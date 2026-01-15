Sıcak Gelişme: Avalanche (AVAX) Oyuna Geri Döndü, Dev Anlaşmanın Detayları

Kripto para ağlarının sayısı artarken rekabet de genişledi ve Avalanche gibi oyuncuların öne geçmesi zorlaştı. Şimdilik Solana ve Ethereum lider konumda olsa da Avalanche ekibi özellikle RWA alanında atılım yaparak 2021 yılındaki günlerine geri dönmeyi amaçlıyor. Bugünkü anlaşma oldukça önemli.

Avalanche ve Galaxy Digital

Kısa süre önce yapılan resmi duyuruda “RWA” (Real World Assets – Gerçek Dünya Varlıkları) odaklı yeni müjde verildi. Galaxy Digital firması, normalde sadece büyük bankaların ve fonların kendi aralarında alıp sattığı karmaşık bir borç paketini (CLO), Avalanche ağı üzerinden tokenize etti.

CLO (Collateralized Loan Obligation) büyük şirketlerin bankalardan aldığı kredilerin bir havuzda toplanıp paket haline getirilmiş halidir. Bu paketi satın alan yatırımcılar şirketlerin ödediği kredi faizlerinden pay alır. Bu borç paketinin tokenize edilmesi blockchain üzerinden token versiyonunun erişime açılması anlamına gelir. Geleneksel piyasalarda CLO alım satımı uzun süren evrak işleri ve karmaşıklığı nedeniyle erişilebilir değildi. Ancak tokenize hali anlık işlem kolaylığıyla likiditeyi artırırken bu ürünlere herkesin erişebilmesini mümkün kılıyor.

“CLO’nun borç dilimleri Avalanche’da ihraç edildi ve tokenize edildi, böylece düşük maliyetli, kesintisiz alım satım mümkün hale geldi. Tokenler INX platformunda listeleniyor ve nitelikli yatırımcılara piyasa erişimi sunuyor. Onchain yürütme sayesinde, yapı özel kredileri onchain’e getiriyor ve anında ödeme, tam yapısal şeffaflık, iyileştirilmiş ikincil piyasa likiditesi ve daha fazla teminat verimliliği potansiyeli sunuyor.” – Avalanche Duyurusu

75 milyon dolarlık ilk ihraçla, Galaxy’nin tokenize CLO’su, Grove’un 50 milyon dolarlık tahsisatıyla destekleniyor.

“Bu yılın başlarında Grove, öngörülebilir takas, düşük ücretler ve programatik sermaye işlemlerine uygun performans özelliklerine duyulan ihtiyacı gerekçe göstererek, kurumsal kredi yol haritası için temel ortak platform olarak Avalanche’ı seçti.” – Avalanche Duyurusu

AVAX Fiyat Tahmini

101 gün boyunca 22 Eylül zirvesinden itibaren düşüş yaşayan AVAX nihayet yeni yılda dipten toparlanmaya başladı. Birçok öncü altcoinin aksine zayıf bir toparlanma olsa da 14.8 doların kırılmasıyla rallinin hızlanması bekleniyor. Eğer BTC izin verirse direnç üstü kapanışlarla 18.5 doların geri alınması ve 22 dolarlı seviyelere dönülmesi olası.

Avalanche ekibinin bu yıl kurumsal ilgi artmaya devam ederken RWA alanında daha fazla varlık göstermek için çabalaması oldukça önemli bir detay. Eğer yeni anlaşmalarla bu konu Avalanche özelinde canlı tutulursa büyük finans kuruluşlarının Ethereum ve Solana alternatifi olarak blockchain’e ilgi göstermesiyle yükseliş ivme kazanabilir.