Strategy 843.706 BTC ile birikimi sürdürdü, XRP Ledger tokenizasyon hedefini genişletti

Kripto para piyasasında fiyat baskısı sürerken, iki farklı başlık öne çıktı. Strategy, zayıf piyasa koşullarına rağmen uzun vadeli Bitcoin biriktirme yaklaşımını koruduğunu yeniden vurguladı. Ripple tarafında ise Ripple CTO’su David Schwartz, XRP Ledger’ın tokenleştirilmiş finansal varlıklarda daha geniş bir rol üstlenmesine yönelik vizyonunu paylaştı.

Strategy’nin Bitcoin yaklaşımı

Kurumsal ölçekte en büyük Bitcoin sahibi şirketlerden biri olan Strategy, BTC rezervlerini artırma hedefinden geri adım atmadı. Şirketin CEO’su Phong Le, birikim politikasının değişeceğine dair beklentileri reddederek, hedeflerinin zaman içinde hem net Bitcoin varlığını hem de hisse başına Bitcoin maruziyetini artırmak olduğunu belirtti.

Phong Le, şirketin yaklaşımında bir değişiklik olmadığını, Strategy’nin uzun vadede Bitcoin varlığını ve hisse başına Bitcoin oranını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

7 Haziran 2026 itibarıyla Strategy’nin elinde 843.706 BTC bulunuyor. Şirket bu varlıkları ortalama 75.701 dolar maliyetle topladı. Mevcut değerleme üzerinden bakıldığında rezervlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 52,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor da son paylaşımında benzer bir çizgi izledi. Bitcoin alım grafiğine atıf yapan Saylor’ın, daha fazla nokta ekleme zamanının geldiğini söylemesi, piyasa dalgalanmasına rağmen alımların sürebileceği yönünde yorumlandı.

Bitcoin’de teknik görünüm

Bitcoin haber yazımı sırasında 63.690 dolar civarında işlem görüyordu ve günlük artış yüzde 1’in altında kaldı. Teknik göstergeler ise net bir yön vermekten uzak, ancak genel tablo hafif aşağı yönlü baskıya işaret ediyor. TradingView özetinde 14 satış, 9 nötr ve 3 al sinyali yer aldı.

Hareketli ortalamalar tarafında zayıflık daha belirgin görünüyor. 10 günlük EMA 65.818 dolar, 10 günlük SMA ise 66.203 dolar seviyesinde bulunuyor. Orta vadeli ortalamalar 69.000 ile 75.600 dolar, daha uzun vadeli ortalamalar ise 79.762 dolara kadar uzanıyor. Bu seviyeler olası direnç bölgeleri olarak izleniyor.

Buna karşılık bazı momentum göstergeleri satış baskısının hız kesebileceğini düşündürüyor. RSI 28 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaştı. Ancak MACD yaklaşık eksi 3.978 seviyesinde kaldığı için aşağı yönlü ivmenin tamamen sona erdiğini söylemek için erken görülüyor.

Gösterge Bitcoin Fiyat 63.690 dolar RSI 28 10 günlük EMA 65.818 dolar Ana direnç bölgesi 80.000 dolar civarı

XRP Ledger için tokenizasyon vurgusu

Bitcoin tarafında odak kurumsal birikim olurken, XRP cephesinde gündem giderek daha fazla finansal altyapı ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine kayıyor. Ripple’ın teknoloji direktörü David Schwartz, XRP Ledger ekosisteminin tokenleştirilmiş menkul kıymetler, para piyasası fonları, hisseler, repo işlemleri ve kredi piyasaları gibi alanları destekleme yönünde ilerlediğini söyledi.

Mini sözlük: Repo, menkul kıymetlerin kısa vadeli geri alım taahhüdüyle satıldığı finansman işlemidir. Tokenizasyon ise hisse, fon veya benzeri varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir.

David Schwartz, geleceğin tokenleştirilmiş menkul kıymetler, para piyasası fonları, hisseler, repo işlemleri ve krediler etrafında şekilleneceğini, XRP Ledger’ın da bu yapıda rol üstlenmeyi hedeflediğini aktardı.

Schwartz’a göre kurumsal benimseme şimdiden başlamış durumda, daha geniş bireysel kullanım ise teknolojinin olgunlaşmasıyla gündeme gelebilir. Bu yaklaşım, EVM uyumlu yan zincir, stabilcoin RLUSD entegrasyonu ve kredi işlevlerindeki genişleme gibi son adımlarla da örtüşüyor.

XRP fiyatında temkinli tablo

Buna karşın XRP’nin fiyat görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor. Varlık yaklaşık 1,16 dolardan işlem görürken günlük artış yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleşti. TradingView verilerinde 15 satış, 10 nötr ve 1 al sinyali öne çıktı.

RSI 32,8 seviyesinde bulunuyor ve aşırı satım bölgesine yaklaşsa da henüz güçlü bir dönüş sinyali üretmiyor. Stokastik gösterge 27, CCI ise eksi 98,78 seviyesinde. MACD’nin eksi 0,067 düzeyinde kalması ve ADX’in 35,55 olması, mevcut eğilimin halen belirli bir güç taşıdığına işaret ediyor. Kısa vadede 1,214 ve 1,097 dolar destek, 1,499, 1,667 ve 1,952 dolar seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.