Beast Industries’in mevcut üst düzey girişim yatırımcılarına katılan yeni yatırımcılar olarak aramıza katmaktan heyecan duyuyoruz. Onların desteği, vizyonumuzu, stratejimizi ve büyüme yolumuzu güçlü bir şekilde onaylıyor ve dünyanın en etkili eğlence markası olma hedefimizi gerçekleştirmek için ek sermaye sağlıyor. Daha fazla işbirliği yapmanın ve DeFi’yi gelecekteki finansal hizmetler platformumuza dahil etmenin yollarını keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Eğer MrBeast içeriklerinde veya ürün/hizmetlerinde kriptoyu görünür kılarsa bu yüz milyonlarca insanla kripto arasında köprü kurulması anlamına gelecek. Yatırım kapsamında BitMine veya Ethereum özelinde ne gibi çalışmalar yapılacağı belirsiz olsa da Beast Industries’in “DeFi” vurgusu yeni ürünler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Ethereum (ETH)

Zorlu günlerin ardından BTC ETF’leri son 2 günde 1,5 milyar doların üzerinde net giriş gördü. Sürekli çıkışların ve korkunun peşinden milyar dolara yakın günlük girişler görmeye başlamamız kurumsal yatırımcı ilgisinin tekrar canlandığını gösteriyor. 2026 kripto paralar için oldukça iyi başladı.

ETH ETF cephesinde de işler yoluna giriyor. BTC kadar devasa olmasa da 100 milyon dolarlık girişlerin artık normalleşmesi pozitif. 2026 yılı eğer başladığı gibi devam ederse önümüzdeki haftalarda ETH 4 bin doları tekrar aşabilir.