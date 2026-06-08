Bitcoin’de kritik ayrışma öne çıktı! Sıradaki hareket ne olabilir?

Bitcoin fiyatındaki gerilemeye rağmen teknik göstergelerdeki toparlanma dikkat çekiyor. Haftalık grafikte görülen bu ayrışma, son olarak FTX çöküşü sonrası dip bölgesinde ortaya çıkmıştı. Son görünüm, yukarı yönlü bir tepki ihtimalini gündemde tutarken, aşağı yönlü risklerin de tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Haftalık grafikte nadir görülen sinyal

Pazartesi itibarıyla Bitcoin’in haftalık göreceli güç endeksi, yani RSI verisi 34 seviyesinin üzerine çıktı. Buna karşılık fiyat, yaklaşık iki hafta içinde 75.770 dolardan 63.000 dolar civarına geriledi. Fiyat daha düşük seviyelere inerken momentum göstergesinin toparlanması, teknik analizde pozitif uyumsuzluk olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genelde 30’un altı aşırı satım, 70’in üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak izlenir.

Bu yapı, satış baskısının zayıflamaya başlamış olabileceğine işaret etse de tek başına kesin bir yön teyidi vermiyor. Haftalık grafikte bu sinyalin doğrulanması halinde, Bitcoin tarihinde yalnızca ikinci kez böyle bir görünüm oluşmuş olacak. İlk örnek, Kasım 2022’deki FTX çöküşünün ardından görülmüş ve sonrasında güçlü bir yükseliş yaşanmıştı.

Analist Michael van de Poppe, 200 haftalık basit hareketli ortalamayı birikim için ideal bölge olarak tanımlarken, daha güçlü bir yükseliş teyidi için Bitcoin’in önce 64.000 ile 65.000 dolar aralığının üzerine çıkması gerektiğini belirtti.

90 bin dolar bölgesi yeniden gündemde

Teknik görünümde ilk önemli yukarı hedef, 50 haftalık basit hareketli ortalamanın bulunduğu 91.755 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu çizgi, geçmişte toparlanma denemelerinde güçlü direnç bölgesi olarak çalıştı. Mevcut pozitif uyumsuzluğun bu seviyeye yakınsayan bir hedef üretmesi, 90.000 dolar üzerindeki alanın yeniden izlenmesine yol açtı.

Bitcoin aynı zamanda 200 haftalık basit hareketli ortalama civarında tutunuyor. Şu anda yaklaşık 62.000 dolarda bulunan bu seviye, 2015, 2018 ve 2020 ayı piyasalarının sonunda dip bölgesi olarak öne çıkmıştı. Bu nedenle mevcut fiyat davranışı, bazı analistlerin dikkatle izlediği tarihsel bir destek alanında gerçekleşiyor.

Van de Poppe, 64.000 ile 65.000 dolar bölgesinin aşılması halinde fiyatın 71.500 ile 73.000 dolar aralığına yönelebileceğini, ardından CME boşluğunun bulunduğu 79.000 dolar seviyesinin de gündeme gelebileceğini aktardı. Aynı değerlendirmede 90.000 dolar üzeri alanı bir sonraki önemli direnç bölgesi olarak tanımladı.

Aşağı yönlü riskler masada kalmayı sürdürüyor

Öte yandan olumlu sinyallere rağmen haftalık grafikte ayı bayrağı olarak bilinen formasyonun kırılım aşamasında olunması, düşüş riskini canlı tutuyor. Bu yapı, sert bir gerilemenin ardından fiyatın yükselen paralel kanal içinde kısa süre toparlanması ve ardından yeniden aşağı kırılmasıyla oluşuyor.

Bitcoin’in bu kanalın altına sarkmış olması, 2022’de simetrik üçgen kırılımı sonrası görülen zayıf görünüme benzetiliyor. Formasyon çalışmayı sürdürürse ölçülü hedef 50.000 doların altına işaret ediyor. Bu nedenle fiyatın yeniden bayrağın alt trend çizgisini destek olarak kazanamaması halinde aşağı yönlü baskının sürmesi olası görülüyor.