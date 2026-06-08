İngiltere’de kripto ETN eşiği %10 oldu! Fonlar için yeni dönemde neler değişecek?

İngiltere’nin finans piyasası düzenleyicisi Finansal Davranış Otoritesi, yatırım fonlarının varlıklarının en fazla %10’unu kripto borsa yatırım notlarına ayırmasına imkan tanıyacak yeni bir düzenleme önerisi sundu. Adımın, düzenlemeye tabi fonların dijital varlıklara dolaylı erişimini genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

Önerinin çerçevesi netleşti

Teklif, kurumun 52. çeyreklik istişare belgesi kapsamında yayımlandı. Görüş toplama süreci 13 Temmuz’da sona erecek. Buna göre yetkili fonların portföy yöneticileri, toplam oran %10’u aşmamak kaydıyla kripto ETN pozisyonu taşıyabilecek. Fon yöneticilerinin ayrıca bu araçların, fonun ilan edilmiş yatırım amacı ve risk profiliyle uyumlu olduğunu göstermesi gerekecek.

FCA, %10’luk üst sınırın risk yoğunlaşmasını sınırlamayı ve fonların daha yüksek tahsis oranlarında perakende ürün sınıflandırmasını karmaşık hale getirebilecek bir düzenleyici alana sürüklenmesini önlemeyi amaçladığını ortaya koydu.

Taslağa göre fonlar, İngiltere’de tanınmış yatırım borsalarında işlem gören kripto ETN’leri portföylerine ekleyebilecek. Avrupa Birliği ve diğer küresel piyasalarda işlem gören, mevcut piyasa uygunluk ölçütlerini karşılayan ürünlerin de listeleme açısından uygun sayılması bekleniyor.

Mini sözlük: ETN, bir varlığın ya da endeksin getirisini izlemeyi hedefleyen, borsada işlem gören borçlanma aracıdır. ETF’ye benzer şekilde alınıp satılır, ancak yapısı gereği ihraççı kurum riskini de taşır.

Hangi fonlar dahil, hangileri hariç

Öneri geniş bir yatırım kuruluşu grubunu kapsasa da uygulama alanı bakımından belirgin sınırlar içeriyor. Profesyonel yatırımcılara ve yüksek varlıklı bireylere hizmet veren bazı yatırım planları için tahsis sınırı öngörülmüyor.

Buna karşılık uzun vadeli varlık fonları ile alternatif yatırım fonu yapısındaki UCITS dışı perakende planlarının kripto ETN bulundurmasına tamamen izin verilmeyecek. FCA’nin doğrudan kripto varlık sahipliğine ilişkin yaklaşımı ise değişmedi. Söz konusu fonlar, kripto paraları doğrudan alamayacak; yalnızca listelenmiş ve onaylanmış kripto ETN’leri üzerinden pozisyon oluşturabilecek.

Kurum, yaklaşan kripto düzenleme çerçevesi ile müşteri varlıklarının korunmasına yönelik kuralların fon yapıları üzerindeki etkisi değerlendirildikten sonra bu tutumu yeniden gözden geçirebileceğini kaydetti.

İngiltere pazarında son gelişmeler

Son teklif, İngiltere’de kripto ETN pazarına ilişkin son dönemde atılan düzenleyici adımların ardından geldi. FCA, Ekim 2025’te perakende yatırımcıların kripto ETN’lere erişimine yönelik yasağı kaldırmış ve dört yıl kapalı kalan bu alan yeniden açılmıştı. Ardından 21Shares, Bitwise, WisdomTree ve BlackRock gibi finans kuruluşları, Londra Borsası’nda fiziki dayanaklı Bitcoin ve Ether ürünlerini listelemişti.

Nisan 2026’da ise İngiliz yatırımcıların, daha önce geleneksel hisse ve yatırım ISA hesaplarında yeni alımların engellenmesinin ardından, Innovative Finance ISA kapsamında kripto ETN tutmasına izin verilmişti. Mevcut teklifin, bireysel yatırımcıların bu ürünlere doğrudan erişebilirken paralarını yöneten fonların aynı imkana sahip olmamasından kaynaklanan düzenleyici boşluğu hedef aldığı aktarıldı.

Investment Association bünyesinde inovasyon ve operasyonlardan sorumlu yönetici Jon Allen, öneriyi fonların düzenlenmiş ETN ürünleri üzerinden kriptoya erişimini mümkün kılacak pratik bir adım olarak nitelendirdi. Düzenlemenin, Almanya, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerde benzer ürünlere izin veren Avrupa eğilimiyle de uyumlu olduğu ifade ediliyor.