MicroStrategy’den 101 milyon dolarlık Bitcoin alımı geldi! Piyasada hangi detay konuşuluyor?

MicroStrategy, 1 Haziran ile 7 Haziran arasında 1.550 Bitcoin satın alarak rezervlerini büyüttü. Michael Saylor’ın paylaşımlarıyla gündeme gelen alımın toplam tutarı 101 milyon dolar oldu. Şirket, son işlemle birlikte elindeki Bitcoin miktarını 845.256 BTC’ye çıkardı.

Alımın zamanlaması dikkat çekti

Açıklanan verilere göre alım, Bitcoin fiyatının sert dalgalandığı bir dönemde gerçekleşti. Söz konusu işlemlerde ortalama alım fiyatı Bitcoin başına 65.332 dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde Bitcoin 59.000 dolar seviyesini yeniden test etmiş ve yıl içindeki en düşük düzeyine gerilemişti.

MicroStrategy, kurumsal ölçekte Bitcoin biriktirme stratejisiyle öne çıkıyor. Şirket uzun süredir bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutuyor ve fiyat hareketlerinden bağımsız şekilde alımlarına devam etmesiyle biliniyor.

Michael Saylor tarafından paylaşılan resmi açıklamaya göre MicroStrategy, Bitcoin varlıklarını artırmak için yaklaşık 101 milyon dolar karşılığında 1.550 BTC satın aldı.

Son alım, şirketin kağıt üzerindeki yaklaşık 12 milyar dolarlık zararı gündemdeyken geldi. Buna rağmen rezervlerin artırılması, piyasa katılımcıları arasında şirketin risk iştahı ve uzun vadeli yaklaşımı üzerine yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Peter Schiff’ten eleştiri geldi

Bitcoin’e yönelik eleştirel tutumuyla tanınan Peter Schiff, son işlemi “hasar kontrolü” olarak nitelendirdi. Schiff, MicroStrategy’nin 101 milyon dolarlık 1.550 BTC alımı yaptığını, buna karşılık ABD doları rezervlerini de 100 milyon dolar artırdığını savundu.

Schiff’e göre şirket, faaliyetlerini finanse etmek için Bitcoin varlıklarının bir bölümünü satmak yerine hisse satarak sermaye toplamayı tercih ediyor. Bu yaklaşımın, şirketin elindeki BTC miktarını azaltmak istemediğine ya da bunu yapamadığına işaret ettiğini öne sürdü.

MicroStrategy cephesinden paylaşılan son açıklama ise alımın tamamlandığını ve Bitcoin birikim stratejisinin sürdüğünü ortaya koydu. Şirketin bundan sonraki adımlarının, Bitcoin fiyatındaki oynaklığın seyrine bağlı olarak piyasada yakından izlenmesi bekleniyor.